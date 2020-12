NOEL 2020 : La rédaction vous offre ses TOPS et FLOPS Jeux Vidéo de l'année

On s'en doute, vous n'avez probablement pas vécu le réveillon de Noël comme d'habitude. Il a fallu s'adapter et revoir certaines traditions pour cette année, faire l'impasse sur des gestes qui paraissent anodins, porter un masque, désinfecter le four, passer la dinde aux rayons UV, ne pas avoir trop de convives... Beaucoup de restrictions.



Mais nous ne sommes pas là pour parler de ces contrariétés liées à la présence d'un virus un peu trop encombrant depuis de nombreux mois. Il existe une coutume qui n'a pas été remise en cause : celle de nos listes personnelles des meilleurs jeux de l'année écoulée, des déceptions et des attentes pour la prochaine. Comme toujours à la même période, les membres de la rédaction vous disent tout de cette année 2020 en termes vidéoludiques.



Gameblog vous remercie une fois encore de votre fidélité, de votre bienveillance générale, et vous souhaite par avance la meilleure fin d'année possible, et bien entendu une bonne lecture !



PS : Nous vous invitons cette fois encore à discuter de ce qui vous a plu et déplu cette année dans les commentaires ci-dessous !

Camille Allard

L'année 2020 fut difficile pour tout le monde mais cela ne veut pas dire qu'elle fut inintéressante pour le Jeu Vidéo. Au contraire, il y a même eu de belles surprises...

TOP

Ca ne vous étonnera pas : pour moi le jeu-révélation de l'année est sans conteste Crusader Kings III qui dépasse de loin toutes mes attentes et qui représente selon moi la quintessence du wargame historique made in Paradox. Faire prospérer sa dynastie pendant plusieurs centaines d'années en pleine période médiévale, il n'en fallait pas plus pour faire palpiter mon coeur de joueur et d'amateur d'Histoire. Plus qu'un simple jeu, c'est une véritable expérience historique.

2. Cyberpunk 2077 sur PC

Même si le jeu a eu un lancement assez catastrophique sur PS4 et Xbox One, il n'en demeure pas moins un monument de l'année 2020 sur PC et une véritable claque à bien des niveaux. Véritable pépite en termes d'atmosphère, le jeu fourmille de détails et tient de nombreuses promesses. C'est la première fois depuis bien longtemps que je me plonge si facilement dans un RPG de cette envergure sans voir le temps qui passe.

Oui, je triche, et le jeu ne date pas de 2020. Mais cette année faite de confinements répétés fut l'occasion de relancer le jeu avec un ami et quelle surprise ! Si j'avais eu beaucoup de mal à accrocher au titre lors de sa sortie en 2017, force est de constater que plusieurs années plus tard, le studio Rare a su apporter une dimension communautaire fabuleuse à son jeu de pirates et en faire une simulation d'aventure et de chasse au trésor tout bonnement formidable.

FLOP

J'avais beaucoup d'attente sur Empire of Sin, étant passionné de la période de la Prohibition que je trouve sous-exploitée dans le jeu vidéo, à de rares exceptions comme l'excellent Mafia. Quelle surprise en le lançant et en y jouant pour le test de découvrir une technique totalement en dessous des attentes allant jusqu'à desservir le gameplay lui-même. Une déconvenue et un terrible retour à la réalité. Empire of Sin n'est hélas pas un bon jeu en l'état.

Un flop TOTAL car le jeu n'est pas encore en version release dans ma bibliothéque Steam, tout simplement.

JEU LE PLUS ATTENDU DE 2021

Belle surprise des Game Awards ainsi que de cette fin d'année pour moi : l'annonce concrète de Back 4 Blood avec deux trailers. Je suis un fan HARDCORE de la saga Left 4 Dead qui représente pour moi le meilleur du FPS coopératif, frôlant la perfection, pour ne pas dire plus. C'est donc avec un plaisir certain que j'ai découvert le gameplay de ce qui est clairement un "Left 4 Dead 3 mais sans le nom car on n'a pas les droits". J'ai grande confiance dans le studio Turtle Rock qui malgré un Evolve un peu décevant en 2015 reste un grand studio bourré de talents et de savoir-faire. Difficile de cacher mon excitation et l'attente de ce titre.