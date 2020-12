En cette période de Noël, profitons en pour sortir un peu du cadre habituel de ce blog, et ainsi de le revêtir, l'espace d'un instant, d'un petit air de calendrier de l'avent. Malheureusement je ne peux pas vous proposer de petit chocolat, ne pouvant vous les transmettre par le biais de ce billet, même si ce n'est pas l'envie qui m'en manque! Mais, à défaut, prennons le temps de partager un peu de musique, qui à défaut d'adoucir vos papilles, adoucira les moeurs ! Noël étant une fête, il serait incongru de ma part de vous proposer un simple Top 5 de titres musicaux sur un thème bien précis. Non, laissons cela aux week-ends plus classiques qui parsèment l'année. Alors que faire pour fêter dignement l'arrivée du père Noël dans nos chaumières, avec toujours à l'esprit ce petit rituel du calendrier de l'avent qui sied si bien à cette période?

Je vous propose de bien parcourir ce qui ressemble de loin à un Top 5 oui, mais un classement un peu particulier...puisque l'exercice du jour consitera à proposer rien de moins qu'un Top 5 pour chacune des journées du 30 Day Video Game Music Challenge. Cohérent sur un blog dont le thème est ce fameux Top 5 non? Vous ne rêvez pas, nous allons donc nous divertir ensemble autour de 150 morceaux de musique de jeu vidéo, répartis sur les 30 thèmes que comptent ce challenge, et nous concocter ainsi ensemble notre playlist ultime à écouter pendant les vacances de Noël. Petite précision, il n'y a évidemment pas deux morceaux identiques, ni un jeu qui est représenté plus d'une fois, respect de la règle en "mode hard" du challenge d'origine oblige. Et cela, même si certaines OST mériteraient tout naturellement de figurer bien plus qu'une fois ici, au vu de leur indéniable qualité. Alors, mettez votre plus beau casque, versez-vous un bon thé chaud, et en avant la musique!



N'hésitez pas à cliquer sur les liens qui vous redirigerons directement sur chaque piste de musique.

Numéro 30: Title Screen Music

Premier thème, pas trop compliqué, celui des écrans titres. Et on démarre sans tarder avec l'un des plus anciens morceaux de la sérié des Megaman, Megaman 2 - Title Screen, ce thème typique des productions Capcom des années 90 nous surprend avec son changement de rythme radical en milieu de morceau, et finit de fait rentrer le blue bomber dans la tête de tous, et par la même de la légende...

On poursuit cette série avec l'une des introduction les plus touchante qui soit: Secret of Mana - Fear of the Heavens, et son envolée lyrique au sens propre, qui se voit accoler à l'écran d'une envolée de flamants roses aux pieds de l'arbre Mana. L'association de cette image et ces quelques notes semblent nous décrire toute la fébrilitié d'un monde au bord d'un profond déséquilibre. Restaurer Mana ne sera pas une mince affaire.

Comment, passer sous silence la non moins touchante et somptueuse introduction de Final Fantasy 6 - Omen, qui pose ses premières notes sur mille années d'histoire d'un monde ravagé par la guerre, et vois ce que l'on suppose être nos héros, parcourir de vastes étendues de neige, poursuivis par un Empire à l'influence tentaculaire et impitoyable. Le désespoir vous prends aux tripes dès les premiers instants.

Mettons un peu plus de rythme maintenant, grâce au talent du légendaire Yuzo Koshiro, qui nous propose avec Streets of Rage - Title Theme, une entrée en matière qui marquera à vie tous les possesseur de Megadrive. Le combat de rue acquiert ses lettres de noblesse sur console, et n'aura jamais plus le même visage après l'écoute d'une telle bande son, celle-ci étant d'une qualité aussi époustouflante que son célèbre thème d'introduction.

Et histoire d'allier un rythme plus soutenu à un lyrisme prononcé, terminons cette sélection par le véritable bijou qu'est l'introduction de Chrono Cross - Time's Scar, ou Yasunori Mitsuda laisse éclater dès les premiers instants du jeu, tout son talent. Un moment inoubliable pour tout amateur de RPG qui se respecte. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière apparition du bonhomme ici!

Numéro 29: Opening Level Music

Sans doute le morceau le plus emblématique de l'Histoire du jeu vidéo, reconnaissable d'entre tous, Super Mario bros. - Overworld Theme, mérite indéniablement de faire partie de cette liste. Sauter sur un goomba n'aura jamais paru aussi amusant que lors ce que l'on est porté par cet air guilleret et entrainant de Koji Kondo, qui participe largement à la légende du plombier moustachu.

Dans la plus pure tradition du jeu de plateforme en 2D, Jake Kaufman nous offre dans Shovel Knight - Strike the Earth! une remise au goût du jour des musiques d'antan des plus réussies, tout en adaptant habilement ces sonorités grâce aux moyens techniques actuels. Le mémorable premier niveau se traverse sur un délicieux mix entre Megaman et Ducktales, qui pose les bases d'une grande expérience vidéoludique.

Difficile de parler ici de Mario et passer sous silence son grand rival des années 90. Le hérisson bleu, file à toute vitesse, mis en musique par Masato Nakamura. Le titre Sonic - Greenhill Zone, fera tourner bien des têtes et restera sans doutes l'emblème de l'arrivée des premiers jeux 16 bits dans le monde entier, forgerant ainsi dès ses premières notes la réputation de la mascotte de Sega.

Et quitte à parler de révolution techologique, celle qui accompagne la sortie du bébé d'Argonaut et Nintendo grâce à l'ajout de la puce Super FX sur Super Nintendo, marque également un tournant. Premier jeu tout en 3D grand public sur console, le début de l'aventure est surtout marqué par le morceau Star Fox - Corneria, qui va vous faire vous envoler à toute vitesse vous et votre escouade, à travers l'espace.

Perpétuant la tradition d'excellence de la série en matière musicale, Castlevania The New Generation - Reincarnated Soul, signe l'introduction de la saga sur une console Sega, mais surtout l'arrivée de Michiru Yamane, la compositrice qui va revitaliser et moderniser la bande son de Castlevania pour la faire entrer dans une nouvelle dimension. Les prémices de la symphonie nocturne sont en marche.

Numéro 28: 8 bit Music

L'introduction de Megaman 3 est à la hauteur de celle de son prédécesseur. Mais j'ai préféré retenir le morceau qui nous accompagne ici, comme une petite ritournelle, pendant la sélection du prochain robot de l'armée du Docteur Wily que vous allez choisir de combattre. Megaman 3 - Stage Select reste dans les têtes, et voir les yeux du blue bomber suivre votre choix à l'écran, un détail qui montre le soin que Capcom apporte à ses productions.

Et quitte à rester en territoire connu, impossible de passer à côté d'un autre morceau de grande classe: Castlevania 2 - Bloody Tears, autre composition légendaire de la saga qui a fait frémir de bonheur et de peur les pauvres joueurs que nous étions. Trop de Castlevania alors que nous n'en sommes qu'au commencement du billet? Ce n'est que le début voyons, le talent des compositeurs de Konami les positionnant souvent au dessus du lot...

Que fait Capcom quand il ne compose pas de musiques incroyable pour sa série Megaman? Il nous offre un jeu à licence Disney fort réussi, et dont chaque joueur sur la fameuse 8 bit de Nintendo se souvient. La musique du niveau qui prends place autour d'un vaisseau spacial, Duck Tales - The Moon, y est sans doutes pour quelque chose. Pour la première fois, on a l'impression d'être sur la lune, manette en main!

Mais les sonorités 8 bit c'est aussi et déjà...celles du support CD! Oui, par la grâce de NEC et de sa PC-Engine CD, cette vénérable machine nous offre du son d'une qualité alors à peine croyable. Il en ressort immanquablement quelques pépites, avec comme plus bel exemple les musiques de la saga des Ys, dont le morceau Ys Book 1 - First Step Towards War, est un magnifique représentant.

Finissons en beautén comme il se doitn sur cette bonne vieille NES. Et rapellons nous au bon souvenir de Blaster Master - Area 1, une musique digne des plus belles réussites d'un Sunsoft de la grande époque, qui était capable de nous proposer des jeux exceptionnels accompagnés de morceaux incroyables sur 8 bit. Impossible de passer ce développeur sous silence.

Numéro 27: Music From a Console Exclusive Serie

Débutons cette thématique des titres exclusifs à un constructeur de consoles tout en douceur, avec le très apaisant Super Mario 64 - Dire Dire Docks, qui constitue le morceau le plus réussi de ce jeu révolutionnaire. La preuve s'il en est que les niveaux aquatiques font souvent l'objet d'un soin particulier pour leur habillage sonore, et que Koji Kondo est de ceux qui propose les thèmes les plus réussis dans le genre.

Une autre pointure est à la baguette de cette trop courte série, restée cantonnée à deux épisodes sur Super Nintendo. Yuzo Kushiro n'est pas simplement un excellent compositeur sur le chipset sonore de la Megadrive et le PC-Engine, et il le prouve ici avec Actraiser - Filmore, un morceau qui fait assurément honneur à ce jeu emblématique d'Enix. Vous voyez qu'il n'y a pas que du Castlevania dans ce Top!

La Playstation marque l'arrivée d'une nouvelle génération de jeux, et donc de nouvelles séries. Certaines resteront définitivement cantonnées aux consoles du constructeur Sony. C'est le cas du Action-RPG Parasite Eve, qui par la grâce du talent de Yoko Shimomura se voit doté du supplément d'âme qu'il lui fallait, et nous permet, en compagine de la belle Aya Brea, de traverser cet univers désolant. Parasite Eve - Arise Within You, est assurément une belle réussite musicale.

La Saturn n'était pas en reste, et le plus grand jeu de la console propose quelques morceaux épiques, à l'image de ce Dragon Force - Apostle of Evil God composé par un Tatsuyuki Maeda qui s'éloigne quelque peu de son travail habituel aux côtés de Sonic. Le morceau en question vous accompagnera en fin de partie, lors d'une bataille décisive. Malheureusement arrêtée après deux épisodes sur la 32 bit de Sega, cette série méritait tellement mieux...

Une autre série de RPG qui a marqué en son temps est assurément Wild Arms, dont les nombreux épisodes ont toujours connu une sortie sur les consoles de Sony. Le 1er titre de la saga, et sans doutes le plus connu, nous immergait avec bonheur dans une ambiance de western pour le moins singulière. Aucun morceau ne capture mieux cette atmosphère que sa superbe introduction: Wild Arms - Into the Wilderness.





Numéro 26: Hub World or Overworld Music

Le maitre Koji Kondo est de retour! Bien sur j'aurais pu sélectionner le thème mythique qui accompagne notre traversée du monde du tout premier The Legend of Zelda, mais je me rappelerai toute mon existence de mon arrivée dans le monde des ténèbres de l'épisode Super Nintendo, et du sublime et angoissant morceau qui l'accompagne. The Legend of Zelda: A Link to the Past - The Dark World, est à mes yeux la composition la plus convainquante que vous propose la saga pour suivre les pas de Link sur l'Overword.

Autre incontournable de l'exercice, l'Overworld de la saga Final Fantasy à connu bien des morceaux grandioses. Nobuo Uematsu possède un talent incroyable dès lors qu'il cherche à vous faire voyager et partir à la découverte d'un nouveau monde. Avec son objectif de retour aux sources, et sa composition minimaliste et tout en douceur qui l'accompagne, Final Fantasy 9 - Crossing Those Hills, est le carcan musical idéal aux aventures de Zidane, Vivi, et leurs amis.

Bien moins connu et célébré que les deux titres qui précèdent, le jeu qui suit, ainsi que sa bande son, est tout aussi époustouflant que les ténors de la catégorie. Avec Terranigma - Underworld, les compositeurs Miyoko Takaoka et Masanori Hikichi signent un somptueux morceau à quatre main, qui constitue à mon humble avis, rien de moins que le plus beau thème d'Overworld jamais proposé sur console.

Si le final de la trilogie de ce RPG futuriste a laissé nombre de joueurs frustrés, le morceau Mass Effect - Galaxy Map Theme a lui ravi les tympans de tous les amateurs d'exploration spatiale. Accompagnant à la perfection votre périple à la recherche de ressources vitales à travers la galaxie, la compostion de Sam Hulick, aux sonorités étouffées, est pour le moins sublime et envoutante.

Plusieurs artistes largement célébrés ont participé à la création musicale du jeu qui va suivre. Mais il est indéniable que la personne à la baguette de ce morceau: Xenoblade Chronicles - Gaur, n'est autre que la non moins talentueuse Yoko Shimomura, également sur les rangs pour la création musicale de l'incroyable Xenoblade Chronicles. Cette composition épique accompagne vos héros, lors de votre périple à travers une simple jambe du gigantesque Bionis.

Numéro 25: Music That Makes You Feel Relax

S'il y a bien une série qui propose des sons et des ambiances musicales relaxantes, c'est définitivement celle des Donkey Kong Country. Le travail d'orfèvre du compositeur David Wise participe à plein à l'atmosphère envoutante et chaleureuse qu'offre ce voyage en compagnie du grand singe et de son accolyte Diddy. Le morceau qui porte les niveaux sous-marins, Donkey Kong Country - Aquatic Ambiance, est indéniablement l'emblème de cette Bande originale d'exception.

Beaucoup plus proche de nous dans le temps, la pléthorique bande son de Persona 5 est à l'image du jeu: Démesurée. Accompagnant avec brio la vie de nos héros masqués, elle sait se montrer relaxante dès lors que la tension redescend, voire intime dès lors qu'il s'agit de mettre en scène la vie de tous les jours de notre personnage principal, écolier malgré lui, vaquant à ses occupations le soir venu, dans sa chambre. Persona 5 - Beneath the Mask, est une respiration idéale au milieu d'une aventure de longue haleine.

Atmopshérique, stratosphérique, Ecco the Dolphin CD - Title screen, est digne d'accompagner n'importe quel cours de yoga. Pourtant c'est bien pour vous plonger au coeur de l'océan en compagnie d'un magnifique et attendrissant dauphin que Spencer Nielsen à composé ce thème, à mille lieues de ce que proposait la version Megadrive. Zen comme une plongée au large d'une ile paradisiaque...

Véritable havre de paix au milieu d'un monde en perdition, le village des robots de Nier: Automata se dévoile devant nous, dans toute sa fébrilité et son...humanité? Les machines ont-elles une âme? Le morceau Nier: Automata - Pascal, nous laisse le penser, et Keiichi Okabe, avec son coeur d'enfants à la voix aîgue aux accents légèrement métalliques, apporte à cet endroit si particulier dans le jeu, un charme profond.

Si Final Fantasy 12 connait quelques détracteurs, il n'en demeure pas moins un RPG fantastique pour partir en ballade et découvrir de sublimes paysages. L'une des promenades les plus mémorable reste celle qui accompagne le morceau du même nom: Final Fantasy 12 - The Cerobi Steppe. Une traversée revitalisante de cette contrée verdoyante et ensoleillée vous comblera d'aise et de bonheur.

Numéro 24: Music From an Indie Game

Des jeux indépendants, il y en à la pelle, et il était délicat de faire un choix. Pourtant, ce morceau, The Messenger - The Shopkeeper (Future), m'est vite apparu incontournable. Le titre de Sabotage Studio, non content d'être un hommage aux grands jeux d'action 8 et 16 bit, se dote d'une bande son à la hauteur de son ambition. Chaque passage chez le marchand est un bonheur dans The Messenger, et la musique y est pour quelque chose.

Impossible de trouver jeu plus indépendant que ce titre réalisé quasiment par un seul homme. N'ayons pas peur des mots, Toby Fox est un concepteur génial, qui se paye le luxe qui plus est, de composer sa propre bande à l'occasion de la sortie d'Undertale. Et si l'ensemble de l'oeuvre est de qualité, quel incroyable morceau que ce Undertale - Megalovania, qui ponctue le combat final le plus émouvant, surprenant, et intense, d'un jeu résolument à part.

Dans l'espace personne ne vous entendra crier. Et en matière de survie à travers l'Univers, Faster Than Light fait incontestablement office de référence. Le morceau Faster Than Light - Cosmos Battle, avec sa mélodie qui s'installe progressivement, représente bien cette oppression et ce sentiment de danger imminent qui vous entoure. Cette composition de Ben Prunty est l'emblème d'un jeu captivant, qui mise, avec succès, sur son atmopshère unique.

Nous ne sommes pas dans Scarface, ni dans Drive, mais bien dans Hotline Miami. L'écoute de ce morceau pourra sans problème vous faire douter, mais Hotline Miami - Miami Disco du bien nommé Perturbator sait faire parler sa vibe typiquement années 80 afin de nous plonger littéralement dans l'enfer et la moiteur de la grande ville de la côte est américaine, et ainsi nous rappeler les instants les plus intenses de ce jeu brutal et sans concessions.

La travesée de la vénérable forêt d'Ori and the Blind Forest est l'occasion de se frotter à un metroidvania efficace, mais surtout de profiter de quelques morceaux de musique envoutants. La fuite de votre héros à travers l'écorce d'un arbre géant qui prends l'eau de toutes parts, accompagnée du remarquable Ori and the Blind Forest - Light of Nibel, font partie des moments fort du premier jeu développé par Moon Studios.

Numéro 23: Music for a First or Third Person Shooter

Pas adepte de FPS en dehors de quelques inévitables grands classiques, mon regard se tourne plus facilement vers des Shoot Them'up. Et les thèmes de Panzer Dragoon sont une évidence. Panzer Dragoon - Flight, est un morceau qui vous accompagne pour vos premiers pas à travers ce rail shooter aussi prenant que musicalement réussi. Voler à dos de dragon n'a jamais été aussi grisant.

Les inévitables grands classiques comme je vous disais, en évoquant le cas des meilleurs FPS. Et cette composition, Metroid Prime - Menu Select, est issue d'un de ceux-la. Une aventure gargantuesque qui se refusera à tous les claustrophobes mais comblera les amateurs de la belle Samus Aran. Cette musique d'introduction pose le ton de votre visite au coeur d'une planète mystérieuse et remplie de dangers.

Un petit TPS pour la route me semble de rigueur vu la thématique, et les honneurs reviennent sans l'ombre d'une hésitation au thème principal de Metal Gear Solid, donc le morceau d'introduction du second épisode: Metal Gear Solid 2 Sons of Libery - Main Theme, me semble être le plus réussi de la série. Mémorable saga de jeu d'infiltration, cet épisode n'est peut-être pas le plus célèbre du lot, mais cet arrangement est lui particulièrement savoureux.

Un Shoot them'up, Motoi Sakuraba à la baguette et une envolée exaltée. Cela suffit amplement à Kid Icarus Uprising - Dark Pit's Theme, issu pourtant d'un jeu sorti sur une simple console portable, pour figurer dans ce classement. En même temps quand sa bande originale est composée par Motoi Sakuraba mais également Yuzo Koshiro ou encore Noriyuki Iawdare et Yasunori Mitsuda, on peut dire qu'une bonne étoile s'est penchée de très près sur ce berceau.

Rassurez-vous, Hitoshi Sakimoto aura le droit, lui aussi, à son heure de gloire ici, toujours par le biais d'un Shoot them'up. Et en ce qui le concerne, il s'agit bien évidemment de parler de la merveille du genre développée sur Saturn par Treasure, et de ce thème étouffant, Radiant Silvergun - Reminiscence, qui vous accompagne à travers ce déluge de tirs ennemis, afin de vous tenir un peu plus longtemps agrippé à votre manette.

Numéro 22: Music From a Licensed Game

Tout le monde connait les Tortues Ninja. Tout le monde se doit de connaitre le Beat them all légendaire de la Super Nintendo réalisé par Konami. Et chacun est dans l'obligation, lors du 3ème niveau, de surfer dans les égouts sans pour autant éviter les obstacles flottants. Pourquoi? Pour voir sa tortue sauter au plafond et s'écrier My Toe, My Toe! Et surtout écouter le très enjoué Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time - Sewer Surfin.

My name is Bond, James Bond, et je suis le protagoniste d'un jeu incroyable réalisé par Rare. Je suis jouable en multijoueurs en local, ou j'ai fais rager des millions d'acharnés du FPS. Je possède des armes complètement illégales, à l'image du golden gun et je tourne sur Nintendo 64. Je suis je suis? Non pas Julien Lepers...Mais Goldeneye 007, et mon morceau de musique le plus mémorable est Goldeneye 007 - Runway X.

Un jeu issu d'une licence, ok! Mais un jeu issu de plusieurs licences et qui réunit tout un plateau de guest stars? Disney et Square Enix ne se sont pas trompés en proposant à leur public l'incroyable épopée qu'est Kingdom Hearts! Et ils ne se sont pas trompés non plus pour laisser le soin à Madama Yoko Shimomura de composer Kingdom Hearts -Dearly Beloved, le thème principal du premier volet, et donc de la saga.

Sunsoft possèdait des musiciens de grand talent, et Naoki Kodaka est de ceux-la. Sur de sa technique, il a fait résonner le chipset sonore de la modeste NES comme rarement, avec une série de morceaux survitaminés, à l'image de ce Batman (NES) - Stage 1, qui accompagne vos premiers pas en compagnie du Chevalier Noir, à travers ce titre d'action plateforme de qualité sur la 8 bit de Nintendo .

Mais attenez ne partez pas! Naoki Kodaka n'en a pas fini avec Batman, et si le morceau en version 8 bit ci-dessus n'a pas réussi à vous convaincre, écoutez un peu sa version 16 bits sur la console de Sega. Batman (Megadrive) - Gotham City Streets, est une autre incroyable composition qui accompagne les aventures de l'homme chauve-souris. Et comble de bonheur, le jeu est tout aussi bon que son homonyme chez Nintendo.

Numéro 21: RPG Battle Music

A mille lieues du RPG médiéval fantastique traditionnel, la série des Shin Megami Tensei, fait un peu office de séance de rattrapage pour tous les théologiens en herbe. Cette étude sera facilitée dans le 3ème et plus marquant épisode de la saga, à travers le thème des combats: Shin Megami Tensei 3 Nocturne - Normal battle, qui vous permettra, dans la joie et l'allégresse, de faire mettre un genou à terre au panthéon des déités de notre monde.

Dans son rapport aux divinités, Valkyrie Profile s'en sort pas trop mal non plus, et ceux même s'il se contente de se focalier sur les grandes figures du Nord de l'Europe. Cette restriction n'est pas une raison suffisante pour que Motoi Sakuraba passe à côté de la bande son du jeu. Ses accords dans Valkyrie Profile - The Unfinished Battle with God Syndrome, sont à même d'accompagner les plus belles batailles d'Odin et ses Valkyrie.

Phantasy Star 4 - Meet Them Head On, fait retentir la Megadrive et son chipset sonore si particulier, et surtout si approprié à ce genre de morceau. Dynamique, il animera vos nombreuses batailles au travers des quelques planètes inhospitalières que ce RPG fleuve de Sega vous fera traverser. Un véritable chant guerrier comme cette bande originale en compte tant!

Et maintenant que les tambours de la 16 bit de Sega sont de sortie, autant continuer à les utiliser. Ici aussi, Masahiko Yoshimura s'en donne à coeur joie, et nous laisse entendre l'une de ses trop rares compositions. Shining Force - Battle Theme 4, nous renvoie sans aucun l'ombre d'un doute, scéance tenante, sur le champ de bataille d'un grand Tactical RPG qui a marqué son époque.

Difficile d'ignorer la saga des Final Fantasy avec une telle thématique. La mélodie de Masashi Hamauzu Final Fantasy 13 - Blinded by Light, vient de fait, en toute logique conclure cette sélection. On reproche à Final Fantasy 13 d'être un simple couloir sans fin, mais c'est indéniable que les couloirs que je traverse en temps normal ne font pas résonner une musique d'une telle qualité.

Numéro 20: Puzzle Game Music

L'une des thématiques les plus atypiques du challenge, la musique des Puzzle game n'étant pas des plus remarquable en temps normal. Mais s'il y a bien un incontournable qui hante encore tous les joueurs qui ont posé leur main sur une bonne vieille Gameboy monochrome un jour, c'est bien ce morceau: Tetris - Music A, qui nous fait voyager aux confins de la grande Russie à la rencontre du créateur génial de cet inaltérable jeu.

Voilà un autre jeu au concept inoxydable que je me prends à relancer encore très souvent avec quelques amis, et de fait la mélodie de ce Super Puyo Puyo 2 - 1st Floor, est définitivement gravée dans ma mémoire. Accompagnant vos batailles les plus intenses et vos combos les plus vicieux, ses sonorités sont étrangement addictives et captivantes, sans être trop perturbantes afin de vous laisser vous concentrer sur ces satanés Puyo.

Tetris sur Gameboy c'est très bien, mais le plus grand Tetris de tous les temps, c'est évidemment Tetris Battle Gaiden sur Super Famicom. Vous ne me croyez pas? Essayez ce soft avec un ami, vous ne verrez pas les heures défiler! Si vous avez le bon ton de prendre comme personnage jouable cette magnifique sorcière-citrouille, vous aurez droit à ce sympathique thème tout droit sorti d'une maison hantée: Tetris Battle Gaiden - Haunted House.

Il faut croire que la Gameboy à le don de produire des Puzzle game avec une bande son de qualité. Mario's Picross - BMG 3, est une confirmation supplémentaire de la toute puissance de la console portable de Nintendo en la matière. Il fallait bien cela pour terminer ces satanés puzzles, qui mettront à n'en point douter vos nerfs à rude épreuve!

Ce bon vieux Mario devrait vraiment se faire soigner. Ce n'est pas normal de proposer des mélodies aussi improbables pour accompagner son propre Puzzle game. C'est bien entendu à Hirokazu "Hip" Tanaka, véritable orfèvre dès lors qu'il touche à la vénérable NES, que nous devons ce sautillant Dr. Mario - Fever. Un morceau qui a défaut de vous mettre la fièvre, risque tout de même de vous faire retrouver le sourire.

Numéro 19: Music That Makes You Sad

Suis-je triste à l'écoute de ce somptueux morceau, Radical Dreamers - The Girl Who Stole the Stars? Ou bien simplement déprimé par le fait que la suite de Chrono Trigger soit une aventure textuelle parue sur l'extension Satellaview et donc exclusivement en japonais, ce qui rends son accessibilité sommes toute très limitée? Cette composition sera heureusement reprise avec brio par Yasunori Mitsuda pour l'OST de Chrono Cross.

Issu d'une Action-RPG souvent mésestimé sur Super Nintendo, le touchant Illusion of Time - In the Earthen Womb, au titre pour le moins déconcertant, illustre un moment clé du scénario d'Illusion of Time, un jeu plus subtil qu'il n'y parait, ou le héros va connaitre un destin assez déconcertant qui le lie au triste destin de la planète. Une composition fort à propos qui pourrait bien vous soutirer une larme.

Final Fantasy 10 - To Zanarkand, pose le ton d'une aventure dont le très poignant épilogue va immanquablement vous laisser un goût amer dans la bouche. Afin de nous faire progressivement comprendre ce qui se trame dans le monde de Final Fantasy 10, l'ensemble des compostions de Nobuo Uematsu, en véritable fil conducteur, vont nous préparer, par petites touches musicales, à cette triste fatalité.

Yoshitaka Hirota sait lui aussi faire parler les violons afin de nous accabler avec son morceau Shadow Hearts - Trip or Treat. Il faut dire que l'ambiance qui entoure la série de RPG Shadow Hearts n'est pas des plus joyeuse, et la bande son est à l'image des mésaventures de nos héros, pour le moins déprimante. On se raccrochera à cette improbable histoire d'amour entre nos héros, Alice et Yuri, comme une lumière au bout du tunnel.

Encore plus fort en matière de déprime, Konami pousse les curseurs au maximum avec sa saga de Survival Horror, Silent Hill. Après l'écoute de Silent Hill - Silent Hill Theme, difficile de trouver une quelconque source de motivation, on est englouti par la tristesse et le désepoir. Bon courage pour retrouver la fille disparue d'Harry Mason, le héros de cette aventure. Personnellement, la tristesse m'a envahi, et je n'y suis jamais parvenu.

Numéro 18: Music You Like For a Game You Don't Like

Nous avons ici une thématique que va immanquablement me créer quelques ennemis. Alors avant d'évoquer les sujets qui fachent, je vous propose une évidence: La bande son culte d'un jeu unanimement atroce. Silver Surfer - BMG 1 vous fera sans doutes penser que ce Shoot them'up de la NES est un titre à l'action trépidante et jouissive. Il n'en est rien, le jeu est loupé dans les grandes largeurs.

Il faut croire que Tim Follin est maudit, après Silver Surfer, c'est au tour de Plok! d'atterir dans cette catégorie maudite. Certes ce jeu de plateforme 16 bit est moins exécrable que les aventures du sufer d'argent, mais il n'en reste pas moins un titre tout au plus moyen, sur lequel je n'ai absolument pas accroché. Reste cette musique, et notamment ce morceau, Plok - Beach!, à la hauteur du talent exceptionnel de l'artiste...

Maintenant que le sort du pauvre Tim Follin est scellé, je vais fâcher beaucoup de monde, car figure dans cette liste un morceau de ce qui est considéré par une majorité des joueurs comme le chef d'oeuvre de la Nintendo 64. Autant j'adore certains thèmes musicaux présents dans le jeu, tel que ce superbe Zelda Ocarina of Time - Gerudo Valley, autant je n'arrive vraiment pas à me faire à ce The Legend of Zelda: Ocarina of Time et à ses mécaniques de donjons soporifiques, la manette m'en tombe des mains...

Et tant qu'à élargir le cercle de mes détracteurs, profitons en pour intégrer Final Fantasy 8 à la liste. Oui la musique de ce jeu est incroyable, et digne du talent de maitre Uematsu. Oui l'introduction du jeu avec le morceau Final Fantasy 8 - Liberi Fatali, que l'on entends en fond est magique. Pour le reste, ce RPG possède à mes yeux des donjons ennuyants, voire frustrants et un système de combat clairement en deçà de ce que l'on est en droit d'attendre de la saga.

Et pour terminer en beauté sur les jeux soporifiques au possible, abordons le cas de Bastion. Darren Korb est vraiment un grand musicien, cela ne fait aucun doute. La bande son de ce jeu est une merveille. Oui, mais voila, le reste du jeu est générique et ennuyant au possible, dommage. Un morceau comme Bastion - In Case of Trouble, méritait d'être bien mieux accompagné.

Numéro 17: Music Featuring Vocals

Tout le monde connait les chansons complètement "over the top" qui accompagnent les premiers circuit de Dayton U.S.A. Mais avez-vous déjà joué à Burning Rangers, et donc pris le temps de regarder et écouter son introduction? Jamais? Ce rap improbable est pourtant tout aussi incontournable pour tout fan de Sega qui se respecte. Burning Rangers - We Are Burning Rangers, dans sa version anglaise, c'est ici, inutile de me remercier. Pour les puristes, une version Japonaise existe bien sûr.

Un peu moins funky mais peut-être un peu plus mélodieux, il était impensable de sortir un blockbuster tel que Kingdom hearts 2, sans lui accoler la ballade appropriée. C'est évidemment chose faite avec Kingdom Hearts 2 - Sanctuary, et avec talent s'il vous plait. Dans la droite ligne de Simple & Clean sur le premier volet, ce morceau s'intègre à merveille dans l'univers de Sora et ses compagnons.

Le "hard mode" du challenge m'oblige à ne pas sélectionner deux fois le même jeu. Dans ce cas, Persona 5 Royal, peut-il être considéré comme exactement identique à Persona 5? La question est vite répondue: Non. Le débat est clos, et me permet donc de vous proposer Persona 5 Royal - Life Will Change. La raison de cet acharnement? Ce jeu est génial, cette bande son est magnifique, et cette chanson qui vous accompagne lors d'un niveau clé du jeu, une véritable pépite.

Encore plus et toujours de n'importe quoi? Sega c'est plus fort que toi. La consigne est respectée à la lettre dans Yakuza 0. Et, ou d'autre que dans le karaoké de Kamurocho, pourrait-on trouver une scène aussi improbable que celle de Ryu, notre héros, chantant à tue-tête Yakuza 0 - Judgement, avec un bandeau digne de Rambo sur la tête? Nulle part ailleurs...Merci Sega pour ce grand moment de rigolade. Wow, Breakin' the Laaaaaw, comme un champion!

Et on termine forcément par un grand n'importe quoi, avec Katamary Damacy - Lonely Rolling Star. Un véritable bijou de dérision, à l'image de ce jeu absolument et délicieusement débile, et donc forcément indispensable, créé pour le compte de Namco par le troublion Keita Takahashi. Rassurez-vous, le reste de la bande son est à la hauteur de vos espérances, tout aussi foutraque et géniale que ce morceau.

Numéro 16: 16 bit Music

Incontournables, voici ce qui caractérise les mélodies de Yuzo Kushiro qui vont agrémenter la période 16 bit de sa carrière. Et le point d'orgue de son oeuvre est à chercher sans conteste du côte de la série de Beat them'all, Streets of Rage. Le morceau Streets of rage 2 - Go Straight, est lui, un emblème de cette génération. Pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, cette entêtante composition aux accents électro vous suivra lors de vos premiers pas à travers la ville, à la poursuite du syndicat du crime de Mr. X.

Essayons maintenant de sortir un peu des évidences sur cette thématique, qui comporte irrémédiablement un bon nombre de thèmes imparables. Shining Force 2 - Wandering Warriors, agrémentera vos affrontements sur cette suite directe à Shining Force, toujours sur Megadrive. Peut-être mon épisode préféré de la saga, ce 2nd opus est toujours un délice à parcourir, surtout avec une musique d'une telle qualité.

On l'oublie trop souvent, mais la musique 16 bit c'est aussi, et déjà, celle issue du format CD. Et le Mega CD ainsi que le Super CD-ROM de la PC-Engine ont tôt fait de nous le rappeler. Snatcher - One Night in Neo Kobe City, avec son solo de saxophone aux accents jazzy, en est un bel exemple. Sous des airs de film noir tout droit sortis de l'univers de Balde Runner, Hideo Kojima et Konami nous présentent le jeu vidéo et la musique du futur de 1992.

Passée quasiment inaperçu à sa sortie, exclusive au Japon en 1996, cette bande son en forme de chant du cygne d'Hitoshi Sakimoto sur la Super Famicom issue du magnifique Tactical -RPG du développeur Sting, Treasure Hunter G, n'en demeure pas moins remarquable. Treasure Hunter G - Emperor of Balladry, avec son rythme lent et sa douce mélodie vous portera avec bonheur à travers le monde féérique de cette perle oubliée de la 16 bit de Nintendo.

Capcom a indéniablement marqué lui aussi cette génération de consoles. Mais outre Street Fighter et Megaman, il a proposé quelques autres jeux d'une qualité sans égal, avec un ambiance souvent très réussie. Difficile de ne pas tomber sous le charme de votre surpuissant héros, Firebrand, qui va se frotter à Phalanx et sa clique, et d'apprécier le très gothique morceau emblématique du jeu Demon's Crest - Beyond the Colosseum.

Numéro 15: Boss Battle Music

Tout comme pour les musiques de batailles de RPG, impossible d'occulter Final Fantasy de cette thématique. Final Fantasy 5 n'est peut-être pas l'épisode préféré des joueurs, mais si un passage reste dans toutes les têtes, c'est bien celui de la bataille contre Gilgamesh à l'occasion de la traversée d'un pont qui grouille par ailleurs d'adversaires. La musique qui accompagne ce passage, Final Fantasy 5 - Clash on the Big Bridge, est à écouter encore et encore.

Le cross-over le plus incroyable de l'Histoire du jeu vidéo mérite bien un petit encart musical lui aussi. D'autant plus qu'à la composition de cet OST, la liste des compositeurs stars est presque aussi longue et prestigieuse que celle des combattants présents dans le jeu. Le thème Super Smash Bros. Ultimate - Boss Battle, et cela s'entends, a donc, certainement été composé par un artiste de renom, mais difficile de savoir lequel.

Impossible d'occulter de cette thématique le Boss Rush le plus extravagant qu'il nous a été donné de vivre manette en main. Projet fou par excellence sur PS2, Shadow of Colossus est aussi improbable au niveau de sa réalisation que de sa bande son. Moment fort du jeu: La bataille contre le 13ème colosse, avec cette musique, Shadow of the Colossus - Counterattack qui retentit dès lors que l'on touche au but. Délicieusement épique!

Autre grand jeu de la PS2, et autre OST d'exception, Okami est un ode au bon goût indéniable. Et l'équipe à la baguette de ce Okami - Rising Sun, apporte une réélle épaisseur aux derniers instants de l'aventure de notre somptueux loup blanc. Hideki Kamiya, le créateur de Resident Evil, Viewtiful Joe et Bayonetta, tout de même...Tient sans doutes avec cette aventure poétique, sa plus belle oeuvre.

Par Final Fantasy cette thématique à débuté, et par Final Fantasy elle se terminera. Au risque d'être redondant, je vous laisse tout de même écouter Final Fantasy 15 - Apocalypsis Aquarius. Vous êtes convaincus? Moi aussi! Le RPG de SquareEnix n'est peut-être pas la merveille attendue, mais Yoko Shimomura était elle, bien au rendez-vous, avec à la clé une bande son irréprochable. La preuve avec ce thème qui agrémente la bataille de boss la plus impressionnante du jeu.



Numéro 14: Music You Never Get Tired Of

Premier morceau de cette thématique: Super Castlevania 4 - Theme of Simon Belmont, pour un jeu que je refais tous les ans depuis sa sortie en 1991, alors évidemment que j'ai cette douce musique dans la tête, et que je ne m'en lasse jamais. Superbe introduction musicale pour une épopée de haute volée. Rien n'est à jeter sur cette bande son, et c'est l'OST toute entière qui mérite de figuer ici-même!

Et dans la catégorie jeu à faire et à refaire pour mieux profiter de son OST de folie, je demande Donkey Kong Country 2. Le matin pour me détendre, j'écoute du David Wise, le midi pendant la pause déjeuner, du David Wise, et le soir pour m'endormir, du David Wise bien sur. Mon morceau de prédilection: Donkey Kong Country 2 - Stickerbush Symphony. Jamais une musique de jeu de plateforme n'a été aussi apaisante et sublime.

Moins reconnue que ses pairs ici présents, l'OST de Saga Frontier 2 est pourtant une splendeur. Masashi Hamauzu est vraiment un artiste de grand talent, et ce morceau tout en douceur, Saga Frontier 2 - Rosencranz, saura vous convaincre de parcourir ce très esthétique RPG injustement oublié. Ultime cerise sur le gâteau? La bande son est le moyen parfait pour parfaire votre allemand.

Presque 30 ans, que j'entends ce thème, depuis la sortie américaine de Final Fantasy 4 pour être préçis, et autant de temps que je ne me lasse pas de cette si simple et pourtant si touchante mélodie. Final Fantasy 4 - Prelude est une merveille de composition, une de plus de ce bon Nobuo Uematsu, que l'on a le bonheur de retrouver dans quasiment tous les opus de la saga, ce qui n'est pas pour me déplaire, loin s'en faut.

Mais s'il ne devait en rester qu'un, il s'appelerait Chrono Trigger - Schala's Theme, la composition la plus incroyable, du personnage le plus incroyable, du RPG le plus incroyable qui soit. Comme j'ai déjà indiqué sur ce blog que Chrono Trigger devrait être obligatoire dans toutes les écoles, j'ajouterai simplement que cette OST de Yasunori Mitsuda devrait être jouée dans tous les cours de musique dignes de ce nom!

Numéro 13: Music In a Game Released The Year You Were Born

Dieu que cette thématique est rude pour le fringuant jeune homme que je suis! Né en 1981, la musique de jeu vidéo en cette même année est pour le moins...rudimentaire. Alors le bon vieux dinosaure que je suis vous propose une sélection quelque peu par défaut, des titres sortis en Arcade sur cette année. A commencer par le célèbre Shoot them'up de Namco, et son thème principal qui s'étale sur 8 mirifiques secondes: Galaga - Theme.

Peut-être le morceau le plus évident de la liste, Donkey Kong - Title Screen, rappellera bien des souvenirs aux plus âgés d'entre nous, voire même aux afficionados de Rare et de Donkey Kong Country, grâce à la reprise de ce morceau en introdution du premier volet de la saga sur Super Nintendo. Une composition de Hip Tanaka, déjà célébrée par David Wise en 1994, sous la forme d'hommage à ce thème légendaire du jeu vidéo.

Pour répondre à cette question: Sur quelle musique danse une grenouille qui arrive sain et sauf à la maison, il vous faudra jouer à Frogger, le mythique jeu d'Arcade de Konami qui a envahi les salles en 1981. Frogger - Frogger Homed 3, est une exemple parmi tant d'autres sur cet OST, de petite musique sympathique et entrainante, qui vous pousse à faire traverser la route à votre petite grenouille perdue, une fois de plus.

En dehors de son thème d'introduction de quelques secondes, Bosconian - Theme , un morceau qui rappellera à certains une autre petite ritournelle entendue sur Super Mario Bros., Bosconian était surtout reconnu à sa sortie comme étant le jeu possédant les toutes premières voix digitalisées, un exploit retentissant pour l'époque. On doit cet exploit à un Namco déjà à la pointe de la technologie en 1981!

Et pour terminer en beauté cette sélection exceptionnelle et mélodieuse toute droit sortie d'un autre âge, je vous propose: Qix - Title Theme, introduction classieuse du jeu du même nom, un puzzle game au concept, à l'époque novateur sur Arcade, mais vu et revu depuis, dans de nombreuses déclinaisons. Le morceau qui vous acceuille dans Qix est tout de même assez réjouissant, pour un morceau de 1981...

Numéro 12: Cover Of Music By a Different Artist

Les saxophones sont de sortie pour cette reprise d'un morceau issu de la version originale de F-Zero, sur Super Nintendo. Le thème du circuit Big Blue, qui accompagne vos virées à 400km/h sur le circuit d'une planète aquatique, fait l'objet d'une délicieuse refonte à l'occasion de son apparition au sein de Mario Kart 8. Mario Kart 8 - Big Blue, est l'un des instants mélodiques les plus grisants de ce somptueux jeu de karting.

Et que dire de cette reprise du morceau original d'Hiroki Kikuta, Trials of Mana - Meridian Child, à l'occasion de la sortie du remake de Seiken Densetsu 3 aujourd'hui renommé Trials of Mana sur Nintendo Switch. Non content de se revêtir d'un tout nouveau moteur 3D, le jeu s'offre une bande son réorchestrée du plus bel effet. Le thème principal de cet incroyable Action-RPG s'en retrouve magnifié, pour le plus grand bonheur de nos oreilles.

La famille de chasseurs de vampires la plus célèbre du jeu vidéo reprends du service au travers des aventures de Richter, dans Castlevania Rondo of Blood. L'occasion pour Konami de mettre en lumière tout son talent sur la PC-Engine CD-Rom². Le résultat: Sans doutes l'un des tous meilleurs Castlevania de tous les temps, et donc, le plus grand jeu d'action-aventure de la console. La bande son est à la hauteur de l'évènement: Castlevania Rondo of Blood - Vampire Killer, est une reprise rock d'un classique qui respire la classe.

Un peu plus subtils, les arrangements proposés par Sonic Mania - Chemical Plant, font honneur à la bande son originale de Sonic 2 composée par Masato Nakamura. Le morceau dans sa version 16 bit bénéficiant d'arrangements déjà très convaincants, c'est par petites touches que cette reprise parvient à nous surprendre, et surtout à nous replonger au coeur de nos plus belles aventures en compagnie du hérisson supersonique de Sega.

La scène d'introduction mythique de Final Fantasy 7 était attendue au tournant à l'occasion de la sortie du remake sur PS4. Si le pari est tenu haut la main par l'équipe de Tetsuya Nomura, c'est aussi grâce à cette somptueuse reprise: Final Fantasy 7 Remake - Bombing Mission, qui nous prends aux tripes et nous place d'entrée dans le coeur de l'action. L'aventure débute sur des chapeaux de roue pour ne plus nous lâcher, OST magistrale à l'appui.

Numéro 11: Music From a Racing Game

La composition avec le nom le plus énigmatique qui soit: F-Zero - Silence, bien loin de proposer ce que son titre nous suggère, nous invite à un voyage sonore intergalactique sur une planète dôté du premier circuit exclusivement constitué d'angle droits. Véritable vitrine technique du Mode 7, on oublie souvent que F-Zero sur Super Nintendo est aussi un jeu de course infernal, avec une musique diaboliquement efficace.

Celle-là...C'est forcément ma préférée. Non mais écoutez un peu ces paroles! Cette voix totalement improbable, et qui n'a rien à faire dans un tel jeu. C'est totalement débile, mais j'adore! Daytona USA - Let's Go Away, est une ode au mauvais goût, que l'on écoutait en boucle en jouant à Daytona U.S.A. dans les salles d'Arcade. Le reste de la bande son est du même acabit, et vous emmènera, pour les plus doués d'entre vous, haut, très haut dans le ciel!.

Une thématique des musiques de jeux de course sans la présence d'un titre de Mario Kart est une thématique ratée. Course la plus mythique et souvent la plus difficile des différents épisodes de la série, la Rainbow Road a également été l'occasion de belles envolées lyriques. Particulièrement réussie sur Gamecube: Mario Kart Double Dash!! - Rainbow Road, sera à vos côtés pour tester vos talents de pilote.

Autre jeu de course mythique, Outrun. Le chef d'oeuvre de Yu Suzuki vous propose, en plus de prendre le volant d'une rutillante Ferrari décapotable, de bien jolies mélodies pour vous accompagner lors de la traversée des grands espaces américains. Outrun - Magical Sound Shower, est certainement le plus emblématique de ces morceaux. Montez le son et faites vrombir le moteur!

Moins connu que tous les illustres jeux de course qui précèdent, Top Gear n'en demeure pas moins ce qui se fait de mieux en matière de jeu de course sur la 16 bit de Nintendo. La bande son composée par Barry Leitch est elle aussi absolument exceptionnelle. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous proposer d'écouter le morceau qui se fait entendre lors de vos premiers pas à travers le jeu, pied au plancher: Top Gear - Circuit Theme A.

Numéro 10: Music You Associate With Frustration

Castlevania 3 est sans doutes le premier jeu qui me vient à l'esprit dès lors qu'il s'agit de me remémorer mes expériences de joueur les plus frustrantes. Loué pendant 15 jours à l'occasion de sortie pendant un séjour aux Etats-Unis, j'étais certain de retrouver mes aises, conforté par mon acharnement sur le 1er volet de la saga qui n'avait plus beaucoup de secrets pour moi. Grave erreur, je n'ai pas dépassé le 2nd stage, et j'ai donc eu droit à 15 jours non stop de cet innoubliable morceau, ici dans sa version FM pour le plaisir de vos oreilles: Castlevania 3 - Beginning.

Mais avant de conaitre l'échec sur Castlevania 3, il y a eu ce satané Contra. Un jeu auquel je me suis frotté sans doute un peu trop jeune. Même avec le fameux Konami code, difficile pour moi et mon cooéquiper d'alors, de dépasser les premiers niveaux. Les morts s'enchainaient sans aucun répis dans cette jungle bien trop dangereuse pour mes frêles doigts d'enfant. Autant vous dire que Contra - Jungle Theme, est un morceau que je connais par coeur et qui me fait encore faire des cauchemars.

Vous l'avez compris, le NES à enchanté tout autant qu'elle a traumatisé mon enfance. Inutile de vous faire un dessin de mes premières expériences sur Ninja Gaiden. Bien sur, j'adorais ce jeu, ses cutscenes, et son magnifique héros qui prenait les traits d'un ninja au style incroyable. Mais la galère était totale et assez immédiate dès lors que je me lançais une nouvelle fois dans le jeu. Ninja Gaiden - Pushing Onward, est un autre de ces morceaux que j'ai entendu jusqu'à l'épuisement.

Sans conteste, la palme sur NES revient au jeu Teenage Mutant Hero Turtles. Vous avez moins de 10ans, vous êtes fan des Tortues Ninja qui passent en boucle à la télévision, et vous voyez que Konami sort un jeu mettant en scène vos chères tortues. Hystérie immédiate, vous vous lancez dans l'aventure...jusqu'à tomber sur cette satanée mission vous obligeant à aller désamorcer des bombes sous-marines. Cris, pleurs, et retour à la case départ! Plus exactement sur cette musique, Teenage Mutant Hero Turtles - Introduction, qui a quand même bien la classe.

Et histoire de ne pas parler que de la NES, car il y aurait encore beaucoup à dire, faisons un bon de quelques années en avant et évoquons le diabolique Super Ghouls'N Ghosts, qui a certainement mis un droite à tous les amateurs de la série sur Super Nintendo. Le morceau Super Ghouls'N Ghosts - Stage 1, trotte dans ma tête comme un mauvais rêve, celui de devoir recommencer le jeu en mode difficile après avois sué sang et eau pour en venir à bout, afin d'en voir la vraie fin. Un jeu damné.

Numéro 9: Towns Or Villages Music

J'ai toujours apprécié ce thème d'une douceur et d'une chaleur assez mystifiante. Morceau qui accompagne le premier village que l'on traverse dans Mystic Quest Legend, un RPG Super Nintendo certes limité dans son contenu, mais absolument irréprochable sur sa bande son d'une qualité sans grand égal. Apaisez-vous avec Mystic Quest Legend - Saved Town, et allez écouter la reste de cet OST injustement oubliée. Ryuji Sasai est un compositeur de génie, qu'on se le dise!

Dans le genre composition toute en douceur, Legend of Mana - Ruined Sparkling City, se pose comme une très belle référence également. On y ajoute une pointe de mélancolie, et on obtient un thème tout à fait superbe, à l'image de la splendide bande son de Legend of Mana. Un jeu aussi beau à contempler qu'à écouter. Avec une telle mélodie, ce n'est pas un hasard si l'arc narratif des Jumi est de loin le plus intéressant de ce RPG si attachant.

On peut faire confiance à Motoi Sakuraba pour nous proposer des compositions ultra dynamiques, qui habilleront à la perfection n'importe lequel de vos combats sur un bon RPG. Mais on sous-estime parfois cet excellent musicien, dès lors qu'il doit proposer un thème qui accompagne un temps calme de votre aventure. Star Ocean: The Second Story - The Venerable Forest est la réponse à tous ceux qui doutent encore, s'il en reste...

Sans aucun conteste, le plus grand RPG de la Dreamcast est à mettre au crédit du studio de développement interne au sein de chez Sega, Overworks. Un véritable esprit d'aventure transpire sur chaque instant passé en compagnie de Skies of Arcadia, et on le doit en partie à Tatsuyuki Maeda, le compositeur d'une bande son qui instille au joueur ce sentiment avec panache. L'écoute de Skies of Arcadia - Kingdom of Ixa'taki devrait vous en persuader.

Mais le premier prix du thème de village le plus réussi que j'ai pu entendre dans ma vie de joueur revient sans hésitation à Suikoden 2 - Secret of the Ninja Village. Ce splendide morceau vous tendra les bras dès lors que vous aurez repréré le paisible village caché des ninja de Rokkaku. Pas étonnant que le valeureux Tir McDohl ait décidé de se reposer non loin de là, suite l'épuisante aventure qu'il aura traversée et qui vous est relatée au sein du premier épisode de la saga.

Numéro 8: Underrated Music

La musique de Noriyuki Iwadare n'est jamais assez mise en avant. Et son travail pour les séries des Lunar ou Grandia notamment, est remarquable. Le morceau Grandia - The Edge of the World, qui illustre la découverte d'un tout nouveau continent pour nos héros, et constitue accessoirement mon passage préféré dans le jeu, vous donnera sans nul doutes, l'envie de partir à l'aventure. Jetez-vous sur ce grand RPG de l'ère 32 bit et sa bande son, sans hésiter.

Resté dans l'ombre des licences phares de Squaresoft, Brave Fencer Musashi n'a connu qu'un succès d'estime. Et encore, parce qu'il avait la chance, lors de sa mise en rayon, d'intégrer un CD de démo du futur Final Fantasy 8. Quelques trop rares joueurs ont pu alors profiter de ce superbe Action-RPG, et faire connaissance avec le thème principal de la saga, Brave Fencer Musashi - The Musashi Legend, une composition épique du méconnu Tsuyoshi Sekito.

Si vous avez été attentif, vous avez repréré un peu plus haut, un morceau du formidable Skies of Arcadia. Mais ce cher Monsieur Maeda n'a évidemment pas seulement composé pour ce grand RPG. Et si Astal est bien moins célèbre que l'ode à la piraterie de la Dreamcast, il n'en demeure pas moins un excellent et très joli jeu de plateforme, doté d'une bande son assez exceptionnelle qui plus est. Tendez l'oreille sur Astal - Sea of Clouds, avant de vous jeter sans retenue sur le jeu.

Vous reprendrez bien un peu de musique d'un RPG méconnu pour la route, non? Injustument oublié, la faute à une sortie tardive sur une Saturn en fin de vie, Albert Odyssey Gaiden à tout de même eu les honneurs d'une traduction par Working Design en anglais. Merci à eux puisque nous pouvons profiter aujourd'hui encore de ce très solide RPG et de son admirable bande son. Le morceau qui accompagne vos déplacements aériens à l'aide du sacro-saint airship, Albert Odyssey Gaiden - Estarant, nous fait indéniablement voyager.

Peut-être un peu plus reconnu que les autres figurants sur ce thème, il n'en demeure pas moins que Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean n'a malheureusement pas trouvé son public à sa sortie sur Gamecube. Pourtant le jeu avait de quoi séduire, par son esthétique, mais également par sa musique, signée par un Motoi Sakuraba très en forme. Le très étrange et atmosphérique Baten Kaitos - Castle in the Sand, est une preuve de plus du talent hors norme de ce compositeur, qui n'hésite pas à utiliser une large palette musicale sur ce jeu.

Numéro 7: Music You Constantly Have Stuck In Your Head

Une thématique qui peut revêtir bien des formes, et offrir un panel de choix assez large. Alors pour sortir un peu des sentiers battus, je vous propose d'écouter Axelay - Unkai, un morceau sublime pour un Shoot them'up qui l'est tout autant. Et pour cause, le compositeur à la source de la bande son n'est autre que Taro Kudo, qui, à l'époque, vient juste de terminer l'OST de Super Castlevania 4, une autre bande son merveilleuse. Cette composition d'Axelay vous rappellera avec bonheur les aventures de Simon Belmont.

Quelques premières notes qui résonnent comme un mauvais rêve, et qui hantent votre parcours dans les profondeurs de la planète Zebes. Super Metroid vous prends aux tripes, et le thème principal du jeu, Super Metroid - Super Metroid Theme, ne fait pas exception. Que dire de plus, et qui n'a pas déjà été dit sur ce jeu et sa bande son de légende? Si ce n'est que nombre de développeurs essayent, encore aujourd'hui, d'assimiler et retranscrire l'incroyable atmosphère qui imprègne ce chef d'oeuvre résolument précurseur.

Si je devais retenir un jeu qui a durablement marqué la période PS1 à mes yeux, cela serait peut-être bien Final Fantasy Tactics. Le bijou intemporel de Yasumi Matsuno nous projette avec classe dans une ambiance de guerre et de luttes des classes sans merci. Nos héros devront s'armer de courage et de perséverance pour vaincre sur le champ de bataille. Pour mettre toutes les chances de son côté, rien de mieux qu'un combat aléatoire avec le morceau Final Fantasy Tactics - A Chapel, qui résonnera à vos oreilles des centaines de fois avec un bonheur sans cesse renouvelé.

Seiken Densetsu 3, c'est tout d'abord l'histoire d'un frustration qui tire sa source de l'impossibilité de découvrir ce somptueux Action-RPG à sa sortie sur Super Nintendo, puisque celui-ci restera exclusif au territoire nippon. Mais c'est aussi une formidable découverte grâce aux traductions qui voient le jour au tournant du millénaire sur Internet, pour un jeu qui se confirme comme incroyable, et doté d'une bande son d'un Hiroki Kikuta toujours aussi en forme. Seiken Densetsu 3 - Powell est sans doutes un morceau qui me restera à vie dans la tête.

Et on termine cette thématique avec un morceau qui demeurera cher auprès de tous les amateurs de la formidable série de RPG produite par Konami, Suikoden. Miki Higashino nous offre avec Suikoden - Main Theme (Arrange Guitar), une véritable pépite de douceur qui vous rappellera, avec un sourire aux lèvres, vos plus grands moments passés à rassembler autour de vous les 108 étoiles de la destinée.

Numéro 6: Music That Get's You Pumped

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de Megaman. Et si les épisodes NES ont étés gâtés niveau musical, Megaman X, son pendant 16 bit, n'est pas en reste. Megaman X - Spark Mandrill, donne furieusement envie d'aller dessouder du robot, alors on saute, on rushe, on cours dans tous les sens, et on charge son blaster pour mieux accompagner le rythme de ce morceau résolument entrainant, pour mieux faire la peau de ce satané mandrill.

La version vidéoludique de la musique d'entrainement de Rocky, c'est bel et bien ce morceau mythique: Mike Tyson's Punch Out - Bicycle Training, issu, osons le dire, du meilleur jeu de boxe de tous les temps. Impossible de faire mieux en la matière, et ce depuis 1987. Voilà un thème musical qui vous donnera une pêche incroyable afin de mettre au tapis tous vos adversaires, jusqu'à croiser la route d'Iron Mike pour un combat d'anthologie.

Du ring à la rue, la baston nécessite une musique que vous met en transe, histoire de faire des étincelles manette en main. Yoko Shimomura l'a bien compris, et nous propose avec Super Street Figher 2 Turbo - Ken's Theme, une version très aboutie d'un morceau d'anthologie, qui nous fera enchainer Shoryuken et Hadouken au-delà de la raison. Un véritable hyme au dépassement de soi.

Et tant que nous en sommes à parler baston de rue, Double Dragon 2: The Mission, est ce qui se fait de mieux dans le genre sur NES à sa sortie fin 1988. L'ennemi sort l'artillerie lourde au sein de sa base sous-marine secrète qui accueille les frères Lee après un éprouvant voyage en hélicoptère. Et le thème qui se superpose à ce redoutable parcours dans les méandres de la base, Double Dragon 2 - Mission 4, ne sera pas de trop pour vous motiver!

Mais le maître incontestable de la rue est peut-être le redoutable Joe Musashi, ninja surarmé qui va faire mordre la poussière à toute une légion de l'ombre. Avant de pouvoir mettre une raclée à Batman, Spiderman, Gozilla et autres Stallone, Joe s'en va, au préalable, traverser un temple abandonné au coeur d'une vaste forêt de bambous. Yuzo Koshiro l'accompagne avec The Revenge of Shinobi - The Shinobi, un morceau emblématique de la série.

Numéro 5: Music You Like From a Game You Haven't Played

N'ayant assez logiquement jamais touché à Advent Rising, qui n'entre pas dans la catégorie de jeu qui me fait habituellement de l'oeil, celui-ci ne semble même pas être dans le haut du panier en matière de Third person shooters. Pourtant sa bande son, à l'image de ce morceau Advent Rising - Bounty Hunter, a tout pour plaire, dans un pur style hollywoodien qui pourrait agréablement vous surprendre, et vous donner une envie de lancer le jeu, rien que pour sa musique. Je n'ai pas encore sauté le pas, mais qui sait...

Soukaigi est un jeu qui donnait furieusement envie sur le papier. Edité par un Squaresoft en pleine réussite, cet Action-RPG à l'accent médiéval-fantastique prenant place au Japon, promettait d'être une aventure fort symathique en compagnie d'un panel de héros charismatiques. Malheureusement, le jeu n'ayant jamais dépassé les frontières du pays du soleil levant, beaucoup se sont contentés comme moi, de sa superbe OST composée par Hiroki Kikuta. Ecoutez Soukaigi - Ancient Power, et pleurez de ne jamais avoir pu faire ce jeu...

Oui c'est une faute impardonnable pour un amateur du genre de ne pas encore avoir mis la main sur NieR, et avoir parcouru son univers. En attendant, c'est certain, de me rattraper un jour, j'ai tout de même l'occasion de me délecter de son admirable bande son composée par un Keiichi Okabe en grande forme. Je me vois écouter NieR - Temple of Drifting Sands, et me perdre dans un océan de sable sans aucun problème.

Changeons radicalement de style, et écoutons à présent ce que nous propose la version modernisée de Killer Instinct parue en 2013 sur XBox One. J'ai pu passer quelques heures sur le jeu original de Rare, dans sa version Super Nintendo, mais je n'ai jamais mis la main sur cette version modernisée. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, quand j'entends le thème de l'un de mes personnages préférés, Thunder. Killer Instinct - Hinnamatoom est une merveille de morceau rock aux accents Amérindiens, composé par le trop rare Mick Gordon.

Journey to Silius est un jeu passé à la postérité, pour une seule et unique raison: Sa musique. L'histoire est connue, le jeu de Sunsoft devait s'appuyer sur la license Terminator, mais, faute d'obtenir les droits, le développeur à dû se résoudre à modifier quelques aspects de son jeu et le sortir dans un relatif anonymat. Dommage, Journey to Silius - Title Theme, donne un apperçu du soin apporté à cette production et à sa superbe bande son.

Numéro 4: Music From a Handheld Game

La première OST qui me vient à l'esprit est sans doutes celle de The Legend of Zelda: Link's Awakening, composée par Kazumi Totaka pour un épisode de la saga qui a longtemps fait le bonheur de mes longues cessions de jeu sur la petite console monochrome de Nintendo. Le thème enjoué, The Legend of Zelda: Link's Awakening - Sword Search, qui va marquer nos premiers pas dans l'aventure, donne furieusement envie de partir explorer l'île de Cocolint.

Autre bande son de légende sur la vénérable Gameboy, celle de Super Mario Land, qui fête le début de l'histoire du célèbre plombier sur cette console mythique. Super Mario Land - Muda Theme, nous fait voyager sur l'île de Paques, ou il faudra faire attention de ne pas finir écrasé par l'un de ses célèbres Moaï. Hip Tanaka fait parler tout son génie, en arrivant à nous embarquer dans ce lointain voyage par la grâce de quelques notes.

Yoko Shimomura se retrouve également à l'oeuvre sur le titre de la saga des Kingdom Hearts le plus abouti en version portable. La sortie de Kingdom Hearts Birth by Sleep, un épisode pivot de la série, est accompagné par une bande son de haute volée, à la hauteur des attentes des fans. Kingdom Hearts Birth by Sleep - Destiny Islands retranscrit bien le triste destin des héros qui sont au centre de l'histoire tragique que propose le jeu.

Kirby's Dream Land est le premier jeu d'une série mythique et tentaculaire qui à la particularité d'être née sur une modeste Gameboy. Le jeu va surtout mettre en lumière le talent du tout jeune Masahiro Sakurai. La petite boule de gomme rose va connaitre un succès retentissant, et le morceau Kidby's Dream Land - Green Greens, devenir un hymne de ralliement à la bonne humeur. On se délecte de cet air enjoué que l'on dévore tel un Kirby avalant ses ennemis.

Maintenant que l'on perçoit ce que SqureEnix réserve aux fans de la première heure de Final Fantasy 7, on imagine que le Soldat Zack n'a peut-être pas succombé sous un déluge de balles en protégeant le Soldat Cloud. En attendant d'en avoir le coeur net, dans Final Fantasy 7 Crisis Core, son trépas est mis en scène de manière magistrale, et Final Fantasy 7 Crisis Core - The Price of Freedom fait vibrer les guitares pour accompagner ce héros vers les cieux.

Numéro 3: Music That Makes You Nostalgic

Pas facile de quitter les héros que l'on a tant aimé, c'est pourtant ce que nous invite à faire Xenogears, avec Xenogears - The Beginning and the End. Un morceau aux accents bibliques comme on en entends rarement dans un jeu vidéo, et qui donne définitivement des frissons à tous ceux qui ont pleinement vécu le dénouement de l'histoire de Fei Fong Wong, et de ses retrouvailles avec la réincarnation de la mère de l'humanité, Elehayym.

Difficile de faire plus nostalgique que ce thème, Dragon Quest 8 - Overture ~ Title Theme, pour l'amateur de RPG que je suis. Cette compostion de Koichi Sugiyama, reprise systématiquement depuis le premier épisode, est ici merveilleusement interprétée à l'occasion de ce premier et unique volet à avoir vu le jour sur PS2. Il nous replonge fatalement et immédiatement dans nos nombreux souvenirs en compagnie des héros de cette saga vénérée et immuable.

Quel bonheur de découvrir pour la première fois les contours du château du Comte Dracula, aux commandes d'un Alucard qui respire la classe jusqu'au bout des ongles. Pour nous accompagner dans ce grand moment de jeu video, Michiru Yamane nous propose un morceau aux accents lugubres, auquels se marrient quelques rifs de guitare bien sentis. Castlevania Symphony of the Night - Dracula's Castle vous embarque pour une expérience unique et irrémédiablement marquante.

En matière d'Action-RPG, Mystic Quest sur Gameboy se pose comme un précurseur. Les premières péripéties de l'Arbre Mana vont se dévoiler sous vos yeux, et rester dans la mémoire de tous ceux qui s'y sont frottés sur écran monochrome. Mystic Quest - Endless Battlefield, que l'on entendra très fréquement au cours de l'aventure ne manquera pas de tirer une larme de nostalgie aux plus férus des adeptes de la série des Seiken Densetsu.

Se réveiller un beau beau jour d'été, le 25 juin 2009, et apprendre la mort du Roi de la Pop, c'est une petite partie de son enfance qui s'en va. Se remémorer alors que ce danseur, musicien génial, et touche à tout, était un fan absolu de jeu vidéo et en particulier de Sonic, constitue sans doutes à l'époque, un détail. Découvrir, quelques années plus tard qu'il est bel et bien comme le dit la légende, à l'origine du morceau Sonic 3 - Ice Cap Zone, une révélation à peine croyable...



Numéro 2: Final Boss Music

RPG étrangement sous-côté, sans doute à cause d'une offre trop importante, et par le fait qu'il ne soit pas développé par un studio de grand renom, Lufia 2 : Rise of the Sinistrals a pourtant tout pour plaire. Y compris une bande son délicieuse pour accompagner votre équipe jusqu'à ce dernier combat contre les grands antagonistes que sont ces fameux Sininstrals. Lufia 2 - Sinistral Battle Theme, est le dernier souffle épique d'une magnifique partition menée de main de maitre par Yasunori Shiono.

Celui-ci est une telle évidence, que je suis presque embarassé de le citer. Mais il faut se rendre à l'évidence, Final Fantasy 7 - One Winged Angel, est une véritable merveille de composition du grand Nobuo Uematsu, et elle habille bien sûr l'un des combats les plus marquants de l'Histoire du jeu vidéo. Cloud venge Aerith, et la planète, sur un chant somptueux aux acents latins, qui entonne la gloire de l'enfant maudit de Jenova.

Le plus James Bondien des morceaux de cette sélection résonne à nos oreilles en même temps que se dévoile les poignants derniers rebondissements de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, sans nul doute l'épisode le plus marquant, si ce n'est le plus réussi de la saga. Metal Gear Solid 3 - The Boss Snake Eater est aussi superbe que le personnage que l'on affronte pour clôre la mission à haut risque de feu Naked Snake.

Viser un Bowser bébé géant et le bombarder d'oeufs de dinosaure, aucun doutes nous sommes bien sur un jeu Nintendo. Et cela n'a jamais été aussi marrant que lors des derniers instants en compagnie de Yoshi's Island, jeu testament et chant du cygne du géant de Kyoto pour accompagner les derniers instants de sa chère Super Nintendo. Koji Kondo nous prouve, une nouvelle fois, tout le génie qui l'habite sur Yoshi's Island - Baby Bowser.

Certes, Bravely Default n'était pas du goût de tout le monde, mais il avait tout de même le mérite de proposer une OST d'excellente qualité. Et tout naturellement, Bravely Default - Serpent Eating the Ground prends la forme d'une apothéose musicale grandiloquente, et surtout, rondement menée. Fait assez rare dans le jeu vidéo, la bande son n'est pas l'oeuvre d'un compositeur mais d'un groupe: Sound Horizon.

Numéro 1: Credits Music

Pour la dernière thématique de cette sélection, je ne pouvais me passer du célébrissime plombier bedonnant. Mais surtout je ne pouvais pas, ne pas citer une dernière fois Koji Kondo. Ecouter Super Mario World - Ending Theme, c'est se replonger une toute dernière fois au coeur du plus grand jeu de plateforme de tous les temps, ou la musique est aussi géniale que ce que propose son level design unique.

Impossible de ne pas mentionner non plus son grand rival, Sonic. Et quitte à parler du hérisson, intéressons nous à un cas rare. Un jeu qui possède deux musiques de fin différentes selon son lieu de sortie. En effet, Sega of America n'en faisant alors qu'à sa tête, décide de proposer Sonic CD - Sonic Boom, afin d'habiller la fin de l'épisode de Sonic sur Mega CD. L'Europe elle, aura droit, tout comme le Japon, à Sonic CD - Cosmic Eternity. Choisissez votre camp!

Magnifique medley final qui ponctue une bande son magistrale, Octopath Traveler - Ending Theme nous fait voyager une dernière fois en musique à la rencontre des huit principaux protagonistes de ce charmant RPG à l'ésthétique aussi époustouflante que son système de combat est redoutable. Un dernier périple qui fera ressurgir à n'en point douter vos plus beaux moments en compagnie de cette pépite de Square Enix.

Considéré par certains comme une véritable oeuvre d'art, Ico est définitivement un jeu à part. Pour son parti pris artistique bien sur, mais aussi pour ses mécaniques de jeu. Et la musique ne fait pas exception, puisque Mishiru Oshima nous livre un travail empli de subtilité et de grâce. La chanson qui accompagne le générique de fin, Ico - You Where There est à l'image de l'atmosphère du jeu: magique.

5 morceaux pour chacune des 30 thématiques, 150 pistes pour se délecter pendant les fêtes! Et afin de boucler la boucle en beauté, cet article ayant débuté par la musique d'introduction de Megaman 2, se terminera par la conclusion de... Megaman premier du nom. Tout simplement! Megaman - Credits, s'arrête là ou commence son successeur et fait office de dernier morceau de la sélection. Charge à vous de reprérer les différences entre ce morceau et le tout premier de cette sélection!

Il me reste à vous souhaitez à toutes et à tous de Joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année, bien évidemment, en compagnie de Christmas NIGHTS - Dream Bells ~Christmas in Nights! Qu'elles soient heureuses, remplies de bons moments, et pourquoi pas, baignées dans la musique.

N'hésitez pas à commenter cette sélection et à apporter votre pierre à l'édifice en proposant pourquoi pas, votre propre 30 Day Video Game Music Challenge, afin d'égayer, à tous, nos fêtes!

Et on se retrouve en 2021 sur ce blog pour encore plus de Top 5 incontournables et incongrus!