Ah… L’année 2020. Cette année qui restera gravée dans tous les livres d’histoire, avec notamment plusieurs confinements un peu partout sur notre planète Terre, nous montrant, via la pandémie de COVID-19, à quel point notre monde est interconnecté et que nous sommes tous liés les uns aux autres… Une raison supplémentaire (s’il en fallait une) de tous se respecter sur notre petit cailloux qui flotte au milieu de la voie lactée !

Mais au niveau jeu vidéo, 2020 a-t’elle été une si mauvaise année ? Et bien, de mon coté, je dirais que non. Au contraire, je l’ai trouvé très riche, et j’ai même décidé de vous faire un petit top 10 des jeux qui m’ont le plus marqué durant cette année 2020 !

10) Astro’s Playroom

Bon, j’avoue, lui, il a volé la place de Demon’s Souls ! Mais comprenez moi : la découverte de la DualSense, la nouvelle manette de la PS5, DOIT passer par ce jeu, qui est un des meilleurs jeu de plateforme sorti ces dernières années, rien de moins ! Et… Il est offert avec toutes les PS5 ^^ ! Seul défaut : Il faut la trouver, la Playstation 5, et également débourser les 400 ¤ minimum nécessaire à avoir la console, puisque c’est une exclusivité… qui n’aurais d’ailleurs pas du tout la même saveur sur une plateforme autre que la PS5 !

9) Ori and the Will of the Wisps

“La Xbox n’a pas d’exclusivités”. Ok, ok, mais… Ori 2, comme j’aime l’appeler, est quand même une sacrée perle disponible dans le Xbox Game Pass (et, ok, aussi sur Nintendo Switch et PC) ! Mais au fond, je continue de le considérer comme un jeu issu de l’ADN Microsoft, et c’est un véritable petit chef d’oeuvre. Si vous adorez les Metroidvania et les jeux de plateforme à la Mario / Rayman Legends en 2D, et bien ce jeu est pour vous ! J’adore tellement ce jeu que je culpabilise de ne pas l’avoir acheté #XboxGamePassUltimate… Et si on se rattrapait en le recommençant sur Nintendo Switch ? Surtout qu’il ne coûte que 30 ¤ en version physique sur cette console ! Quand je vous disais que ce jeu est parfait…

8) Final Fantasy VII Remake

Je n’ai jamais vraiment connu la version originale de Final Fantasy VII. Et si je dois avouer que le scénario m’intéressait énormément, j’ai toujours été (malheureusement) allergique aux graphismes de la Playstation, console que je n’ai pas eu la chance de connaître à sa sortie. Du coup, ce Final Fantasy VII Remake fut du pain béni, et j’y ai passé un excellent moment ! Je peux enfin vibrer avec des millions de joueurs rien qu’en entendant les noms de Cloud, Tifa et Sephiroth, j’ai l’impression d’avoir rattrapé 20 ans de POP Culture ratée durant mon enfance, et que je n’arrivais pas à rattraper en jouant à la versions Nintendo Switch de Final Fantasy VII que je trouve… Immonde sur mon écran. Du coup… j’attends la suite de ce FFVII Remake avec impatience !

7) Genshin Impact

Bon, celui-là, j’avoue, il est sorti de nul part. A la base, j’pensais que ça serait une banale copie de The Legends of Zelda Breath of The Wild. Et pourtant… Entre son charadesign très soigné, son système de jeu free to play plutôt généreux (au point que je n’ai jamais dépensé 1 ¤ dans le jeu, pourtant, ce n’est pas l’envie qui m’en manque), ses musiques sublimes, son histoire plus intéressante que je ne l’aurais cru, et le suivi correct du jeu fourni par ses développeurs (Mihoyo), je dois avouer que ce Genshin Impact est un des jeux qui m’a le plus marqué en 2020. Mieux encore : il est le second jeu que j’ai le plus aimé streamer (juste après Animal Crossing New Horizons) ! Les sessions Twitch sur ce jeu sont toujours super intéressantes, et la communauté Genshin Impact est vraiment top et bienveillante. Un must have, surtout que le jeu est… gratuit !

6) Yakuza Like a Dragon

Ah… En tant que fan de la série Yakuza, je ne pouvais pas passer outre Yakuza Like a Dragon ! Sorti en France en fin d’année, et proposé directement en version Xbox Series S|X (mais aussi Xbox One S et X), ce Yakuza nous propose non seulement un mode 60 fps sur Xbox Series S comme sur Xbox Series X (même si, je l’admets, dans cet épisode avec des combats au tour à tour, les 30 fps sont loin d’être gênant), mais également un véritable “reboot” de la série, lui permettant de non seulement être “enfin” sérieusement commercialisé en occident (avec enfin un sous-titrage en français s’il vous plait), mais également aux nouveaux joueurs de commencer l’aventure sans se soucier des anciens épisodes ! Une grosse réussite pour n’importe quel personne adorant le Japon et tout son univers complètement What The Fuck. Merci à SEGA et Koch Media pour tous les efforts mis en oeuvre afin de pousser la série en Occident. Chez Otakugame.fr, on apprécie !

5) The Last of Us Part II

Ai-je vraiment besoin de vous présenter ce jeu ? Véritable chef d’oeuvre, perle proposée par Naughty Dogs, les papa de Crash Bandicoot, mais aussi de la série Uncharted, on a tout simplement droit au plus beau jeu de la PS4 (n’ayons pas peur des mots), et même en lançant le jeu sur PS5, on reste ébahi par le travail et le niveau de détails proposé par “les Dogs” comme on aime les appeler affectueusement… Un jeu qui vous fera passer par toutes sortes d’émotions, tellement les événements survenant dans le jeu sont emplis de sentiments, et ça fait plaisir de se sentir si impliqué dans un jeu !

4) Ghost of Tsushima

J’avoue, Yakuza : Like a Dragon est un jeu vraiment top. Mais… Je dois avouer que Ghost of Tsushima lui est quand même un poil supérieur. Sucker Punch, un studio de jeu américain, a parfaitement réussi à retranscrire l’ambiance de l’île de Tsushima et son histoire très particulière, empreinte de différentes attaques par les mongoles. Du grand spectacle et surtout un autre jeu que tout amateur du Japon se DOIT d’avoir dans sa bibliothèque de jeu, tout simplement. En tous cas, moi, j’ai adoré !

3) Cyberpunk 2077

Ah… Le mal-aimé Cyberpunk 2077. Mal né, avec notamment des bugs causant des crashs principalement sur PS4 (Fat et Slim), Xbox One (Fat et S), le jeu est pourtant resté jouable sur Xbox One X / Xbox Series S|X et PS5… Je mettrais de côté la version PC qui, normalement, fonctionne plutôt bien – si on excepte les différents bugs qui sortent de l’immersion, que vous connaissez tous !

Et pourtant… Cyberpunk 2077 est un des jeux sur lesquels j’ai passé mes meilleurs moments l’année dernière. La vue FPS, associée aux différents choix (et relations !) que l’on a avec les différents protagoniste du jeu, m’ont rappelé l’implication que j’avais lorsque je jouais à la première trilogie Mass Effect… Chose qu’aucun autre jeu (pas même The Witcher 3) avait réussi à me faire ressentir jusque là !

L’univers, l’écriture des différents personnage, leur attitude, ma propre histoire, l’évolution de mon personnage au cours du jeu, tout cela m’a vraiment tenu en haleine jusqu’au dénouement – bon, certes qui m’a fait râler et même détester le jeu, mais ce sont mes choix qui m’on conduit à cette fin. Cyberpunk 2077 est un jeu qui a su jouer avec mes sentiments tout au long de l’aventure, et si vous arrivez à outre passer les bugs et autres détails au niveau de l’Open World, vous découvrirez un jeu formidable, avec un univers incroyablement riche, surtout si vous êtes un passionné du Japon… Bref, vous l’aurez compris : je suis amoureux de Cyberpunk 2077 !

2) Microsoft Flight Simulator

Le COVID-19 était une réalité en 2020 (mais aussi en début 2021 malheureusement, avec un nouveau couvre-feu mis en place à partir de samedi prochain) ce qui, de mon côté, m’a impacté dans mes voyages – obligé de rester sur ma petite île de la Martinique ^^ ! J’avoue que j’adore prendre l’avion, et quand ce Flight Simulator 2020 est sorti, ce fut une véritable libération.

Imaginez un jeu, où la Terre entière est modélisée. Mais avec des graphismes quasi photo-réalistes ! C’est un tour de force incroyable réalisé par une équipe française – Asobo. Le jeu m’a complètement ébahi, alors même que j’y jouais en même pas 20 fps sur mon petit Core i5 + GTX 1060 Ti… Je me suis même acheté un HOTAS (le Saitek X52) et… On s’y croirait. Quand on sait qu’un simulateur de vol coûte plusieurs dizaine de milliers d’euros, pouvoir avoir cela à la maison, c’est juste totalement fou ! Ce jeu m’a même poussé à acquérir un nouveau PC (je suis resté raisonnable, c’est juste un HP OMEN Obelisk 25L avec un Core i5 9400F et une GTX 1660 Ti) entre autre pour y jouer en 30 fps / 1080p… Et avec les mises à jour spécial Japon (et spécial USA), je ne suis pas près de lâcher le jeu, j’adore chiller dessus et découvrir de nouveau recoins… Un jeu reposant, calme, qui ne conviendra pas à tout le monde, mais si vous l’aimez, vous n’en décrocherez pas !

1) Animal Crossing New Horizons

Bon, pour résumer : Animal Crossing est le SEUL jeu de toute l’histoire de ma chaîne Twitch (et Youtube) sur lequel j’ai passé plus de 10 heure en un seul live sans interruption (11 heures et 22 minutes consécutives pour être précis)… Et vous êtes 820 à l’avoir regardé à l’heure où j’écris ces lignes (vous êtes des fous) !

Animal Crossing New Horizons, c’est plus qu’un jeu, c’est un véritable phénomène de société qui est né durant le confinement. Véritable monde virtuel dans lequel on évolue, ce jeu a été une bouchée d’air frais permettant de s’évader de chez nous pour aller… Sur notre île virtuelle. Une île que l’on peut formater pour qu’elle soit à notre image !

Et surtout, c’est la possibilité de voyager sur les îles d’autres joueurs (ou d’en accueillir sur notre île) qui fait la beauté de ce jeu : quel bonheur de montrer notre oeuvre aux autres joueurs, de leur offrir des objets qu’ils n’ont pas et qu’on pense qui ira parfaitement sur leur île, et de découvrir tous les jours de nouveaux objets, de nouvelles façons de gagner de l’argent, ou tout simplement… D’échanger.

Véritable petit havre de paix encourageant à la coopération dans un monde où la majorité des jeux se veulent être compétitifs, Animal Crossing New Horizons est sans hésiter mon jeu de l’année 2020 – mais attention, mon jeu de l’année 2020 ne sera pas forcément le votre ! En tous cas, c’est un jeu auquel vous devez au moins vous intéresser car si vous accrochez, c’est des milliers d’heures de jeu en vue – même si de mon côté, une fois mon île terraformée comme je le voulais, j’ai un peu abandonné le jeu ^^ !

Voilà ! C’est tout pour ce TOP 10 de mes jeux de l’année 2020 ! Et vous, quels jeux vous ont marqué l’année dernière ? Et quels jeux attendez-vous pour l’année 2021 ?