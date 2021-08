(image d'illustration)

Abandoned, machination lassante d’Hideo Kojima ou amateurisme impayable du studio Blue Box ? Les derniers développements techniques liés au lancement déconcertant de l’application Realtime Experience (RE), tendent sagement vers la seconde option. Avant qu’un tweet vaporeux du célèbre créatif japonais n’attise une fois de plus la thèse conspirationniste qu’affectionne la frange la plus remuante des fans de la saga Silent Hill…

Tout semblait couler de source. Après des mois de tapage viral, de rendez-vous manqués, le jeune studio de création germanique devait mettre en ordre de marche la seconde phase de sa campagne marketing, mais rien n’y fait. Un couac technique incongru cachait en réalité un pétard mouillé, une rediffusion d’une bande-annonce sommaire.

L’agacement teinté de lassitude gagnent désormais les plus détachés de ce capharnaüm. H. Kojima semble vouloir les achever…

L’illustre développeur utilise généralement Tweeter à bon escient. Il partage ses angoisses, ses joies avec ses fans du monde entier. Suspendus à chaque message suspect relatif aux franchises fétiches du créatif, les fanatiques de la série Silent Hill n’hésitent pas à théoriser voire anticiper une probable annonce officielle. La dernière sortie de H. Kojima alimentera certainement l’insinuation selon laquelle Silent Hill se cache derrière le paravent marketing Abandoned.

C’est tout d’abord dans le choix des mots utilisé par le brillant développeur que la spéculation maladive des plus déterminés s’attardent. Le titre du tweet « L’affaire du meurtre du parc d’attractions abandonné » les a fait bondir de leur chaise. Le terme « abandonné » (Abandoned en anglais) renvoi inévitablement au titre de Blue Box St. Ensuite, c’est l’image appuyant la thèse décriée qui renforce encore davantage la conviction des plus bouillonnants des fans. Le lapin animatronique Robbie, figure mystique de Silent Hill est présent dans l’illustration (non postée ici).

La date de parution de ce tweet est elle aussi ouverte à toutes les interprétations. Le 12 août au Japon. Ce jour marque à la fois le lancement raté de l’application Abandoned et la célébration du septième anniversaire de la démo P.T., fantastique mise en abyme du projet de redémarrage de Silent Hill. Intentionnel ou non, ce tweet énigmatique pose encore plus de questions qu’il n’apporte de réponses à cette folie médiatique.