Heureux de vous retrouvez pour une nouvelle présentation du Pack DLC Racin' USA du jeu Automobilista 2.



Une nouvelle mise à jour pris place dans mon Steam Cloud pour mon plus grand plaisir.

En effet Reiza Studio développeur d'Automobilista 2 frappe fort en améliorant la physique des automobiles et autres correctifs.

Ces améliorations concernaient entre autre les classes P1, GTE, GT3, GT4, Stock Car...

Piouuu n'en jeter plus, la coupe est pleine, décidément ce jeu de simulation de course automobile ne cesse de m'étonner !



La BMW M4 GT4 :

Sur cette vidéo de présentation, je vous emmène tout droit sous le soleil de Californie au volant de la magnifique BMW M4 GT4.

Ce combo détonnant pourrait bien en faire tourner la tête à plus d'un simracer.



Avec les réglages d'origine, la BMW M4 GT4 avait une facheuse tendance à survirer en phase d'accélération et sortie de virage.

Allez on ne se décourage pas, on revoit la pression des pneus, les suspensions et nous voilà avec une voiture joueuse et pleine de caractère mais pas suicidaire ! ;-)



Le circuit Long Beach :

Le circuit de Long Beach de type urbain est un circuit prisé pour ses courses d'Indy Car mais à déjà accueilli des grands prix de F1 et de F5000.

Je précise qu'un autre tracé du circuit de Long Beach est quand à lui spécialisé dans les Formule E.



Ce circuit d'une longueur de 3,6 km est parsemé d'embuches.

Des virages à 90°, une épingle à prendre avec des pincettes, des panneaux de repères de freinages différents des circuits conventionnels, pas de bacs à sable etc... autant vous dire que Long Beach nous réserve bien des sueurs froides.

Mais une fois dompté il nous procure un plaisir incroyable, d'autant plus que graphiquement il est très beau aussi bien de jour que de nuit avec tous ses éclairages.



Vous l'aurez compris Reiza Studio à encore apporté le plus grand soin au développement de ce circuit.



Pour voir la vidéo : Automobilista 2 DLC Racin' USA Long Beach BMW M4 GT4

Nota : Le son est de moyenne qualité les 2 premières minutes... mais après tout va bien ! ;-)