Mario, ce travailleur polyvalent

Mario, personnage connu chez Nintendo, a connu plusieurs métiers dans sa carrière vidéo ludique.

Essayons d’en répertorier quelques uns.





On trouve Mario, appelé alors Jumpman, en 1981 dans le jeu d’arcade nommé Donkey Kong. Il est charpentier de son état.

En 1983, sur un jeu Game & Watch (Mario Bros), il est livreur de boissons avec Luigi, son frère. Ils placent, en fait, des paquets qui arrivent de tapis roulants dans un camion.





Toujours en 1983, voici Mario Bros sur borne d’arcade où Mario et Luigi sont face à des créatures dans les égouts de New-York. Ils tiennent un rôle de plombier, rien de plus normal … La même année, dans le jeu Game & Watch "Mario’s Cement Factory", Mario est cimenteur et doit remplir un camion de ciment.





1983, année prolifique, permet de voir Mario avec un casque et un costume militaire car le voilà démineur.

En 1984, encore un jeu Game & Watch : "Donkey Kong’s Hockey". Dans ce jeu, Mario patine en bon hockeyeur qu’il est.





En 1984, le jeu "Golf" sort sur NES avec un personnage censé être Mario. Son allure étant un peu différente, un doute subsiste chez certains joueurs. Le jeu sortira en 1987 sur Famicom Disk. Encore plus tard, on verra Mario golfeur dans "NES Open Tournament Golf" et sur bien d’autres consoles Nintendo qui suivront.





En 1983 dans "Tennis" sur NES, Mario est juge arbitre.





"Punch-Out!!" est un jeu vidéo sur borne d'arcade sorti en 1983. Ce jeu sort sur NES sous le titre "Punch-Out!! Mike Tyson" où on retrouve Mario au milieu du ring en tant qu’arbitre.





Sorti en 1990 sur NES, Dr. Mario permet à notre héros d’incarner un docteur. Mario the Juggler est un jeu Game & Watch de 1991 qui, comme son nom l’indique, permet à Mario de se glisser dans le métier de jongleur … un jeu assez rare ...





En 1992, sur Super Nintendo, Mario devient un artiste.

Dans "Yoshi's Cookie", Mario est un cuisinier qui doit aligner horizontalement ou verticalement des gâteaux identiques parmi un tas de gâteaux apparaissant aléatoirement.





La carrière de Mario en conducteur de kart débute en 1992 sur Super Nintendo. La carrière se prolonge sur toutes les consoles Nintendo qu’elles soient de salon ou portables.





En 1995, sur Game Boy, Mario revêt le costume d’archéologue dans "Mario’s Picross". Ce jeu vidéo de puzzle développé par Jupiter reprend le principe du Picross, jeu de chiffres sur grille, un rapport lointain avec l’archéologie.

Mario qui a une carrière sportive hors normes est également joueur de tennis. Il commence dans ce sport sur la (mal aimée) Virtual Boy en 1995 … attention les yeux …

Mario reprend régulièrement la raquette et la petite balle jaune sur d’autres consoles de la firme japonaise.





Mario chausse les crampons et devient également footballeur. En 2005, sur GameCube, il commence avec Mario Smash Football également connu sous le nom Super Mario Strikers au Japon et aux États-Unis. On est loin des simulations sportives habituelles avec quantités de "coups spéciaux".





En 2005, Mario s’adonne au baseball sur GameCube.





Toujours en 2005, voici Mario qui est danseur avec "Dancing Stage Mario Mix" et son fameux tapis de danse.





En 2006, la petite taille de Mario ne l’empêche pas d’endosser le rôle de basketteur avec "Mario Slam Basketball".





Mario a aussi connu les joies de l’olympisme et a été donc compétiteur dans plusieurs disciplines. Finissons avec le dernier titre en date à savoir, "Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020" testé par Gameblog : voir ICI et LÀ





La liste est sans doute incomplète et Mario va, peut-être, accomplir de nouveaux exploits avec de nouveaux métiers.