Discussion Gaming Épisode 1 !

The Last Of Us Part II : Faut-il trahir l'attente des fans ?

Au programme de ce 1er épisode de Discussion Gaming, un gros morceau The Last Of Us Part II. Durant un peu plus d'une heure Thomas (Alias Koji) et Rafik vont débattre.

Mérite-t-il son statut de Goty ?

Quelles émotions laisse-t-il au joueur ? Faut-il trahir l'attente des fans ?

L'auteur doit-il avoir les pleins pouvoirs sur les actions du joueur ?

Peut-on parler de film interactif ?

Pour répondre à ces questions et plein d'autres Rafik et Thomas partages leurs ressentis et analyses (avec et sans spoilers) de cette traversée mouvementée d'un Seattle infecté.

Bonne écoute !

