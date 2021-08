Support du test : Nintendo Switch

Langues : Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Espagnol, Anglais et Chinois simplifié.

Style : Stratégie, Tactique au tour par tour, RPG tactique

Développeur : CookieByte Entertainment et Monster Couch (pour le portage sur Switch)

Éditeur : All in ! Games

Date de sortie : 13 Août 2021

Prix : 19,99 Euro

Condition de test : Version 1.14 puis en 1.15, en mode portable, moniteur PC 27 pouces, une TV 1080P et une TV 4K.

Fort Triumph nous narre l'histoire d'un petit groupe d'aventuriers désirant gagner plus de Fortune/gloire, de ce fait ils sont donc à la recherche de quêtes à profits maximum peu importe la personne ayant posté celle-ci. Ils accumuleront souvent plus d'ennuis que de richesses et seront les marionnettes de sombres individus. Mais ça, c’est à vous de le découvrir.





Pour commencer ce test voici l’écran d'accueil principal avec comme choix, la campagne solo scénarisé, l’escarmouche et le multijoueur où le plus difficile sera de trouver les sept différences. La possibilité de charger une sauvegarde en particulier ou alors l’option tout en haut qui est de continuer avec sa dernière sauvegarde. Il y a bien sûr une option paramètres et les crédits de la production ainsi que les personnes ayant financé le jeu (et elles sont nombreuses).





Le jeu a beaucoup de points communs avec la série Heroes of Might And Magic (le troisième étant le meilleur). La partie exploration de territoires est cachée par un épais brouillard qui se découvre au fur et à mesure de votre avancée. Ce qui est utile pour anticiper le déplacement de ses adversaires qui sont très agressifs, ne laissant que peu de temps entre chacune de leurs défaites pour revenir à la charge et se diriger presque à chaque fois vers vos ressources si votre ville est bien défendu (ceci est valable pour le mode facile et normal).





Ces ressources seront un élément essentiel pour le développement de votre ville, de l'amélioration d'équipements ainsi que le recrutement des personnages pouvant appartenir à une race différente selon le type de ville. Elles sont du type plantations de betteraves qui donnent 125 pièces d'or et des distilleurs de magies qui donnent un point de magie à chacun de vos tours tant qu'ils sont sous votre possession.





Tout comme dans Heroes of Might and Magic, il y a différents types de villes qu'il est possible de capturer. Lors de votre partie scénarisée, il n'est possible de choisir que la faction humaine. Pendant la partie il est possible de capturer des villes appartenant à différentes races, puis de recruter ou bien de tomber par hasard sur des événements à choix multiples avec une chance d'avoir des objets ou un personnage d'une race différente qui rejoindra votre groupe.





En parlant de personnages, ils ont la possibilité de se déplacer sur un terrain qui est en 2D et de visualiser rapidement leur déplacement maximum. Il est possible de vérifier chaque élément intéressant sur le chemin comme le type de monstres, leurs niveaux ainsi que la difficulté des combats. Il est possible de voir affiché un comparatif avec votre équipe. Plus le nombre de crânes est élevé et plus le combat sera difficile. S’il n'y a qu'un demi crâne de rempli une fonction combat automatique peut se déclencher et cela permet de gagner du temps tout en prenant l'expérience au passage.





Dans le cas contraire (soit parce que l'ennemi est suffisamment puissant soit pour des passages scénarisés), un combat sur un terrain généré de façon aléatoire se déclenche et le jeu passe par un système de tour par tour tout en 3D. Lors de ces combats il est possible d'adopter plusieurs tactiques, souvent du rentre dedans en facile et de la gestion en contre dès que l'on augmente la difficulté. Nos personnages ont plusieurs talents (actifs ou passifs) à leur disposition qui augmentent en nombre et en performance (ainsi qu'une réduction du temps de rechargement) lorsque l'on monte de niveaux et que l'on dépense des points de talents.





Les talents actifs visant ennemis et décors comme par exemple une tornade pour le mage, un grappin pour l'archer ou une chaussure pour le paladin et barbare. Ils ont la possibilité de pousser un ennemi plus loin de soi ou plus intéressant de pousser un rocher, un arbre, une colonne ou autres décors afin de les étourdir tout en leur faisant des dégâts.





Cette particularité sera un élément essentiel du jeu lors de vos combats, car il sera possible d'imaginer de multiples combinaisons tant que le terrain s'y prêtera. Par exemple, un ennemi est placé derrière un petit rocher et derrière lui un arbre. Si vous lancez un grappin vers l'ennemi, il se cognera dessus et reculera vers l'arbre ce qui l'assommera et il prendra plusieurs dégâts qui se cumulent. Dans le cas du mage comme du paladin et du barbare il faudra viser le rocher en direction de l'ennemi pour avoir le même effet. Cependant pour le paladin et barbare il faudra faire attention si l'ennemi rebondit et revient vers vous, il peut se cogner sur l'élément de décor devant vous et vous serez vous aussi assommé (chose qui m'arrive parfois). Il y a aussi des combinaisons encore plus poussées en plaçant un paladin ou un barbare collé à un ennemi, celui-ci donnera un coup supplémentaire au passage. Suivant la forme du terrain il sera parfois possible de jouer aux dominos avec les ennemis et les décors ce qui est souvent amusant et varie les combats. Placer son paladin ou barbare proche d’un ennemi permet aussi une attaque d’opportunité lorsque celui-ci se déplace pour se désengager.

Les ennemis en facile ont souvent tendance à s’offrir à vous en ne cherchant pas à se protéger et ils ont tendance à moins réussir leurs jets de touche et les dégâts sont moins importants. Lorsque l'on joue en mode normal ce n'est plus la même musique, les ennemis se placent correctement, utilisent bien leurs talents et ils ont de meilleurs jets de touches ainsi que plus de dégâts. En normal et au-dessus les premiers combats seront essentiels ainsi que les choix pour la ville car l'ennemi ne se fera pas attendre pour passer dire bonjour. Je dis bien essentiel car il est possible de choisir entre de la mort permanente ou devoir racheter son perso via la ville contre une somme qui augmentera en fonction de son niveau (1000 pièces pour un niveau 10). Perdre un perso peut vous ralentir dans l'attente d'avoir la somme laissant tout le terrain pour monter de niveau, prendre de précieux objets et ressources pour l'ennemi ce qui peut vite rendre caduc votre partie.

Mieux vaut avoir plusieurs sauvegardes sous la main que ce soit avant un combat ou une décision qui peut avoir un impact tout autant positif que négatif suivant la suite de votre partie.





Le jeu se compose de trois chapitres avec plusieurs environnements d'explorations différents avec par exemple la prairie, des grottes ou des cryptes. Le but sera de se rendre vers différents endroits du terrain pour finalement conquérir une ville et passer au niveau suivant. Pour terminer le jeu il faudra compter un peu moins de dix heures en facile et une quinzaine voir plus en montant la difficulté. Cela peut paraître court mais ça évite un sentiment de lassitude/répétition juste pour gonfler le temps de jeu.

La campagne sert principalement de grand tutoriel scénarisé pour ensuite basculer vers les modes escarmouche et multijoueur.





Ces deux modes sont vraiment très similaires au point que toutes les sauvegardes sont au nom du mode escarmouche à se demander où sont les différences. Ils proposent des parties jusqu'à huit joueurs humains ou bots ou alors tout seul sans aucun adversaire pour avoir tout le terrain de jeu pour soi. Il est possible de jouer en équipes, de choisir ses couleurs, sa faction au nombre de quatre qui sont : les humains, les morts vivants, les ogres et les gobelins. Le nombre de villes, d’une à huit maximums. Le terrain de jeu au nombre de trois avec comme choix la prairie, la grotte ou la crypte. Il est possible d’activer ou non la mort permanente ainsi que la difficulté de l'IA de facile à légendaire pour le maximum. Tout comme pour la campagne solo, la carte se génère aléatoirement. Le mode multi est en local sur une seule console. Il y a vraiment de quoi faire à plusieurs.

Les musiques sont agréables à écouter et lors d'un combat scénarisé, leurs interruptions indiquent souvent la fin d'un affrontement ce qui permet de replacer plus tranquillement ses personnages ou de ramasser des objets sur le cadavre de nos ennemis puis de poursuivre son chemin vers le prochain affrontement.

Les menus sont simples et faciles à comprendre sauf petit reproche lors de la sélection d'un talent, l'affichage d'une description apparaît et peut souvent vous bloquer la vue sur l'endroit que vous voulez toucher.





En mode portable la taille des textes est si minuscule qu'il faudra sortir une loupe, ce qui est dommage.

Pour moi le plus gros défaut du jeu sur la version Switch (portage réalisé par Monster Couch pour cette version) ce sont les graphismes qui en plus de ne pas être des plus réussis, donnent l'impression d'un jeu de l'époque Windows Millenium ou Dreamcast/PS2 pour les consoles. Il y a parfois des moments où le jeu devient flou pendant quelques instants ce qui est souvent perturbant. Pire encore parfois le jeu bloque soit très longtemps (6 à 10 minutes) ou totalement pendant le tour de l'ennemi.

Point important, une mise à jour passant le jeu qui était en 1.14 en 1.15 et corrigeant quelques problèmes techniques (détail ci dessous) est sortie peu de temps avant la sortie du test. Malheureusement, elle ne règle pas tous les soucis comme le fait de ne plus avoir de réponse via la manette. Le temps de réaction des ennemis pendant leur tour est plus court mais il peut prendre encore un petit moment à moins d'accélérer la vitesse des ennemis via les options. Le jeu passe encore par instant en mode flou. Avoir toujours en tête plusieurs sauvegardes au cas où.

Contenu des corrections du patch Day One (1.15):

- Interface utilisateur trop petite et difficilement lisible

- Première mission bien trop difficile.

- Certains sorts lancés sur soi ne marchant pas correctement

- Freezes pendant les combats durant lesquels les joueurs peuvent bouger la caméra et accéder au menu mais sans pouvoir effectuer d’autres actions

- AI réfléchissant trop longtemps pendant les combats

- Joueurs ne pouvant pas échanger des membres du groupe sur la carte du monde

Passé ceci les dialogues sont vraiment bons (avec quelques fautes tout comme ce test) entre l'humour, la parodie ou le cynisme ainsi que les différents mécanismes/combinaisons de gameplay qui sont suffisamment plaisants pour toutes personnes aimant ce type de jeu. Si le visuel de cette version vous rebute et que vous avez un PC, une PS4 ou une Xbox One il sera peut-être plus intéressant de choisir ces supports.

Mon avis à moi

À qui s'adresse Fort Triumph version Switch ?

- À ceux aimant les jeux tour par tour avec de la gestion de ressources.

- À ceux voulant jouer à ce jeu que ce soit chez soi ou partout.

- À ceux mettant en priorité des mécanismes de jeu au détriment du visuel.

- À ceux qui recherchent un jeu de ce genre sans que ce soit trop prise de tête.

- À ceux recherchant un jeu jouable avec des humains et/ou des bots en local.

À qui ne s'adresse pas Fort Triumph version Switch ?

- À ceux qui n'ont aucune patience.

- À ceux qui cherchent un jeu tactique RPG long.

- À ceux qui veulent un environnement et des graphismes soignés.

- À ceux qui recherchent un jeu complexe aux possibilités immenses.

- À ceux recherchant un jeu jouable avec des humains et/ou des bots en ligne.

Test réalisé par Ferio