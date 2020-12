Fin 2018 sortait sur Switch le relativement discret Fitness Boxing. Loin de bénéficier de la puissance marketing de Nintendo comme son collègue Ring Fit Adventure, le titre développé par Imagineer a malgré tout réussi à tirer son épingle du jeu, et à passer le cap du million d'exemplaire vendu à la fin de l'été dernier. Ayant désormais conscience du potentiel commercial de sa licence, le studio japonais a décidé de remettre ça (une fois de plus avec l'aide de Nintendo en occident). En résulte un Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise dans la droite lignée de son désormais illustre prédécesseur.

Autant le dire tout de suite, Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise est extrêmement proche du premier opus, aussi bien sur le fond que sur la forme. Il est donc toujours question d'un logiciel de remise en forme mêlant jeu de rythme et séance de fitness reposant sur des mouvements de boxe. L'impression d'ensemble de votre serviteur sur le concept et son fonctionnement restant inchangée, il est donc recommandé dans un premier temps d'aller lire le test de l'épisode original disponible à cette adresse. C'est bon, vous êtes au parfum ? Bien. Parlons maintenant des spécificités de cette suite.

Lors de la première mise en route de Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise, les personnes qui ont joué au premier épisode sont invitées, si elles le souhaitent, à importer les données liées à leur utilisation de ce dernier. Si cette fonctionnalité ne concerne évidemment qu'une partie des joueurs potentiels de ce deuxième épisode, elle n'en est pas moins pratique pour les utilisateurs assidus du premier jeu au sens où elle donne la possibilité de poursuivre le suivi de son activité in-game.

Entraînement à la carte

Comme c'était déjà le cas dans le premier Fitness Boxing, l'intérêt de cette suite repose dans la motivation et le sérieux de son utilisateur. Le jeu part du principe que le joueur fait bien ce qu'il lui demande et ne se contente pas de secouer les Joy-Con pour tromper le système et donner l'impression qu'il fait ce qu'il faut. Et si le système fonctionne globalement bien, il arrive encore que le jeu rate certains mouvements (pour remédier en partie à ce problème, effectuer des mouvements secs et très marqués est toujours utile). Si l'utilisateur se rend compte qu'il n'arrive pas à effectuer correctement un ou plusieurs mouvements, ou qu'il se trouve dans l'incapacité physique d'effectuer certains gestes et que cela plombe ses statistiques, Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise offre des possibilités accrues en termes de personnalisation de l'expérience.

Un tour dans les options du jeu permet en effet de voir que l'on profite cette fois de bien plus de contrôle sur l'expérience. Il est par exemple possible d'exclure certains types de mouvements des séances proposées par le jeu (abaissements, esquives rotatives, etc.). Et si une exclusion est trop radicale pour l'utilisateur, il peut tout simplement demander au jeu de considérer automatiquement comme réussis tel ou tel types de gestes.

Lorsque le joueur a l'impression de ressentir une latence pénalisante lorsqu'il s'exerce en mode table, il peut également ajuster le "décalage commande/évaluation" et le "décalage son/animation" à l'aide de jauges prévues à cet effet. D'une manière générale, l'utilisateur a la main sur quasiment tous les éléments du jeu. Ce qui est une très bonne chose, aussi bien pour les personnes jouant dans des conditions particulières que pour les joueurs en situation de handicap qui souhaiteraient eux aussi faire de l'exercice grâce à leur Switch.

Fitness Scoring

Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise n'est clairement pas un titre conçu comme un jeu pour hardcore gamer. Il apparaît cependant que ses développeurs ont fait des efforts de "gamification" de l'expérience. En plus de communiquer les statistiques "sérieuses" à l'issue de chaque exercice (mouvements réussis, mouvements manqués, pourcentages de réussite par mouvement, estimation des calories brûlées, etc.), le jeu affiche également un compteur de score. Ce dernier augmente évidemment lorsque le joueur réussi les mouvements affichés à l'écran. Et histoire de le faire grimper encore plus, une jauge se remplit progressivement lorsque les gestes demandés sont correctement effectués. Lorsque cette dernière est pleine et que le joueur arrive à la phase de combos de fin de série, le jeu passe alors dans un mode d'affichage spécial permettant de gagner encore plus de points.

La progression globale permet de débloquer de nouveaux exercices, des entraîneurs ou encore des chansons sur lesquelles transpirer, mais l'accomplissement de certaines actions ou l'assiduité sert à valider des "Défis." Ces derniers, qui peuvent faire penser à des Trophées ou des Succès, servent de monnaie in-game pour débloquer des éléments de personnalisation des coachs virtuels. Cette "gamification", clairement facultative pour qui ne perçoit pas Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise comme un jeu vidéo, peut en revanche servir de motivation supplémentaire à ceux pour qui la remise en forme n'est pas un objectif suffisant.

Une autre modification appréciable dont bénéficie cette suite réside dans l'approfondissement des indications données au joueur. Les entraîneurs virtuels sont par exemple plus bavards et donnent plus d'informations et de consignes aussi bien avant que pendant les exercices. Les statistiques et autres données liées à l'utilisation du jeu sont quant à elles plus nombreuses et détaillées et servent à suivre sa progression et voir les zones qui nécessitent plus de travail. Les développeurs ont également ajouté un petit indicateur semblable à un métronome qui permet au joueur de garder le rythme pendant un exercice. Seul petit bémol, cet indicateur est trop petit pour être véritablement visible lorsque le jeu est utilisé en mode nomade (autrement dit lorsque la console n'est pas reliée à un écran de télévision).

Playlist radine

Pour ce qui est de la playlist de Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise, il est heureusement question d'une toute nouvelle série de morceaux. Et là aussi, il est possible de remarquer une différence avec le premier épisode. En effet, en plus des versions instrumentales (et réorchestrées) de chansons bien connues (Hot N Cold de Katy Perry, Y.M.C.A. des Village People, Born to be Wild de Steppenwolf, Sandstorm de Darude, etc.), le jeu propose également de faire de l'exercice sur une poignée de musiques originales, composées spécialement pour l'occasion. Ce n'est pas forcément utile, mais se déhancher sur ces dernières donne la possibilité d'enregistrer une vidéo de l'exercice.

Comme c'était déjà le cas dans Fitness Boxing, il aurait été appréciable que cette playlist soit plus étoffée. En l'état, elle ne comporte en effet que de 23 morceaux, et les utilisateurs réguliers auront vite l'impression de toujours entendre les mêmes musiques. Cela étant dit, un lien vers l'eShop de la Switch présent sur le menu principal du jeu pousse à se demander si des chansons additionnelles ne pourront pas être achetées par la suite. À moins que ce potentiel DLC concerne de nouveaux exercices. Tenter d'accéder à l'eShop depuis le menu du jeu mène en effet à un message d'erreur. Cet indice semble en tout cas indiquer que le jeu recevra du contenu supplémentaire tôt ou tard.

Même si elle s'avère globalement très proche du premier Fitness Boxing, propose une expérience plus complète et plus confortable que son prédécesseur, notamment via les options supplémentaires de personnalisation des sessions, des commentaires in-game plus nombreux ou des statistiques plus détaillées, cette suite conçue par Imagineer va plus loin que le jeu original et fait gagner en sophistication à l'expérience proposée. Et si le confort a lui aussi été accru pour l'utilisateur, la présence d'un doublage en français aurait une fois encore été le bienvenu.