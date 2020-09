Le jeu vidéo a toujours été sensible aux modes : après avoir bouffé du zombie pendant des années et alors que le Battle Royale a tellement procréé qu'il devrait bientôt tomber d'épuisement, le golf viendra peut-être prendre la relève, et devenir la nouvelle overdose du média. En attendant, nous n'allons pas bouder notre plaisir.

Trois ans après sa sortie sur iOS, Golf Zero espère à son tour profiter de nouveaux débouchés avec les consoles de cette génération, toujours debout. Il faut dire qu'avec les récents Golf Peaks, House of Golf ou encore l'excellent What the Golf ?, les joueurs n'en finissent plus d'enchaîner les parcours, avec une réussite quelque peu... variable.

Le ballon est indispensable pour espérer décrocher la médaille d'or.

Tiger Woops PGA Tour

Cette fois, le sport des premiers de cordée est venu fricoter avec la plate-forme hardcore, en prenant pour modèle l'école McMillen, puisque les emprunts à Super Meat Boy et The End is Nigh sont pour le moins légion. Notre héros plus jaune qu'un citron (mais pas rond comme un ballon) va ainsi devoir enchaîner les figures imposées propres au genre, entre wall jumps, sauts millimétrés et autres chutes plus ou moins piffées. Golf Zero propose donc au travers de ses 80 trous relativement brefs de se jouer de tous les dangers pour envoyer une de ses trois balles dans un orifice généralement hors de portée. Comme le veut la tradition, le moindre dégât encaissé sera synonyme de mort immédiate, et de retour à la case départ, mais la notion de vie et de game over étant toutes les deux absentes, la frustration l'est tout autant, même si le reboot de chaque essai souffre encore d'un peu de latence, et oublie parfois carrément de se lancer.

Malgré les nombreux pièges éviter, notre brave golfeur doit ici se sacrifier...

Dead Putting Society

Si l'affaire demande progressivement toujours plus de doigté, Golf Zero cache tout de même sous sa plastique simplette un ressort comique permanent : si votre mission consiste à rester en vie une bonne partie du parcours, vous n'aurez plus le moindre respect pour votre avatar une fois l'objectif à portée de club, et ne comptera alors plus que la trajectoire de la balle. Ce revirement de situation permanent est encore plus savoureux dans la mesure où l'action se recentre alors sur les balles restantes, et tant pis pour le brave golfeur qui aura pris tous les risques. Chacune de vos bastos permet alors de ralentir l'action pour viser juste, une astuce bien pratique lorsque les parcours se complexifient en ajoutant switchs à activer et autres piafs à abattre, sans parler du ballon à éclater dans les temps pour récupérer la médaille d'or. L'apparition d'un adversaire changera parfois la donne en donnant au jeu un aspect de course contre-la-montre, mais malgré ses nombreuses qualités, on regrette que les 80 niveaux se bouclent aussi vite, car Golf Zero possède un vrai petit parfum de reviens-y.