Depuis leur rachat par Microsoft et la sortie de la Xbox One, le studio Rare porte plutôt bien son nom. Un petit Sea of Thieves des familles, un revival de Killer Instinct, une gigantesque compilation, et c'est à peu près tout. Mais en cette fin de génération, voilà qu'ils remettent au gout du jour une de leurs plus vieilles licences : Battletoads !

Si vous aviez une console dans les années 90, il y a fort à parier que vous ayez croisé la route de Battletoads et de ses superbes graphismes 8 et 16 bits à un moment ou à un autre, que ce soit dans les colonnes d'un vieux magazine ou chez le voisin le mercredi après-midi. Vingt-six ans depuis la dernière aventure de Rash, Pimple et Zittz, cela ne nous rajeunit pas. Et voilà que débarque une suite, en exclusivité sur les plateformes Microsoft, et comme toutes les exclusivités de la firme de Redmond, elle est disponible sur le Gamepass.

Pour le meilleur...

BATTLELORDS

Voilà donc vingt-six ans que nos batraciens combattants favoris étaient coincés dans une simulation en réalité virtuelle, et après s'être échappé de cette dernière, le retour à la réalité sera dur et brutal. Embarqués dans une nouvelle aventure complètement barrée, simpliste et au déroulement délirant, Battletoads propose des phases de narration en dessin animé qui semblent tout droit sorties de la version trash d'un cartoon Nickelodeon.

Quelques autres séquences dans le moteur du jeu seront de la partie, et globalement, la rétine se voit plutôt flattée et il en sera de même pendant les phases de jeu ou de jolis sprites faits maison vont s'animer sous nos yeux. Le tout est plutôt drôle, souvent décalé, soutenu par d'assez bons doublages anglais - et des textes en français - et franchement, niveau direction artistique, ce Battletoads à ce qu'il faut dans le ventre pour faire honneur à ses illustres aînés. Mais malheureusement, comme nous allons le voir, c'est à peu près tout ce qu'il y aura à sauver...

...Et pour le pire !

Melting pot pourri

En effet, niveau gameplay, ce n'est pas ça. Le gros du jeu sera constitué de phases de beat'em all, mais ces dernières restent au final plutôt basiques et à mille lieues de cadors du genre tels que Streets of Rage. Mais suivant les aventures délurées de notre équipe de grenouille, la jouabilité va souvent varier : phases de fuite sur une moto en 3D, phases de fuite en 2D verticales et horizontales, plate-forme et petites énigmes, run & gun, shmup, mini-jeux débiles à la Wario Ware ... Tout y passe. Malheureusement, malgré toute cette variété, le tout est bien souvent insipide, et parfois, sur les jeux les plus simples à base de QTE, on a même l'impression de jouer à jeu smartphone insipide tant certaines phases de ce Battletoads sont sans saveur. On prenait clairement plus de plaisir il y a plus d'un demi-siècle...

De plus, les niveaux sont longs, bien trop longs ! On s'ennuie souvent. Et Battletoads se fait parfois un malin plaisir à nous à nous proposer, par exemple, 15 minutes de plate-forme au sortir des quinze précédentes, tout aussi banales. Clairement, le jeu aurait pu être quatre fois plus court, le supplice n'en aurait été que réduit, et la note, probablement meilleure. Un comble ! Et s'il sera possible de jouer avec deux amis en local, Impossible de le faire en ligne. À titre de comparaison, sur un produit équivalent - les 90's sur le retour - on se situe à des années lumières de ce que propose, par exemple, le Streets of Rage 4 de DotEmu.