C'est toujours la même histoire lorsqu'il s'agit d'introduire un jeu à la mise à jour annuelle. Est-ce que le studio tombe dans la facilité mercantile de capitaliser uniquement sur des qualités déjà acquises ? Ou est-ce qu'il y a une prise de risque témoignant de l'envie de satisfaire encore les joueurs ? Heureusement, ni l'un ni l'autre pour ce F1 2020 ou plutôt ET l'un ET l'autre, puisque le jeu garde ses qualités et ajoute des briques de contenu pour que le joueur s'y attache encore plus. Rendez-vous sur la grille.

Déjà une référence en la matière, puisqu'il est seul en lice, F1 2020 n'a personne pour venir lui contester la place de numéro un sur le podium des simulations de F1. Il est loin le temps où les jeux de bagnoles mettant en scène ces bolides foisonnaient pour proposer plusieurs approches. Mais cela ne signifie nullement que Codemasters est resté en bord de piste.

Les mêmes qualités

Ne vous demandez pas si le jeu a changé sur ses qualités intrinsèques. On ne change pas une formule qui a fait ses preuves et surtout qui a donné entière satisfaction auparavant. Ainsi, les sensations à bord sont toujours aussi bonnes. L'étagement des performances entre les équipes est réel et n'espérez pas faire un podium avec une écurie de fond de classement (si vous réglez la difficulté au delà de 75% en tout cas).

C'est toujours un plaisir de gérer la monoplace en adaptant le niveau de restitution de l'ERS, la richesse du mélange de carburant et les options de pneumatiques dans les stands. L'interface a légèrement changé pour rendre cela encore plus clair et son style est un peu plus "sérieux" que l'année dernière. La voiture évolue au fil des tours et vous pouvez sentir cela au niveau de son comportement. Moins il y a d'essence, plus elle devient incisive et joueuse de l'arrière, surtout si l'usure des pneumatiques vient s'ajouter dans l'équation.

Couplé à une IA qui vous donne vraiment la sensation d'avoir d'autres pilotes sur la piste, vous viviez réellement la course en essayant d'anticiper vos prochaines manoeuvres. Impossible de passer cet adversaire qui protège bien son intérieur à chaque attaque de virage ? Il sera peut être judicieux de rentrer plus vite aux stands pour avoir une piste dégagée et essayer d'aligner les bons temps pour passer devant en douceur.

F1 2020 fait partie de ces jeux de caisse ou il est finalement plus important de faire une bonne course en milieu de peloton que de gagner à tout prix.

Un écosystème foisonnant

Bien sûr très complet, F1 2020 propose toutes les écuries de cette année et compte également se mettre à jour très régulièrement pour coller le plus possible à la réalité. On retrouve également la Formule 2 et les épreuves historiques que vous connaissez déjà. A l'heure où ces lignes sont écrites, la première mise à jour a d'ailleurs déjà été réalisée. Une très bonne nouvelle, surtout si cela se fait au fur et à mesure des grands prix dans le monde réel.

A propos de corrélation entre le réel et le virtuel, on peut regretter que l'intégration ne soit toujours pas aussi étroite que possible. Citons en référence le pendant basket avec les NBA 2K qui ont depuis longtemps impliqué le monde du basket au sein du jeu en mêlant des interviews de joueurs à l'actualité du jeu. Ainsi l'un se nourrissant de l'autre, la frontière entre les deux sports s'atténue. Le confinement ayant de plus révélé que les pilotes s'adonnent à leur sport préféré aussi en eSport, la boucle serait ainsi bouclée. Codemasters, si tu nous entends...

D'autant que l'ambiance est un peu moins "chaude" qu'avant, puisqu'en dehors des rivaux qui ne sont qu'une nouvelle manière de se créer du bonus de popularité, il n'y a plus d'histoires de paddocks comme dans la mouture 2019. Vous vous contentez de répondre aux questions des journalistes qui sont assez redondantes et maquillent désormais de façon assez éculée les bonus/malus que vous pouvez avoir en termes d'équipes de développement. Faites des compliments à votre team moteur et ces derniers seront plus efficaces, répondez comme un goujat et vous aurez l'effet inverse.

Il n'en reste pas moins qu'F1 2020 propose une foule d'options et de possibilités et en ajoute encore un peu avec le podium pass qui sacrifie à la mode des livrées supplémentaires et autres attitudes de victoire à collectionner en accumulant des points spécifiques ou en les achetant.

Votre propre écurie

Vous vous souvenez tous encore de l'arbre d'évolution qui permet de lancer des recherches et améliorations pour la monoplace. Il est bien entendu toujours de la partie, mais se voit ajouter une couche de gestion, puisque vous êtes désormais à la tête de votre propre écurie. Pilote et gestionnaire, il y a du pain sur la planche !

A commencer par le recrutement d'un équipier qui ne sera évidement pas Lewis Hamilton. Tout comme votre voiture, celui-ci devra évoluer au fil des stages et des choix que vous ferez sur votre emploi du temps entre les weekend de course et les sessions de développement. A mois que vous ne préfériez essayer de débaucher un autre pilote pour viser le championnat constructeur. Le tout en faisant attention à un budget alloué par les sponsors qu'il faudra caresser dans le sens du poil avec des objectifs assez raisonnables pour bénéficier régulièrement de bonus. Nous n'allons pas faire ici la liste des options de gestion, mais elles sont nombreuses cohérentes et faciles à appréhender grâce à une interface claire et une aide toujours accessible pour en comprendre les tenants et les aboutissants.

Les pièces de développement ne sont pas toujours réussies et il faudra systématiquement prendre des décisions cornéliennes pour échanger la vitesse de développement contre le pourcentage estimé de succès de l'opération. Cela se ressent systématiquement dans les courses, en particulier lorsque l'usure de vos pièces moteur s'exprime cruellement avec les concurrents qui s'échappent à la moindre ligne droite...

Ce mode mon écurie apporte un vrai plus au jeu car il vous implique réellement dans le développement de l'équipe adaptant ainsi le jeu à votre style de conduite et à votre façon de voir la course. Si vous optez pour une carrière simple et sans la gestion "My team", elle parait désormais bien fade.

LA référence

Alors oui, à rouler sans gloire, on gagne sans péril, mais Codemasters ne s'est pas trop reposé sur ses lauriers. Le mode écran séparé pour pouvoir jouer à deux avec la même console/PC est par exemple le bienvenu. L'ensemble du contenu est énorme et même en étant un joueur assidu, vous aurez largement de quoi combler l'année avec tout ce qui est proposé dans ce jeu.

En particulier si vous avez envie également de progresser dans le mode en ligne à la manière d'un GT Sport pour faire évoluer votre profil de joueur. F1 2020 reste une référence incontournable et justifie que vous en fassiez l'investissement, même si vous suivez la série chaque année.