Sorti en 2011 sur la génération passée, puis l'année dernière sur Nintendo Switch, Saints Row The Third Remastered débarque enfin sur PC, PS4 et Xbox One. Le titre vaut-il le coup d'être découvert une fois de plus ou... ?

Une fois le jeu lancé, la nostalgie remonte à grande vitesse. L'introduction fonctionne toujours autant, son côté hollywoodien fait son effet même en 2020. L'histoire reste évidemment la même. La disparition de Johnny Gat, l'image des Saints à redorer et le combat contre le Syndicat. Le tout est saupoudré de missions aussi scénarisées que déjantées vis-à-vis des deux premiers volets.

Là où le bâs blesse !

Saints Row The Third Remastered ne fait clairement pas rêver dans sa remasterisation. Au niveau technique, à part certains modèles de personnages, l'aspect des véhicules et quelques effets de lumières, le titre reste figé dans le temps. La pluie fait pâle figure, certaines textures font mal aux yeux mais heureusement, le framerate à 60 images par seconde vient aider à rehausser un peu le niveau. Précisons que la version testée l'a été sur une PS4 Pro.

Le rendu global ne donne pas l'impression d'être face à une remasterisation soignée mais davantage devant un travail rapide de ravalement de façade, afin de jouer sur la corde toujours sensible de la nostalgie, et ainsi en profiter pour ressortir un Saints Row sur les consoles actuelles.

La croisière s'amuse

Cette mouture remastérisée s'adresse avant tout aux joueurs n'ayant jamais eu l'occasion de jouer au titre pour découvrir une histoire délirante et des défis du même acabit. Si vous rêvez d'atterrir en parachute sur le toit d'un penthouse avec une musique de Kanye West ou si vous aimez les défis comme la fraude à l'assurance (présente dans les anciennes versions) alors, n'hésitez pas.

Le mode coopération est toujours présent et plaisant pour écumer les rues de Steelport à deux tout en y jouant les missions. Si vous avez déjà joué au titre auparavant, très honnêtement, il n'y a aucune plus-value à le refaire aujourd'hui.

I'm Johnny Gat baby !

Cette remasterisation comporte tous les DLC sortis à ce jour pour Sains Row : The Third. Si l'aventure vous tente ou vous re-tente alors vous pouvez y aller en connaissance de cause, car le titre n'a eu qu'un léger lifting, souffrant d'une technique plutôt datée. On prend son pied mais clairement, il est loin d'être un incontournable sur cette génération. On préférera attendra le remake de Mafia qui lui semble davantage prometteur.