À peine annoncé et goûté à travers une démo que Picross S4 arrive pour combler notre manque de grilles à colorier en suivant les indications chiffrées sur les bords, avec pour finalité de révéler de jolies illustrations en Pixel Art. On s'en réjouit, évidemment. D'autant que, même s'il ne s'agit pas encore de l'épisode du bouleversement - ne comptez toujours pas sur le tactile ni sur un multi ne serait-ce que plaisant, ou d'autres aménagements qui donneraient un peu d'air -, il y a au moins une nouveauté, de taille. Jupiter a poussé un peu par rapport à Picross S3, en ajoutant aux 150 images en Picross et Mega Picross, 150 Clip Picross et 30 Puzzle Picross, un nouveau mode. Baptisé Extra, il permet de se frotter à 2 grilles de 30x30, auxquelles s'ajoutent trois 40x30 si des données des autres Picross S sont encore sur votre console. Très amusants mais impossibles à compléter en morde portable sans perdre deux dixièmes à chaque oeil. Le total atteint 485 puzzles et en cette période de confinement, on pourra appeler ça du réconfort. Mais il serait tout de même temps de penser aux modes d'après.

par Gianni Molinaro