Que vous le connaissez sous le sobriquet de Charlie, Wally ou Waldo, il y a toutes les chances pour vous ayez un jour tenté de retrouver le placide binoclard, caché comme par un fait exprès en plein milieu d'une foule en délire, qui nous rappelle avec une nostalgie cette drôle d'époque où nous pouvions échanger microbes et virus sans avoir (trop) mauvaise conscience.

C'est justement ce principe emprunté à la série de Martin Handford que les singes fous de Crazy Monkey Studios ont décidé de décliner en jeu vidéo, mais en l'élargissant un peu. Ainsi, le principe de Hidden Through Time est somme toute simple : tester l'acuité de votre vue, mais en remontant le temps. Cela suffira-t-il pour tuer ce dernier ?

Vous avez évidemment la ref'.

Donjons & Dinos

Avec Hidden Through Time, tout est donc dans le titre, puisque le jeu vous emmènera au travers de 26 tableaux à la recherche d'objets et de personnages plus ou moins loufoques, qui ont surtout la particularité de choisir les pires endroits pour se cacher. L'histoire commence à la préhistoire pour se terminer à la fin de la triste ruée vers l'or, et du massacre qui l'accompagne. Mais Hidden Through Time ne se préoccupe pas de politique, et préfère nous divertir via des environnements cartoonesques de plus en plus étendus. Les premiers niveaux vous permettent ainsi de vous familiariser avec la myriade d'items qu'il faudra débusquer, pour ensuite agrandir à chaque étape le terrain de jeu, et avec lui la difficulté.

C'est que l'affaire se corse dès lors qu'il faut naviguer et zoomer à travers des dioramas parfois dantesques, qui s'amusent à répliquer l'effervescence d'une cour au Moyen-Âge avec autant d'humour qu'une traditionnelle bataille entre cow-boys et indiens. Tout ce petit monde s'anime, et raconte de façon très dépouillée des situations plus ou moins cocasses, qui se renouvellent avec les époques, et l'on se surprend parfois à faire défiler le décor pour le seul plaisir de découvrir les différentes situations représentées.

Le jeu prend bien vite de la hauteur, et demande un peu de concentration.

Un indice chez vous

Histoire que chacun y trouve son compte, le jeu propose d'offrir des indices optionnels à activer au choix sur l'écran tactile, l'usage de la manette n'étant pas particulièrement recommandée, car cette dernière rend la recherche plus lente et fastidieuse. Heureusement, il n'est pas nécessaire de compléter l'ensemble des tableaux pour progresser, et il suffit parfois de laisser le jeu quelques minutes pour enfin repérer où se cachait ce fichu lézard (réponse : sur la tête d'un plus gros). Ces astuces sont bien pensées, puisqu'elles vous obligent tout de même à comprendre l'agencement d'une carte, et à faire preuve de déductions.

Les plus grandes scènes vous donneront ainsi pas mal de fil à retorde, mais les développeurs ont également conçu un éditeur de niveaux qui offre à Hidden Through Time une durée de vie supplémentaire, grâce à l'inventivité potentielle de la communauté. Ledit éditeur demande un peu de pratique, mais il permet ensuite de laisser libre court à son imagination, et certains se sont empressés de rendre hommage à quelques séries bien connues, ce qui n'inaugure que du bon pour la suite. En revanche, l'absence d'indices est parfois dommageable, et la traduction automatique rend certains d'entre eux quelques peu cryptiques, barrière de la langue oblige...