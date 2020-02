Si vous avez eu une console portable dans les années 2000, la sortie de Patapon 2 Remastered sur PS4 pourrait vous évoquer de joyeux souvenirs. Si ce n'était pas le cas, il serait peut-être temps de se pencher sur son cas, vous ne croyez pas ?

Après avoir fait les beaux jours de votre PSP, et ce même si certains hérétiques lui préfèrent le non moins sympathique LocoRoco, et après peut-être même avoir fait encore les beaux jours de votre PS Vita si vous l'aviez en démat', Patapon 2 revient sur PS4 pour le plaisir des yeux et des oreilles. Mais attendez, est-ce toujours le cas en 2020, plus de 12 ans après sa sortie initiale ? C'est ce que nous allons voir.

Shaka Shaka Pata Pon !

Et ron et ron, petit Patapon

Il fallait être un peu fou pour tenter de mélanger jeu de rythme et jeu de stratégie. Odama sur GameCube avait bien proposé un mix stratégie/flipper/commandes vocales, mais c'est Patapon qui a le plus marqué les esprits grâce à sa jouabilité et son design. Le principe était simplecet reste identique ici évidemment : vous dirigiez, sur un plan en 2D, de très mignons petits êtres appelés Patapons, en leur donnant des ordres en tapant sur votre batterie d'instruments en rythme, par mesures de 4 temps : Pata pata pata pon pour avancer, pon pon pata pon pour attaquer, ou encore chink chink pata pon pour se défendre. Ultra basique, mais ultra efficace. Comme Olimar qui commande ses Pikmins, les Patapons réagissent au doigt et à l'oreille, et il faut bien rester en rythme et varier de stratégie au bon moment pour réussir.

Car oui, si un mode facile vous est proposé d'emblée, sachez que si vous refusez, vous allez faire face à un jeu plutôt long et généreux, qui vous demandera de vous creuser les méninges et ne vous fera pas de cadeaux. Avant d'avancer dans les missions principales, on reviendra bien souvent en arrière pour faire évoluer ses Patapons, leur obtenir un nouvel équipement ou de quoi les nourrir et en recruter d'autres, encore plus dangereux, sous peine de se prendre un gros "stop" de la part du jeu dans les dents. Et si la mort n'est pas plus punitive que cela, on va tout de même jouer le jeu et préparer ses Patapons au mieux, choisir les classes de combattants les plus adaptés à une situation donnée, ou même tout simplement changer leur aspect visuel, pour leur donner encore plus de charisme et de charme, et l'air d'une bande de joyeux lurons sur le champ de bataille.

Cette image s'affiche probablement plus gros sur votre PC que sur un écran de PSP. Imaginez sur 55'...

Chérie, j'ai agrandi le HUD

Vous l'aurez compris, ludiquement parlant, le jeu n'a rien perdu de ses charmes et fonctionne toujours. C'est pareil en termes de design, ou les Patapons n'ont pas vieilli et sont toujours aussi mignons, et le monde qui les entoure toujours aussi merveilleux et enchanteur. Clairement, là-dessus, on est ravi de le retrouver. La bande son, pour peu que vous ayez le sens du rythme, est au poil, les Patapons chantent et dansent en cadence, et c'est un plaisir pour les mirettes et pour les yeux. Mais apporte-t-il quelques nouveautés dans sa besace ? Ce n'est pas si sûr... Si des trophées et la possibilité d'importer sa sauvegarde du premier jeu (la version PS4, hein) sont de la partie, c'est malheureusement à peu près tout... Clairement, le portage est plutôt fainéant et pire, le mode multijoueur présent dans la version d'origine à disparu.

Clairement, et même si son intérêt était limité, c'est dommageable, d'autant plus que cette version PS4 hérite des cinématiques de la version PSP, résolution d'époque garantie, et franchement, ça pique un peu les yeux sur un 55'. Notons aussi une absence de refonte du HUD, qui fait que tout est écrit très gros à l'écran. Ok, c'est pratique si vous avez des difficultés cognitives liées à la lecture, ou si vous y jouez sur votre VITA en remote play, mais là encore, on râle un peu.

Vous l'aurez compris à la lecture de ces lignes : Patapon 2 remastered nous propose de (re)vivre une superbe aventure, et ce même si l'écrin laisse un peu à désirer. Puis bon, elle a pas gonflé chez vous, la batterie de votre PSP ?