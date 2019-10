Plants vs Zombies Battle for Neighborville est la nouvelle itération pour cette saga désormais bien installée et connue des joueurs. Nous avons pu y passer de nombreuses heures dans le cadre de ce TEST, et il est désormais l'heure de rendre au verdict !

Sous ses allures de jeu pouvant paraître enfantin, Plants vs Zombies Battle for Neighborville est un jeu basé avant tout sur le skill. Pour être totalement transparent, il m'aura fallu du temps pour me mettre dans le bain et comprendre les rouages du gameplay. Mais commençons par le commencement...

Une fois arrivée dans le jeu, vous pénétrez dans un HUB central (forcément), dans lequel on vous laisse le choix de vous enrôler du côté zombie ou plantes. Dans les deux cas, vous choisissez en fonction de différentes catégories de personnages. A vous les joies de l'attaque, de la défense, du soutien ou plutôt du healer / médecin.

Une fois votre camp et personnage sélectionnés, vous lui attribuerez des points de compétence. Ces dernières permettent notamment de récupérer de la santé plus rapidement, mais également à récompenser les combos... et j'en passe, et sachant que ces points sont à gagner au fil des parties. Une fois le tutoriel achevé, vous errerez dans un hub où il est possible d'acquérir du matériel dont des skins, et c'est via ce fameux hub que vous allez vous lancer dans le mode multijoueur.

La guerre des mondes !

Quand on est un habitué des FPS et des TPS dont l'action est survitaminé, il y a la tendance et la furieuse envie de foncer dans le tas et de tuer un maximum d'opposants. Sauf qu'ici, ce n'est pas possible. Le jeu d'équipe prime sur la volonté de la jouer totalement offensif. Le jeu en équipe prend en effet le pas sur les individualités et il faudra forcément jouer avec vos compagnons pour remporter les parties.

Il faut dire que Plants vs Zombies Battle for Neighborville demande un temps d'adaptation assez important. Il faut bien comprendre que le jeu en équipe est primordial. Dès qu'il y a une bonne synergie avec la team, ça devient plus facile de capturer des points ou venir à bout des opposants.

Le skill personnel est requis pour jongler avec les différentes habiletés des personnages. Ceux-ci une fois exploités demandent de patienter plusieurs secondes avant d'être réutilisables. Il faut ainsi apprendre à les employer avec parcimonie et ne pas foncer dans le tas, mais plutôt temporiser et surtout apprivoiser son personnage. Chaque joueur y trouvera son compte. Ce qui est bon avec Plants vs Zombies Battle for Neighborville c'est qu'il demande de faire pas mal d'essais "hard" avant de maîtriser et surtout du temps de jeu pour vraiment assimiler la bonne façon de jouer et surtout appréhender chaque recoin des maps.

Le titre va donc demander du temps et de l'investissement aux joueurs, ne serait-ce déjà pour la prise en main mais également pour engranger des pièces. Des pièces qui permettent d'acheter des skins mais aussi des consommables comme par exemple des invocations pour vous aider durant vos parties.

Joue-là comme un pro !

Chacun trouvera son personnage lui convenant le mieux et qui conviendra à l'équipe suivant les parties. A savoir si vous êtes plutôt offensif ou défensif. Le jeu pousse à jouer plusieurs créatures et à les maîtriser pour donner lieu à des parties équilibrées. Ensuite c'est au joueur de les exploiter et surtout de s'entraîner à avoir une bonne visée. La plupart du temps la visée va de paire avec l'anticipation et ce sont des données à prendre en compte durant vos affrontements.

Clairement, Plants vs Zombies Battle for Neighborville est un jeu amusant où l'on se défoule allègrement durant des parties endiablées, sans aucune prise de tête. C'est marrant d'y évoluer, de débloquer de nouveaux skins et déambuler dans les différents modes de jeu.

Concernant l'équilibrage, il a été revu contrairement à Plants vs Zombies Garden Warfare 2 la balance ne penche pas totalement du côté des plantes. Un bon équilibre a ici été trouvé par les équipes. Il est tout aussi confortable et fun de jouer avec les zombies sans la peur de se faire piétiner par les plantes.

Un jeu riche !

Plants vs Zombies Battle for Neighborville est en effet clairement généreux. Surtout du côté du multijoueur avec des ops aléatoire où l'on affronte des vagues d'ennemis ou encore une arène de combat. On retrouve aussi des modes sympathiques comme l'élimination par équipe. Les modes Jardin et Cimetières Ops sont aussi très amusants et rappellent furieusement le mode frontline / ruée d'un certain Battlefield. Un bien nommé mode Pot-pourri est également présent et comme vous vus e doutez, il s'agit là d'un melting pot de tous les modes de jeu. De nouveaux personnages sont également de la partie aussi bien côté plante que côté zombie.

Petit clin d'oeil enfin au nouveau nommé Electric Slide, un zombie à roller très efficace à longue et courte portée et pouvant très vite vous sauver d'une situation chaude. Côté plantes, c'est Night Cap, un personnage de petite taille qui donnera du fil à retordre à ses adversaires.

En bref, la modélisation des personnages est à l'image du jeu : beau et accrocheur. On retrouve des héros connus de la série et des nouveaux qui font du bien. Ils font l'affaire même si on aurait aimé en avoir un peu plus jouables.