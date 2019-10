Un des meilleurs RPG en monde ouvert de ces dernières années sur Nintendo Switch ? La chose ne pouvait qu'être attendue et célébrée, tant The Witcher III : Wild Hunt fait figure de monument de la génération PS4/Xbox One. Toutefois, comme on pouvait s'en douter au regard des caractéristiques la machine qui l'accueille en ce mois d'octobre 2019, l'emballement est rapidement tempéré. Car si Saber Interactive a réussi une prouesse - faire tenir le jeu de CD Projekt RED et ses deux extensions (que l'on peut aborder indépendamment) sur une cartouche de 32 Go à destination de la petite console de Nintendo, pas de miracle en vue.

Les qualités du jeu de 2015, innombrables et indéniables, ainsi que les quelques défauts, demeurent avec ce portage. Mais pour profiter de son atmosphère dark fantasy soignée, de ses personnages bien écrits, de ses quêtes souvent extraordinaires, ainsi que de sa mise en scène et ses combats épiques, il ne faudra pas avoir froid aux yeux. C'est que le downgrade se révèle violent. Les résolutions appliquées, déjà assez basses (720p en mode docké, 540p en nomade), se voient agrémentées d'un effet de flou tout à fait disgracieux qui n'arrange rien. Voilà, avec une distance d'affichage réduite et un peu de clipping, le prix à payer pour une stabilité presque constante et, au final, peu de contraintes, les rares chargements (en lançant la partie ou en effectuant un voyage rapide) étant pour le moins indolores.

De peur de perdre quelques dixièmes, et surtout de ne pas voir Geralt, Yennefer, Ciri et les autres sous un jour peu flatteur, il restera préférable de s'adonner à The Witcher III : Wild Hunt - Complete Edition en mode portable. Ça tombe bien, c'est tout ce que l'on demandait.