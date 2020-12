Halo Infinite : Loot boxes, microtransactions, gratuité... Les développeurs s'expliquent

Ne l'attendez plus de sitôt : après avoir loupé son virage et pris à droite à Alburquerque, Halo Infinite annonçait pas plus tard que ce matin son report à l'automne 2021. Mais parce qu'il faut bien donner des raisons de réchauffer les coeurs en cette bien curieuse période, Joseph Staten a tenu à rassurer les joueurs sur certains aspects.

En plus de s'attarder sur le sort du (déjà) mythique Craig/Jean-Louis, le directeur créatif de 343 Industries a laissé la parole à quelques-uns de ses collègues pour venir apporter informations et éclairages aux joueurs, obligés de prendre leur mal en patience.

Le temps, c'est de l'argent

Et s'il est évident que les nouvelles aventures du Master Chief ne sortiront pas sur la plus transportable des consoles du marché, il reste une question que posent désormais assez spontanément les joueurs curieux de savoir à quelle sauce ils seront mangés, en ces temps où chaque acteur de l'industrie du divertissement semble lutter pour la moindre minute d'attention.

Et si le directeur du design Ryan Paradis relaye évidemment quelques éléments de communication, ses propos se veulent plutôt rassurants :

Nous souhaitons que tout le monde puisse jouer à Halo Infinite d'une façon saine. Nous n'essayons pas de construire une machine à grinder qui épuisera les joueurs pour tenter de les garder captifs. Pensez à tous ces jeux que nous avons tous pu essayer, qui proposent des récompenses aléatoires et demandent alors d'y jouer d'une façon que tout le monde déteste, juste pour un item brillant. Dans Halo Infinite, il y aura des événements à durée limitée, mais nous ne voulons pas transformer le temps de jeu en corvée.

Mais surtout, la dimension multijoueur et PvP du prochain jeu de 343 Industries interroge forcément sur son modèle économique, et l'équipe a ainsi tenu à désamorcer de suite une éventuelle polémique concernant la présence de ces bien vilaines mécaniques destinées à vous faire un peu plus les poches :

Si les joueurs investissent du temps ou de l'argent dans notre jeu, il faut qu'ils comprennent à quoi ils pourront prétendre, et savoir que l'investissement en vaut la peine. Par exemple, nous avons refusé les loot boxes, tout comme la présence d'une version Premium, et nous ne vendrons pas de pouvoirs supplémentaires ou d'avantages déséquilibrés en jeu.

Bye bye les boîtes à butin

En revanche, le designer de la progression (c'est son titre, ne riez pas) Chris Blohm précise que la partie multijoueur d'Halo Infinite proposera bel et bien des microtransactions, qui n'affecteront cependant pas l'équilibre :

La dimension free-to-play de la partie multijoueur nécessite la présence d'éléments premium cosmétiques, mais les joueurs pourront toujours obtenir des éléments de personnalisation en jouant à la campagne, en réussissant des défis, etc...



Nous souhaitons toujours récompenser le simple fait de jouer à Halo Infinite. Mais nous pensons que ces récompenses ne peuvent pas systématiquement prendre la forme de microstransactions : Halo 5 n'était pas parvenu à satisfaire les joueurs les plus investis, alors nous avons changé ça dans Halo Infinite.

En attendant de pouvoir (re)découvrir Craig et ses brutes d'acolytes en meilleure forme, voilà en tout cas une polémique d'évitée par Microsoft. Dans la situation actuelle, ce n'est a priori pas du luxe.

Halo Infinite est désormais attendu pour l'automne 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X, qu'on se le dise.