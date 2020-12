Halo Infinite précise sa fenêtre de lancement et fait le point sur le développement

Ne pouvant rester muet trop longtemps, le FPS qui aurait dû être un des fleurons du lancement des Xbox Series X|S vient de donner (une dernière fois ?) de ses nouvelles pour cette fin d'année. En annonçant tout de suite qu'il y a beaucoup d'attente.

Halo Infinite sortira à l'automne 2021. C'est ce qu'a annoncé 343 Industries sur le site de la licence par la voix de son directeur créatif, Joseph Staten, ancien de la maison revenu en août dernier pour aider le projet à se relever. Le développeur prévoit donc un peu moins d'un an de travail supplémentaire pour livrer un jeu solide qui sera capable de faire oublier la démo estivale. Celle-ci avait quelque peu inquiété sur son état, ce qui est parfaitement reconnu, comme le dit Neil Harrison, en charge de partie artistique :

L'objectif principal de la démo de la campagne en juillet était de montrer pour la première fois le gameplay de Halo Infinite. Bien que cet aspect ait été présenté comme nous le voulions, la réalité est qu'en termes artistiques et visuels, cela n'était pas au niveau que nous souhaitons proposer avec Halo - même dans un état de work in progress.

I want to Craig free

Conscients des retours et des faiblesses aperçues, les intervenants de ce billet en forme de questions-réponses n'ont pas peur de parler de la nouvelle mascotte malgré elle de Halo, la Brute surnommée Craig. Neil Harrison explique :

Tout d'abord, je peux confirmer que les animations faciales sur les PNJ n'étaient pas dans leur version finale, ce qui a donné le look incroyablement impassible/sans vie de Craig. Tous les personnages sont modélisés dans une pose neutre, avant que les expressions faciales et l'animation ne soient appliquées. Donc, le pauvre vieux Craig n'a jamais été destiné à être vu dans cet état, ni autant mis en évidence pendant le gameplay. Ce n'est que plus tard, dans l'image figée en gros plan de son seul mauvais moment, qu'il est apparu et que la légende de Craig est née.



Il y a eu davantage de travail effectué sur la fidélité matérielle et plus de variété ajoutée pour les visages des Brutes, nous travaillons également à ajouter des coiffures et des barbes, ce que nous n'avions pas fait en juillet. Ainsi, alors que nous en sommes venus à aimer notre cher vieux Craig, il subit certainement une transformation importante.



Cependant, Craig n'est pas le seul modèle à bénéficier d'améliorations, il y a eu des changements importants sur d'autres personnages et modèles 3D alors que nous continuons d'évoluer et de peaufiner notre contenu, dont certains peuvent être vus dans le Spartan et les rendus d'armes partagés aujourd'hui.

En effet, en accompagnement, on peut découvrir un artwork de Martin Deschambault et de nouveaux rendus (à voir dans notre galerie d'images ci-dessous) de Spartan et d'armes. Et même des bouts d'une carte multijoueur. Mais il faut garder à l'esprit que la patience reste de mise avant d'y goûter. Prochaines nouvelles en 2021, nous dit-on. Alors restons connectés.