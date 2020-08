Halo Infinite : Un ancien de la série à la rescousse

Le jeu qui aurait du porter le lancement de la Xbox Series X mais a finalement été contraint de se voir repoussé à 2021 pour sortir au meilleur de sa forme voit encore une personne d'expérience accourir à son chevet.

À voir aussi : Halo Infinite : 343 Industries dément le report et l'abandon de la Xbox One

Il faut sauver le soldat Halo. Si le plan se déroule sans accro pour la Master Chief Collection sur PC, qui accueillera Halo 3 : ODST prochainement, les renforts se multiplient sur Halo Infinite. Après avoir appris que Sperasoft serait impliqué dans le développement, on découvre aujourd'hui via HaloWaypoint que des personnes qui ont compté pour la licence sont de retour.

Alors que l'équipe se concentre sur la nouvelle fenêtre de lancement du jeu, deux vétérans de Halo ont offert leur aide. Pierre Hintze, responsable de notre équipe de publication sur Master Chief Collection, rejoindra l'équipe Halo Infinite en tant que chef de projet pour notre expérience Free-To-Play. Lui et son équipe ont démontré une capacité incroyable à fournir du nouveau contenu, des programmes de test et des mises à jour substantielles à travers MCC au cours de la dernière année. Nous sommes impatients de bénéficier de son expertise directement au sein de l'équipe Halo Infinite alors que nous cherchons à offrir une expérience multijoueur Free-To-Play de qualité pour tous.



Enfin, nous sommes ravis d'annoncer que notre vieil ami Joseph Staten est en quelque sorte de retour à la maison sur Halo. Après avoir aidé au lancement de Tell Me Why cette semaine, il rejoindra le chef de projet de la campagne alors que nous nous dirigeons vers notre sortie en 2021. L'équipe a travaillé dur pour réaliser notre vision de la campagne et nous sommes heureux d'avoir l'aide de Joseph pour la mener jusqu'à la ligne d'arrivée.



Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Joseph Staten, il portait de nombreux casquettes chez Bungie pour tous leurs titres Halo et même Destiny avant de rejoindre la famille Xbox Games Studios en 2014. Si vous aimez les histoires, les personnages et l'univers général de Halo , il est certainement l'une des personnes clés que vous devez remercier. En tant que chef de produit sur Halo Infinite, cependant, Joseph se concentrera sur le soutien des dirigeants créatifs, talentueux et existants de l'équipe de campagne et veillera à ce qu'ils disposent de tout ce dont ils ont besoin pour créer un superbe jeu Halo. Son retour dans la franchise m'excite et nous avons tous hâte de l'avoir à bord!

Staten a été responsable des cinématiques sur les trois premiers épisodes de la série et l'histoire de Halo 3 : ODST, il a également contribué à l'univers de la licence avec le roman Contact Harvest. On peut dire qu'il connaît un peu le sujet. Fera-t-il de la Brute du premier extrait de gameplay un personnage profond et attachant ? Le monde veut savoir.

Halo Infinite est prévu sur Xbox Series X et Xbox One pour 2021.