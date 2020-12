Prince of Persia The Sands of Time Remake : Ubisoft annonce un report de deux mois

Dans la grande tradition des annonces Ubisoft, le remake de Prince of Persia : The Sands of Time était sorti un peu trop tôt dudit sable, avant d'officialiser le retour du célèbre prince lors d'un événement estival, non sans interpeller sur son esthétique.

À voir aussi : TEST d'Immortals Fenyx Rising : Le nouveau jeu d'Ubisoft ne se brûle pas les ailes

Jusque là prévu pour le 21 janvier 2021, le Remake au look officiellement "unique" ne tiendra malheureusement pas sa promesse initiale, puisque la page Facebook d'Ubisoft Czech (quand bien même le jeu serait développé à Pune, en Inde) a durant quelques dizaines de minutes affiché un message annonçant un report de deux mois.

Le sable est trompeur : on le croit ferme et l'on s'enlise

Inaccessible depuis, le message (en tchèque dans le texte) est disponible dans notre galerie d'images, et en voici la teneur, pour ceux qui n'auraient pas assez potassé la langue de Bedřich Smetana :

Salutations, fans de Prince of Persia ! Lors de l'Ubisoft Forward, nous avons fièrement annoncé le retour de Prince of Persia, avec The Sands of Time Remake. Nous avons hâte de pouvoir remettre ce jeu entre vos mains, pour y raconter à nouveau l'histoire du prince et de Farah dans l'incroyable Perse du XIème siècle. Cependant, 2020 n'a pas été une année comme les autres. Aujourd'hui, nous souhaitons vous informer que nous avons besoin de plus de temps pour terminer le jeu. La date de sortie de Prince of Persia : The Sands of Time Remake a donc été repoussée au 18 mars 2021. Nous pensons que c'est la meilleure décision pour vous livrer un jeu que vous apprécierez. Merci pour votre patience et votre soutien continu au Prince de Perse.

Vous l'aurez donc compris : pour (re)découvrir les premières aventures rebootés du plus célèbre des princes du désert, il faudra donc patienter deux mois supplémentaires.

Désormais calé au 18 mars 2021, Prince of Persia : The Sands of Time Remake est prévu sur à peu près tous les supports possibles : PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S.

Et sur Switch alors ? Seul l'avenir nous le dira.