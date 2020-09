Prince of Persia Sands of Time Remake : Une version Switch apparaît, Ubisoft la retire

Vous vous attendiez, et nous aussi : après avoir fuité comme le veut une tradition solidement ancrée chez Ubisoft, Prince of Persia est enfin sorti du sable hier soir, en dévoilant la première bande-annonce de The Sands of Time Remake, avec la direction artistique que l'on sait.

Et parce qu'il nous avait quand même manqué, le Prince du désert profite de ce retour lifté pour débarquer sur à peu près tout de ce qui bouge, puisque malgré la liste restreinte du site officiel qui limite pour le moment sa sortie sur PC, PS4 et Xbox One, le descriptif de la bande-annonce précise également que The Sands of Time Remake remontera également le temps sur PS5, Xbox Series X/S, et même la Z, à en croire ce visionnaire de Trazom.

"Et la Switch ?", ne manquerez-vous pas de soulever, en constatant que la console transportable de Nintendo devrait sans mal faire tourner le jeu. Et bien figurez-vous que ce portage devrait lui aussi devenir bien vite un secret de Polichinelle, puisque la Switch est un temps apparue parmi les plateformes disponibles sur la boutique de l'éditeur, qui a rapidement procédé à sa suppression.

Les captures de notre galerie d'images vous permettront de découvrir sans mal le pot-aux-roses. Cerise sur le gâteau, l'enseigne Gamestop a également mis en ligne la fiche de la version Switch, avant de la supprimer à son tour. Décidément, cette année est pleine de surprises... éventées.

Selon la ligne officielle, Prince of Persia The Sands of Time Remake arrivera le 21 janvier 2021 sur PS4, Xbox One et PC, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X, S et Z, donc.