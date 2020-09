Prince of Persia The Sands of Time Remake fuite sur Uplay, des images en ligne

Une annonce de jeu Ubisoft n'en est pas vraiment une si le titre concerné ne fuite pas avant sa présentation officielle de la part de l'éditeur français. Le remake de Prince of Persia, dont la rumeur parle depuis un certain temps, ne déroge pas à la règle.

La fuite du jour vient du forum ResetERA. Un utilisateur de ce dernier affirme en effet que des images d'un certain The Prince of Persia : The Sands of Time Remake sont récemment apparues sur la version russe d'Uplay. Ces deux images, qui sont en fait des bannières, sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Pour info, le texte sur les deux bannières indique que "Le Prince est de Retour !" Tout pousse désormais à croire que le jeu sera annoncé ce soir au cours de l'Ubisoft Forward qui débutera à 21h. D'après les récentes rumeurs, ce remake est prévu sur les consoles de génération actuelle. Verdict attendu dans quelques heures donc... À moins qu'Ubisoft ne décide de confirmer l'existence du jeu avant son émission de ce soir des suites de cette fuite.

