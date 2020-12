Graphismes : Le PDG de Take-Two (GTA, NBA 2K) estime l'arrivée du photoréalisme

Les jeux vidéo disposent de nombreux moyens d'être beaux. Et d'un joueur à l'autre, la beauté ne réside pas nécessairement dans les mêmes éléments. Malgré cela, la quête du photoréalisme est poursuivie par différents studios depuis longtemps. Et selon le patron de l'éditeur derrière certains des jeux les plus cinématographiques, les graphismes indissociables de la réalité ne devraient plus mettre trop longtemps à arriver.

Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive s'exprime régulièrement dans le cadre de conférences diverses et variées. Comme le rapporte le site Gamesindustry.biz, le patron de l'éditeur américain a récemment participé à la UBS TMT Virtual Conference. Et au cours de cette dernière, il a évoqué les progrès technologiques dont bénéficieront les jeux vidéo d'ici 2030 :

Je pense que les affaires de Take-Two seront très différentes de ce à quoi elles ressemblent aujourd'hui. De la même manière qu'elles sont aujourd'hui très différentes de ce qu'elles étaient il y a dix ans quand il n'y avait pas de marché mobile et pas de dépenses récurrentes des consommateurs.



Je ne peux pas vraiment dire ce qu'impliqueront ces différences mais je pense que ce que vous pourrez constater, c'est que la technologie permettra à nos créatifs de faire des choses qu'ils n'ont jamais été en mesure de faire auparavant. Et parmi ces choses se trouve la possibilité de faire des jeux identiques à des prises de vues réelles.



Une partie de ce que nous proposons déjà ressemble déjà pas mal à des prises de vues réelles mais cela reste de l'animation. Dans dix ans, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire des choses complètement réalistes mais intégralement réalisée dans un ordinateur. Et ce n'est qu'une des avancées technologiques parmi toutes les autres que la technologie permettra.

Météo encourageante

Strauss Zelnick étant un homme d'affaires avant tout, il a toujours le business à l'esprit. Et pour le patron de la maison-mère de 2K et Rockstar Games, l'industrie du jeu vidéo a de beaux jours devant elle car les avancées technologiques vont leur ouvrir de nouvelles perspectives commerciales :

Toutes ces choses me poussent à croire qu'il va y avoir des coups massifs dans notre industrie. Et nombre d'entre eux ne peuvent pas être intégralement prédits. Notre marché va connaître une croissance massive et il y aura de nombreuses opportunités dynamiques vis-à-vis de ce que nous pouvons faire d'un point de vue créatif et de ce que nous pouvons faire d'un point de vue commercial pour exploiter cette créativité.

Take-Two Interactive exploite avec succès les microtransactions avec des titres comme Grand Theft Auto Online et les NBA 2K. Il y a donc fort à parier que l'éditeur américain ne cesse jamais de chercher d'autres moyens de monétiser ses productions. Cela étant dit, il est savoureux de voir Strauss Zelnick parler de dépenses récurrentes dans les jeux, sujet qu'il évite soigneusement quand il justifie l'augmentation du prix de vente des jeux (pour paraphraser, le prix de jeux n'a pas bougé depuis longtemps alors que les coûts de développement ont explosé).

Pour en revenir au sujet initial, il est possible de se demander si les jeux seront bel et bien photoréalistes d'ici dix ans. La promesse du photoréalisme est après tout loin d'être récente. La génération qui s'achève a en tout cas été riche en surprises et autres bouleversement inattendus. Comme le dit Strauss Zelnick, d'autres sont très certainement à prévoir dans les années à venir.

