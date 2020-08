GTA VI et Vice City Online : Les noms de domaines redéposés par Take-Two

Cela fera bientôt sept ans que Grand Theft Auto V est sorti (pour la première fois). Et si son succès, grâce à GTA Online, lui permet de continuer sa vie tranquillement et de se préparer à arriver sur PS5 et Xbox Series X, les joueurs ne seraient pas contre un nouvel épisode...

Sauf que pour le moment, vous l'aurez remarqué, rien. Que dalle. On n'a encore quelques années à attendre. Mais Internet a remarqué que Take-Two Interactive, la maison-mère de Rockstar, à qui l'on doit la série si populaire, a redeposé il y a quelques semaines les noms de domaine GTA VI et GTA Vice City Online, qui avaient été sécurisés à l'origine en 2009.

Bien entendu, le premier cité a du sens, car on imagine bien qu'il se prépare. Le deuxième, en revanche, provoque immédiatement des spasmes chez les fans de GTA. Avec son ambiance très Scarface et son goût inimitable d'années 80, ce titre paru en 2002 a laissé un souvenir impérissable.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter. D'abord, Rockstar pourrait très bien prévoir un mode multijoueur en ligne pour Vice City : improbable. Ensuite, si l'on écrit GTA VIce City Online de cette façon, cela permet de souligner que les deux premières lettres forment un 6 en chiffres romains : un indice pour le prochain épisode et son jeu en ligne, admettons. Enfin, les développeurs ont prévu pour la grosse mise à jour de GTA Online annoncée il y a peu d'étendre le terrain de jeu et de permettre aux fans de se rendre dans cette ville inspirée de Miami où deux flics bien vicieux ont travaillé il y a plus d'une trentaine d'années.

Mais il est aussi fort probable que l'opération avant tout administrative n'ait aucune portée pour le moment. Ce vers quoi nous pencherons très prudemment. Les pronostics, en ce moment, ça porte malheur.

