TEST du Laptop Acer Nitro 5 : Une configuration pour le Full HD à prix abordable

Toujours dans l'optique de vous proposer aussi des tests de Laptop plus abordables, nous avons eu l'opportunité de tester le Nitro 5 de chez Acer qui permet de se faire plaisir et de jouer sur PC dans de bonnes conditions sans trop se ruiner. Il s'agit de la version mise à jour du modèle que nous avions eu l'occasion de tester en 2019.

Comme toujours avec les Laptops gaming il existe souvent plusieurs modèles, notre exemplaire de test est la version la plus "élevée" avec son i7 et ses 16 Go GDDR6 de RAM mais il existe également d'autres versions dont l'une avec un processeur i5 et 8 Go de RAM. Quoi qu'il en soit le Nitro 5 se veut être l'un des Laptops Gaming les plus abordables de chez ACER. L'entrée de gamme même si en l'occurrence nous sommes presque sur un milieu de gamme.

Contrairement au Dell G3 que nous avons testé il y a peu, le Nitro 5 n'a pas fait le choix de la sobriété. Rien de grossier on vous rassure, mais on sent tout de même dans les lignes qu'Acer a voulu faire transparaître l'orientation de son produit. Lignes agressives et anguleuses, usage de la couleur rouge pour le liseré du châssis et des touches du clavier. Ça ne laisse pas indifférent et on sait du premier coup d'oeil à quoi il est destiné. C'est de bonne facture et on ne tombe jamais dans le mauvais goût. Son châssis mélange aluminium et plastique et il en ressort une bonne impression de solidité. L'appareil mesure 54,3 x 7 x 31,6 cm et pèse 2,4 Kg.

Une dalle "honnête"

Le Nitro 5 propose une dalle IPS mate d'une taille de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Nous sommes équipés du modèle avec une fréquence de rafraîchissement de 144Hz mais il existe aussi un modèle en 60Hz. On vous conseille d'ailleurs de bien vérifier cette notion avant tout achat potentiel. Acer n'a pas fait le choix des bords fins pour son Nitro 5, une histoire de concession encore une fois.

Côté son ce n'est pas ce qu'il y a de plus glorieux pour les haut-parleurs mais il fait tout de même mieux que certains laptop de cette gamme de prix. On vous conseille de vous équiper d'un bon casque pour remédier au problème. Toutefois sachez que le logiciel MaxxAudio qui est installé d'office permet d'améliorer grandement la chose.

Un clavier de qualité mais un trackpad en retrait

Comme souvent dans cette gamme de prix, le clavier est un chiclet, avec notons-le une bonne résistance mécanique et une course moyenne. C'est très convaincant pour un Laptop et comme toujours on vous conseille pour le gaming à la maison d'y brancher un bon vieux mécanique qui forcément fera toujours mieux. Pas de RGB en revanche sur ce clavier, mais un rétro-éclairage rouge pour convenir avec le reste des lignes du PC avec 5 niveaux d'intensité. Le trackpad fait par contre moins dans la finesse avec un clic assez désagréable et un certain manque de souplesse.

Connectique

Sur les tranches on retrouve donc :

1 port USB 3.0 Type-C

2 ports USB 3.0 Type-A

1 port USB 2.0 Type-A

1 port Mini DisplayPort

1 port HDMI ainsi qu'un port jack

1 port ethernet

Il y à de quoi brancher un autre écran très simplement. On regrette par contre l'absence d'une carte mini SD.

Une bonne configuration, surtout sur ce modèle

Le Nitro 5 s'équipe avec :

Processeur : Intel Core I7 9750h

: Intel Core I7 9750h Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 1660 ti

: Nvidia GeForce GTX 1660 ti Mémoire (RAM) : 16 Go DDR6

: 16 Go DDR6 Stockage : 256 Go en SSD et 1 To de disque dur

Une configuration au poil pour du Full HD/Full Ultra sans concession. On a évidemment ressorti notre batterie de test pour voir ce que cela donne :

Resident Evil 2 (remake) : 110 FPS de moyenne en Full HD et options en Ultra

Shadow of the Tomb Raider : 75 FPS de moyenne en Full HD et options en Ultra (DX12)

Metro Exodus : 70 FPS de moyenne en Full HD avec options très hautes (DX12)

Un vrai bonheur pour le Full HD dans les meilleures conditions donc. Il y a assez de RAM et le processeur est suffisamment costaud pour être tranquille un bon moment. Metro Exodus tourne à la perfection et s'offre même le luxe d'avoir des chargements particulièrement rapides. Evidemment sur des jeux un plus gourmands comme Cyberpunk 2077 qui sort très bientôt (à l'écriture de ce test) nous devrons certainement faire quelques concessions.

L'autonomie en prend forcément un coup dans ces conditions et pour une session de jeu il ne faudra pas compter plus d'une heure sur batterie et pas plus de 4h00 en utilisation classique/bureautique avec des vidéos.

Quand on est en pleine session de jeu il va tout de même falloir s'accrocher car c'est assez bruyant. Ça peut même devenir gênant si quelqu'un se trouve directement à côté de vous. Une raison de plus de mettre un casque pour jouer afin d'éviter de se déconcentrer. Forcément c'est bruyant mais de l'autre côté l'ordinateur ne surchauffe pas et reste tout à fait correct dans sa montée en chaleur.

x x x x x EN RÉSUMÉ Le FULL HD/FULL ULTRA SANS CONCESSION ! C'est un Laptop parfait pour faire du Full HD sans faire de concessions au niveau des détails dans vos options graphiques. Sa GeForce 1660 ti est épaulée par un processeur de bonne facture et si l'on ajoute à cela les 16 Go de RAM, forcément il y a de quoi être à l'aise avec les gros jeux AAA qui arrivent pour cette fin d'année 2020. Attention toutefois il existe plusieurs modèles du Nitro 5, certains avec un processeur i5 et d'autres avec 8 Go de Ram. Surtout vérifiez bien avant.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Très bonnes performances dans les jeux.

Beaucoup de RAM (pour ce modèle) et c'est extensible.

Pas de surchauffe. Très bruyant.

Des haut-parleurs assez médiocres.