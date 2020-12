The Last of Us Part II : Sony dégaine un nouveau trailer... plein de spoilers !

Il a beau être disponible depuis maintenant plusieurs, mais The Last of Us Part II continue de tirer la couverture à lui. Sony espère-t-il rafler la mise lors des Game Awards de la semaine prochaine ? En tous cas, l'éditeur semble bien soucieux de se rappeler au bon souvenir des joueurs.

À voir aussi : PODCAST SPÉCIAL : Retour sur The Last of Us Part II (100% SPOILERS)

Et avant de poursuivre votre lecture, précisons une fois encore que la bande-annonce du jour (disponible en VO et en VF) spoile MÉCHAMMENT l'une des surprises de cette incroyable suite. Voilà. Ne venez pas râler après, ce sera de votre faute, comme l'aurait si bien chanté le député Dominique Dord.

Raconte-moi une histoire

Cette vidéo baptisée "L'histoire d'Abby" tente de faire le lien entre les intrigues de The Last of Us et ce second épisode aux rebondissements bien sentis, en dévoilant avec plus ou moins de clarté certains retournements de situations et personnages centraux pourtant jalousement tenus au secret par Naughty Dog.

L'histoire ne dit pas pourquoi Sony a d'un seul coup cru bon de s'affranchir d'un devoir de réserve, mais au vu des premiers commentaires qui fleurissent déjà sous la vidéo, le constructeur s'assure une bonne récolte de sel, qui pourrait bien dépasser le stade d'un record stakhanoviste. Et encore, imaginez si le dernier jeu des Dogs repart les bras chargés de trophées... De là a imaginer qu'une mise à jour destinée à la PS5 ne se prépare, il n'y a qu'un pas, que nous nous garderons bien de franchir.

Rendez-vous dans la nuit du 10 au 11 décembre prochain à partir de 1h00 du matin pour découvrir si The Last of Us Part II couchera (ou non) la concurrence. Quel suspens, non ?