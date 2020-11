PS5 : Une mise à jour next-gen de The Last of Us Part II déjà en chantier ? L'indice

Il y a quelques jours, nous partagions avec vous la liste des premiers jeux PS4 à bénéficier de mises à jour "boostant" leurs performances sur PS5. Et comme nous vous le signalions, The Last of Us Part II brillait par son absence de cette liste. Mais cela ne veut pas dire que le jeu de Naughty Dog ne va pas avoir droit à un petit bichonnage sur PS5.

Le listing surprenant du jour vient du site de la chaîne de magasins américaine Best Buy. En effet, sur la page dédiée à la version PS4 standard de The Last of Us Part II, Best Buy a ajouté un macaron indiquant "contient l'amélioration next-gen." Cela implique au minimum la possibilité de télécharger une mise à jour PS5 lorsque le jeu est inséré dans cette dernière. Un screenshot montrant le site de Best Buy est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Il paraît important de garder à l'esprit qu'il peut très bien être question d'une erreur d'affichage de la part de Best Buy. De plus, à l'heure où sont écrites ces lignes, Sony n'a pas fait d'annoncer concernant d'éventuelles améliorations apportées au hit de Naughty Dog. Cela étant dit, il serait véritablement surprenant que Sony ne cherche pas à mettre à jour The Last of Us Part II d'une manière ou d'une autre.

Fuite ou erreur ?

Si l'information communiquée par Best Buy est correcte, elle soulève plusieurs questions. Sony va-t-il commercialiser une réédition de la version PS4 du jeu mettant en avant l'existence de cette "amélioration next-gen" ? La version du jeu disponible dès à présent pourra-t-elle elle aussi recevoir cette mise à jour lorsqu'elle est insérée dans une PS5 ? Et si améliorations il y a bel et bien, de quelles nature seront-elles ? Reste à attendre une éventuelle confirmation, ou un démenti, de la part du constructeur japonais.

Croyez-vous que Sony va proposer une mise à jour next-gen de The Last of Us Part II ? Si oui, quelle forme prendra-t-elle selon vous ? Une mise à jour gratuite de la version PS4 comme le laisse entendre ce listing ? Un remaster vendu à part ? Quelque chose d'autre ? Dites-nous tout ans les commentaires ci-dessous.