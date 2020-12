Days Gone : Les deux coréalisateurs annoncent leur départ du studio Bend

Après avoir décliné durant près d'une décennie la série de jeux d'action Syphon Filter, le studio Bend avait fait (re)parler de lui grâce à un certain Days Gone, qui n'aura pas su marquer l'esprit de notre meilleur chasseur de zombis. Mais pour accoucher de l'hypothétique suite désirée par le patron de l'entité, il faudra composer avec le départ de deux poids lourds.

À voir aussi : The Last of Us Part II n'est "que le début" selon le compositeur de la série

Le co-réalisateur du jeu de zombis motorisé Jeff Ross vient en effet de tirer sa révérence, pour s'envoler vers d'autres aventures, ce qui a poussé son comparse John Garvin, co-réalisateur et scénariste, à officialisé lui aussi son départ, acté depuis plusieurs mois.

Les deux responsables avaient tous deux rejoint celui qui s'appelait encore Eidelic durant ses toutes premières années d'existence, et c'est à quelques minutes d'intervalle seulement que nous avons appris leurs départs.

Tout comme son héros Deacon St. John, Jeff Ross s'apprête à prendre littéralement la route pour un périple d'au moins 3000 kilomètres :

This week is my last at @PlayStation and @BendStudio. I'm incredibly proud of all the games I got to make, but also looking forward to new challenges ahead. I'll post about my plans later, but I'll be moving to Chicago once COVID calms down. #JeffsGone #DaysGone