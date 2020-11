PS5 : Résolution et frame rate, Days Gone va bien en profiter

La rétrocompatibilité, c'est chic. Et lorsque cela permet à des jeux d'une génération de paraître sous leur meilleur jour en se présentant, sans effort à faire, sur la nouvelle, c'est encore mieux. God of War a parlé de son passage sur PS5, au tour du dernier jeu de Bend Studio.

Paru en 2019 sur PS4, Days Gone devrait se porter comme un charme sur PS5. Ses développeurs ont, comme Santa Monica avec les aventures de Kratos et Atreus il y a quelques jours, glissé que Deacon St John vivrait lui aussi son épopée dans des conditions d'affichage idéales et qu'il n'y aurait aucun risque de perdre la moindre donnée si vous passez de la PS4 à la nouvelle génération.

If you're taking a ride on the Broken Road for the first time, or finishing up NG+, here's what you can expect when you boot up #DaysGone on the #PS5:



📺 Up to 60FPS w/ Dynamic 4K

💾 Save Transfers from PS4 to PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc