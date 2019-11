Days Gone 2 : Le patron de Bend Studios en veut, Joe

Paru en avril dernier sur PS4, le dernier-né de Bend Studio fait partie des beaux succès commerciaux de l'année 2019 pour Sony Interactive Entertainment. Et il est de plus en plus probable qu'on n'en restera pas à un seul épisode.

Tout va bien pour Days Gone. En dépit de critiques pas forcément unanimes, l'aventure post-apocalyptique du biker Deacon St John a connu la gloire côté ventes... Et récolté une récompense lors de la vénérable cérémonie britannique des Golden Joysticks.

Tout juste auréolé de la statuette récompensant le jeu de l'année PlayStation 2019, le patron de Bend Studio, Chris Reese, a été interrogé par Gamesradar, lui demandant si cette reconnaissance était une motivation à embrayer sur une suite à Days Gone.

Oh oui, c'est quelque chose qui nous passionne et que nous avons toujours envie de faire. Il s'agit d'un monde que nous voulons continuer à faire vivre et explorer de bien des façons. Qui sait, on verra bien !

Le contraire aurait été étonnant, cela dit. On rappellera qu'en juin dernier une offre d'emploi avait été aperçue permettant de savoir qu'un nouveau jeu AAA était en chantier du côté du studio de l'Oregon.

Bien qu'il y était précisé que le projet en question concernait la PS4, on peut sans trop se tromper imaginer que c'est la PS5, prévue pour la fin 2020, qui sera visée. Et qu'un biker au grand coeur sur la prochaine génération, ça a du sens, notamment pour Sony.