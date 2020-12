Dead Cells : Le nouveau DLC Fatal Falls s'annonce avec humour pour 2021

Les rogue-lite, c'est un peu comme le fameux sketch des Inconnus sur ceux qui "régulent" (selon la formule consacrée) les espèces : il y a les bons, et les mauvais. Et parce que les représentants du premier groupe ne finalement sont pas si courants, nous sommes évidemment ravis de constater une fois encore que Dead Cells ne semble toujours pas résolu à déposer les armes.

Depuis sa sortie (saluée par votre serviteur) à l'été 2018, le jeu des bordelais de Motion Twin continue inlassablement d'étendre son univers, et de proposer de nouveaux challenges à ceux qui gardent la tête sur les épaules.

Tout le monde veut devenir un cat

Après Rise of the Giants et The Bad Seed, respectivement sortis en mars 2019 et février 2020, une nouvelle extension s'annonce aujourd'hui avec Fatal Falls, qui profite de ce teaser d'annonce pour s'amuser de la situation quelque peu covidée dans laquelle se trouve une bonne partie de l'humanité.

Fatal Falls nous promet donc de poursuivre les aventures du Prisonier en dehors du château de l'aventure principale, grâce à deux nouveaux biomes situés en milieu de run et l'arrivée d'un nouveau boss, sur lesquels les joueurs devraient littéralement tomber. Si Fractured Shrines s'entend comme une série d'îles en suspension, The Undying Shores s'annonce plus sombre, et dominé par la pluie.

Si la partition musicale sera une fois de plus assurée par le talentueux Yoann Laulan, c'est désormais l'équipe Evil Twin, le penchant maléfique de Motion Twin qui se réclame anti-crunch et pro-batailles de Nerf, qui se charge du développement.

Facturé 4,99€, Dead Cells : The Fatal Falls viendra tester votre capacité à retomber sur vos pattes début 2021 sur PC, PS4, Switch et Xbox One.