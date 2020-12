PS5 : Des arnaqueurs cherchent à vendre des photos de la console sur eBay

La sortie d'une nouvelle console, et encore plus quand cette console est très attendue, fait généralement ressortir tout ce qu'il y a de meilleur chez l'être humain : mouvements de foule, bagarres, vol, spéculation, etc. Et aujourd'hui, c'est de tentatives d'arnaques liées à la PS5 dont il est question.

À lire aussi : PS5 : Sony bannit les comptes qui partagent la PS Plus Collection sur PS4

Le site britannique Eurogamer rapporte la mise en vente récente sur le site de ventes aux enchères eBay de nombreuses photos de la PlayStation 5 présentées de manière à laisser croire à un internaute distrait et/ou pressé qu'il se procure la console.

L'intitulé des annonces est généralement formulé de manière à laisser croire à première vue que le produit en vente est la console et l'image qui illustre ces dernières reprend souvent une photo taille réelle de la boite de la console placée de manière à laisser là aussi croire que c'est bien la console qui est proposée.

Et le pire, c'est que ça marche. En réaction à ces ventes malhonnêtes, à des prix indécents qui plus est, et pour protéger ses utilisateurs, eBay a décidé de prendre la parole pour mettre en garde ces derniers :

Nous condamnons ces vendeurs opportunistes qui essaient de tromper les autres utilisateurs. Nous sommes actuellement en train de supprimer toutes les ventes de photos de PS5 de notre plate-forme et prendrons les mesures appropriées contre les vendeurs. À chaque achat, et tout particulièrement lorsqu'il est question de produits chers ou très demandés, les acheteurs doivent faire preuve de prudence et de lire intégralement la description de l'annonce.

Prudence requise

Des suites de la publication de ce communiqué, les annonces trompeuses ont globalement disparu. Il reste cependant essentiel de faire preuve de prudence avant d'acheter une PS5 sur eBay, d'autant plus que les consoles y sont en ce moment vendues à un tarif dépassant son prix de vente conseillé.

À noter que ce n'est pas la première fois que des petits malins tentent de telles arnaques. En effet, un joueur distrait s'était fait avoir en 2013 en achetant sur eBay, pour plus de 500 euros, une (mauvaise) photo de la Xbox One pensant se procurer la console. Le site de ventes aux enchères avait alors promis de rembourser l'acheteur lésé.