Amazon livre appareils de cuisine, boîtes vides et nourriture pour chat à la place de la PS5

Le jour de la sortie d'une console devrait normalement être une occasion heureuse. Pour un certain nombre de joueurs britanniques qui attendaient leur PS5, la journée d'hier s'est malheureusement avérée pour le moins frustrante. La faute à des situations pouvant dans certains cas être qualifiées d'ubuesques.

S'il n'est pas rare que des couacs de livraison se produisent en France (euphémisme), ce qui s'est produit hier au Royaume-Uni est pour le moins inhabituel. En effet, de nombreux messages de consommateurs britanniques mécontents sont apparus hier sur la toile. Dans ces derniers, les acheteurs de PS5 se plaignent de ne pas avoir reçu leur console commandée sur Amazon alors que cette dernière est marquée comme livrée sur le site de vente en ligne.

Et ce qui est encore plus étonnant dans cette histoire, ce sont les situations décrites par ces clients d'Amazon floués. Comme le rapporte le site britannique VGC, certains affirment en effet avoir reçu des objets divers et variés (qu'ils n'avaient pas commandé) à la place de leur console : appareils de cuisine ou de massage, jouets, ou même de la nourriture pour chat. Histoire de rendre la blague encore plus cruelle, ces objets auraient dans certains cas été insérés dans le carton de transport dans lequel devait se trouver la console. Un autre client d'Amazon affirme quant à lui qu'il a reçu une boîte PS5 vide.

Parmi les autres situations problématiques décrites par les clients d'Amazon outre Manche, se trouve celle du livreur affirmant avoir remis la console à son destinataire alors que celui n'a jamais vu ce même livreur. Certains témoignages parlent même de livreurs vus dans leur camion mais repartis sans en descendre et donc sans livrer la console.

Appât du gain X produit désirable

Une des victimes, une journaliste, explique qu'elle a essayé de recueillir des témoignages d'autres victimes mais qu'il y en a trop pour réussir à suivre. Le nombre de cas et les situations décrites poussent à croire à des actes de vol délibérés réalisés par des personnes souhaitant revendre les consoles. Tout comme la France, le Royaume-Uni rencontre actuellement des problèmes de rupture de stocks et certains revendent des PS5 à des prix exorbitants sur des sites de vente entre particuliers.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Amazon UK n'a pas réagi à toutes ces plaintes. À noter qu'en France, une vidéo virale postée hier sur les réseaux sociaux permet d'entendre ce qui semble être un superviseur du site logistique du Blanc Mesnil d'Amazon (DIF4) alors qu'il met en garde ses livreurs quant à la tentation du vol de PS5 :

De toute évidence, Amazon et Sony avaient conscience des risques de "disparitions" de PS5 en France.

