FIFA 21 : L'agent de Zlatan Ibrahimovic remonté comme une pendule

En début de semaine, le footballeur Zlatan Ibrahimovic s'agitait pour contester l'utilisation de son image dans la série de jeux FIFA. Malgré la réponse d'EA Sports intervenue rapidement, il semble qu'un combat va s'engager. Auquel participe volontiers son agent.

Connu comme le loup blanc dans le milieu du football, Mino Raiola, de son vrai nom Carmine Raiola est un agent de joueurs pour le moins heureux et qui prospère depuis longtemps. Quand on gère les carrières de Marco Verratti, Matthiajs de Light, Marcu Thuram, Paul Pogba, ou encore la nouvelle star Erling Haaland et qu'on touche de grosses commissions au passage, il y a de quoi.

Mais là, Mino n'est pas content. Zlatan Ibrahimovic, un autre de ses poulains, et pas le moins connu, a décidé de partir en guerre contre quiconque s'est débrouillé pour qu'il apparaisse dans FIFA sans son autorisation depuis des années.

This is how much EA Sports earn with FIFA.



Who profits and what's the player's part? pic.twitter.com/XiG3GAMQvs - Mino Raiola (@MinoRaiola) November 25, 2020

Voilà ce que gagne EA Sports avec FIFA. Qui en profite et quelle est la part pour les joueurs ?

"C'est une question d'argent"

Le représentant italien, qui affirmait ce jeudi que près de 300 joueurs allaient rejoindre le mouvement et demander des comptes à EA Sports, était invité à l'antenne de la radio britannique talkSPORT dans l'émission White and Jordan pour parler de ce sujet brûlant.

💰 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻: "This is about you wanting to get a commission."



😡 𝗠𝗶𝗻𝗼: "I don't give a damn about what your opinion is."



🤷‍♂️ 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻: "You're as troublesome to me as a cloudy day."



⛔️ 𝗠𝗶𝗻𝗼: "This is over."@SJOpinion10 vs Mino Raiola is an absolute must watch 🍿 pic.twitter.com/tirZUZawjv - talkSPORT (@talkSPORT) November 26, 2020

Pour celles et ceux n'ayant pas compris la situation et ayant un peu de mal avec l'anglais ou les accents de Jim White, Simon Jordan et Raiola, ce dernier, se sentant un peu chahuté, a fini par raccrocher.

Après avoir exprimé des doutes concernant une action légale, invoquant aussi un timing étrange, Jordan va droit au but, expliquant qu'il pensait que c'était avant tout une histoire d'argent. Ce à quoi Raiola lui répond

EA Sports n'est pas une oeuvre de charité... C'est une question d'argent. C'est une question de droits. Il s'agit de savoir qui peut exploiter les droits de qui. Et c'est un principe. Et pourquoi nous ne faisons pas les choses avant ou après, nous n'avons pas besoin de l'expliquer maintenant.

Jordan insiste, quand bien même son interlocuteur essaie de se moquer de lui :

Ce dont il est question, c'est de quelqu'un comme vous qui apparaît en se disant qu'il a manqué une opportunité et peut monétiser cela, et toucher une commission dessus. Parce que Beckham vient de recevoir quarante millions de livres.

C'est à ce moment que l'agent préfère cesser la conversation.

FIFPro et EA Sports réagissent à nouveau

La FIFPro a expliqué détenir les droits des joueurs grâce aux syndicats des 60 nations avec lesquelles elle travaille et que ce sont eux qui décident comment les revenus sont employés, principalement pour aider les joueurs directement sur le plan légal, ou concernant d'autres types d'assistance.

Eurogamer a obtenu de son côté une nouvelle déclaration d'un représentant d'EA Sports au sujet de Raiola :

Mino Raiola est un représentant des joueurs respecté avec lequel nous collaborons depuis de nombreuses années, y compris cette année, lorsque notre relation a permis à son client Erling Haaland de faire partie de notre campagne marketing FIFA 21.



Nous avons également entretenu une excellente relation de travail avec Zlatan Ibrahimović, qui est apparu dans chaque FIFA depuis 2002 et a régulièrement reçu des récompenses dans le cadre de notre expérience FUT. La société eSports de Gareth Bale, Ellevens, utilise notre jeu FIFA comme plate-forme clé pour ses athlètes professionnels de l'eSport et nous sommes convaincus que Gareth et son équipe voient une valeur significative dans notre partenariat.

À l'heure qu'il est, votre serviteur cherche des journaux en langues étrangères dans lesquels Zlatan ou Gareth Bale pourraient avoir dit "être dans un jeu vidéo, c'est une récompense". Qui sait où tout cela nous amènera.