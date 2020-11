Cuphead : Le DLC The Delicious Last Course encore repoussé à cause du Covid, direction 2021

Il paraît que c'est dans le vieux pots que l'on fait les meilleures soupes. Soucieux de rendre hommage à un genre plusieurs fois décennal et s'inspirant de l'esthétique de la première moitié du XXème siècle, le studio MDHR avait fait sienne cette maxime culinaire. Mais à vouloir à tout prix éviter le réchauffer, les canadiens ne risquent-ils pas de voir leurs convives s'impatienter ?

Le bout du tunnel semble encore bien loin pour le DLC de Cuphead : annoncé en grande pompe sur la scène du Microsoft Theater à l'occasion de l'E3 2018, The Delicious Last Course promettait encore plus de douleurs et de souffrances aux joueurs chevronnés qui étaient revenus de leur pacte avec le diable.

Le diable se cache dans les détails

Mais comme l'affirmaient avec justesse Bruno et Didier, tout n'est pas si facile, et le développement du DLC semble s'éterniser : annoncé pour 2019 et finalement repoussé à 2020 un an plus tard, The Delicious Last Course abandonnait même cet été l'idée d'une date de sortie gravée dans la roche.

Autant vous dire que la pandémie qui frappe actuellement cette planète que l'on appelle communément la Terre n'a rien arrangé aux plans de MDHR, et ces derniers ont ainsi changé une nouvelle fois, comme l'expliquent aujourd'hui les deux co-fondateurs, frangins de leur état :

In the wake of the ongoing global pandemic affecting so many, we have made the difficult decision to push back the release of The Delicious Last Course. For our wonderful Cuphead community, we've prepared a letter from Studio MDHR founders Chad & Jared Moldenhauer to share more. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y - Studio MDHR (@StudioMDHR) November 25, 2020

Bien que The Delicious Last Course s'inscrive dans la continuité des aventures de Cuphead et Mugman, il s'entend également comme une conclusion à la fatidique histoire commencée au sein du casino du Diable.



Fidèle à nos valeurs, nous entendons faire de ce chapitre final rien d'autre que notre meilleur projet à ce jour. Au cours du développement, nous nous sommes lancés le défi d'apporter tous les enseignements de Cuphead au service de l'animation, du design et de la musique de The Delicious Last Course.



Atteindre ces objectifs en pleine épidémie a été très difficile, car bon nombre de nos développeurs ont été affectés. Plutôt que de compromettre notre vision à cause du Covid, nous avons pris la décision difficile de repousser la sortie de The Delicious Last Course jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il ravira la communauté des joueurs, comme nous le souhaitions à l'origine.



Nous savons que vous êtes nombreux à attendre de pouvoir retourner sur les îles d'Inkwell, et nous espérons vous faire faire ce voyage magique l'année prochaine.

Vous l'aurez compris : il faudra donc patienter a minima jusqu'en 2021 pour retrouver les comparses Cuphead et Mugman en compagnie de la toute nouvelle Miss Chalice. Bien entendu, ce report entraîne de facto celui de la version physique prévue sur Switch, qui doit proposer le fameux DLC.

Prenez donc votre mal en patience et continuiez d'affûter vos réflexes : The Delicious Last Course et désormais attendu pour 2021 sur PC, PS4, Switch et Xbox One. Et la Next-Gen alors ?