Cuphead : Le DLC sortira finalement "quand il sera prêt", mais sur toutes les plateformes

L'annonce de l'arrivée imminente de Cuphead sur PlayStation 4 avait depuis ce matin tout du secret de Polichinelle, mais l'annonce officialisée par l'artiste et productrice Maja Moldenhauer nous aura surtout permis d'entendre à nouveau parler du très attendu DLC promis pour cette année. Et les nouvelles sont... mitigées ?

Annoncé en plein milieu de la conférence Microsoft de l'E3 2018, The Delicious Last Course nous fait donc depuis déjà deux ans saliver à l'idée de retrouver les compères Cuphead et Mugman aux côtés de la p'tite Miss Chalice, pour affronter de nouveaux boss que l'on imagine tout aussi increvables que ceux de l'épisode original.

Promis à l'origine pour 2019, le DLC avait ensuite été décalé à cette année, mais les plans ont comme qui dirait encore changé, comme l'expliquait aujourd'hui l'intéressée à son compatriote Geoff Keighley :

Le développement de The Delicious Last Course nos prend plus de temps que prévu... nous avons sans doute annoncé le jeu trop tôt par rapport à ce que nous avions déjà pu finaliser sur le papier. Nous voulons que les joueurs soient véritablement surpris, et ils peuvent s'attendre à plus de détails, mais aussi une animation plus complexe. Et Miss Chalice n'est pas un simple skin, elle possède une toute nouvelle palette d'actions !

Si ces belles promesses raviront évidemment les esthètes du genre run and gun et autres mordus d'expériences visuellement rétro, il faudra tout de même prendre son mal en patience pendant un éventuel bon bout de temps :

Nous voulons vraiment que ce DLC soit à la hauteur de Cuphead, et il sortira donc quand il sera prêt.

Allez, réjouissez-vous, puisque cette présentation s'est au final achevé sur une bonne nouvelle : à sa sortie, The Delicious Last Course sera disponible le même jour sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One. Quelle classe, non ?