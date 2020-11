FIFA 21 : Pas de mise à jour Next-Gen sur PC

En début de semaine, les fans de ballon rond ont pu obtenir quelques informations sur la version Next-Gen de FIFA 21, attendue pour la semaine prochaine. Les joueurs PC peuvent se demander si eux aussi bénéficieront d'une mise à jour. La réponse est non.

Un coup d'oeil dans le rétro permettait de s'en douter, et c'est maintenant confirmé, comme l'explique Eurogamer : la version PC de FIFA 21 restera la même que sur PS4 et Xbox One. Comprenez qu'il ne sera pas question pour les configurations modernes de se mettre au niveau des moutures PS5 et Xbox Series X|S. Il faudra donc faire un trait définitif sur les aménagements dont l'ami Alix vous a parlé il y a peu. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien.

Mais pourquoi la "Gen 5" de FIFA boude-t-elle le PC cette année ? La réponse est venue d'Aaron McHardy, producteur chez EA :

Lorsque nous avons évalué la génération qui concernerait la version PC, nous avons regardé en direction de nos fans et estimé les possibilités offertes par le hardware dont ils disposent.



Nous avons ces informations qui permettent de connaître la puissance moyenne des PC installés dans le monde. Lorsque nous avons regardé cela, dans le but de faire tourner la cinquième génération, nous avons constaté que la configuration minimum requise aurait été haute, ce qui aurait laissé de nombreux joueurs dans l'impossibilité de le lancer.



Nous avons donc choisi de laisser la version PC sur la Gen 4 de FIFA, afin de ne fermer aucune porte et d'inclure tous ceux qui veulent jouer à FIFA.

Cela ne plaira pas aux joueurs qui se sont refaits une bécane pour d'autres titres un peu gourmands, mais c'est ainsi.

En 2013, à l'arrivée des PS4 et Xbox One, FIFA 14 avait lui aussi été empêché de paraître sous sa meilleure forme sur PC. Il avait fallu attendre l'édition suivante pour changer de moteur. Et auparavant, n'en parlons même pas, tant c'était une honte. Un peu comme sur Switch aujourd'hui.

FIFA 21 est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.