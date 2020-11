FIFA 21 PS5-Xbox Series X|S : Graphismes, moteur, gameplay, on vous dit (presque) tout !

Attendu le 4 décembre prochain sur Xbox Series et PS5, le volet next-gen de FIFA 21 s'est présenté à nous le temps d'une présentation internationale à distance. L'occasion de vous en dire un peu plus sur un volet tout de même attendu sur ces nouvelles plateformes et savoir si, déjà, le futur du football virtuel est à portée de main...

Avec un épisode current-gen qui a choisi le postulat clair et précis de jouer la montre, malgré un contenu par-endroits enrichi, on peut légitimement se demander ce que va nous réserver le même volet, mais dans son écrin next-gen cette fois, puisque ce dernier est tout proche de sortir. Le 4 décembre, c'est déjà demain et EA Sports l'a bien compris en réunissant, à distance évidemment, tout un parterre de journalistes autour de deux membres de l'équipe de développement, pour aborder justement ce virage next-gen.

N'ayant pas - encore - pu mettre la main sur ladite version, il faudra vous contenter pour l'instant d'infos brutes, qui n'attendent qu'à être confrontées en live par votre fidèle serviteur. Ce qui est certain de prime abord, c'est que le gap graphique est évident, avec des modélisations encore plus poussées pour les stars de nos week-ends de ballon rond. Si PES a toujours eu une longueur d'avance - et il faudra attendre la rentrée 2022 pour comparer la progression de l'un et de l'autre - il est indéniable qu'EA Sports va profiter de la puissance des nouvelles machines pour tenter de réduire l'écart. A première vue, la progression est là. Le potentiel aussi.

Un stade vivant, des joueurs aussi

Le maitre-mot mis en avant durant cette courte présentation était l'émotion. Un credo déjà exploité sur l'actuelle génération de consoles, avec l'ajout de stades et une meilleure immersion visuelle et sonore au sein de ceux-ci. Ce sera encore le cas, mais cette fois côté terrain, avec des célébrations contextuelles, comprenez par-là des célébrations liées au scénario de la rencontre. Imaginez que vous égalisez dans le temps additionnel ou arrachez la victoire à la toute dernière seconde du match : vous verrez vos joueurs se ruer sur leur entraîneur directement dans sa zone technique pour marquer le coup. Un peu comme à la télé quoi.

C'est d'ailleurs ce que promet encore ce nouveau FIFA 21, une visualisation de l'action plus proche de ce que l'on voit chaque week-end, avec l'introduction d'une nouvelle caméra, plus haute, plus anglée et plus dynamique (ça ne vous rappelle rien ?), la GameCam. L'autre promesse concerne donc l'ambiance et l'immersion des stades. EA Sports a fait le choix de reconduire le moteur Frostbite et ce dernier, couplé à la puissance des nouvelles machines, semble offrir le meilleur éclairage qu'il ait proposé jusqu'à présent. Pour assurer le tout, des captures audio (avant confinement hein) ont été faites dans certains stades et dans plusieurs championnats majeurs (Premier League, Liga et Bundesliga) pour assurer le show.

Le Frostbite à son meilleur

On vous parlait un peu plus haut de l'émotion : EA a soigné l'approche des rencontres avec de nouvelles cinématiques, comme l'arrivée en bus des joueurs ou l'arrivée du public au stade, notamment au moment de franchir les portiques de sécurité ou d'aller retirer son billet. L'exemple fort qui nous a été montré est un trailer d'annonce durant lequel on suit les pas d'une accompagnatrice de joueur, qui croise notamment Mbappé, l'égérie de FIFA 21 ou de Neymar. Rien que ça.

Côté terrain, outre leur visage, les joueurs verront leurs animations retravaillées. Les développeurs ont insisté sur des détails physiques, comme les muscles bandés au moment de la frappe, un toucher de balle plus naturel, car plus long et plus resserré avec le cuir. Il en sera de même pour les duels physiques, avec un meilleur affichage de ces derniers, des situations plus réalistes -il faudra le juger manette en main pour le croire - et donc, une meilleure simulation de l'ensemble. Le cuir chevelu des joueurs ne sera pas en reste et sera vivant, bougeant selon les situations. Globalement, avec de nouvelles animations sur le terrain, cela devrait renforcer le côté simulation du jeu, avec plus d'interactions entre le banc de touche et les joueurs, ainsi que des attitudes et gestes supplémentaires, comme remettre son protège-tibia en place.

La DualSense au top, quant au contenu...

Enfin, si aucune nouveauté ne devrait concerner le contenu, on nous assure une fluidité incroyable - le jeu tournera en 60 FPS - avec des temps de chargements ultra-rapides. On nous a également présenté plusieurs exemples d'immersion liées à la manette, notamment à la DualSense, avec des gâchettes qui s'adapteront à la fatigue du joueur et un retour haptique qui accompagnera chaque geste du footballeur, avec une zone de vibration en fonction du pied (droit ou gauche) choisi pour frapper.

Parmi les informations que nous avons pu glaner ici et là, sachez que le cross-play (current-gen vs next-gen) ne sera pas d'actualité, les développeurs ayant affirmé avoir développé deux jeux totalement différents. Il nous tarde de confirmer tout ceci ou non dans les prochains jours.

ON L'ATTEND... AVEC CURIOSITÉ

Après un épisode current-gen un peu fainéant, on est véritablement curieux, c'est le mot, de voir comment EA Sports a négocié le passage de FIFA vers la nouvelle génération. On sera d'autant plus attentif que les développeurs - moins que ceux de Visual Concepts avec NBA 2K21 - affirment proposer un tout nouveau jeu... sans contenu inédit. La promesse immersive est impressionnante mais elle n'aura de poids que si le jeu, beaucoup trop offensif sur current-gen, gagne en équilibre, ce que les différents patches apportés depuis sa sortie peinent à faire...