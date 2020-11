GTA VI : Premier teasing de Rockstar avec GTA Online ?

Il se trame quelque chose autour de Grand Theft Auto Online. La partie multijoueur de l'insolent GTA V se dotera prochainement d'une grosse mise à jour avec laquelle Rockstar a décidé de s'amuser... En y cachant des choses sur un prochain épisode ?

Il y a quelques jours, Rockstar a diffusé un court teaser vidéo pour GTA Online et sa prochaine mise à jour sur Twitter. La vidéo, qui évoque rapidement l'ouverture d'un dossier Rubio et nous montre diverses localités ainsi qu'un cadavre non-identifié, un "John Doe" sur une plage a fait s'alarmer les fans. Une théorie est née de ce teasing pour la mise à jour qui introduira le braquage de Cayo Perico, qui sera l'aventure multi la plus importante du jeu.

O.D.I.L. ?

Dans ce court clip se trouvent, en bas de l'écran, des coordonnées GPS que des fans n'ont pas hésité à entrer dans Google Maps, des fois que, sait-on jamais. Aussi incroyable que cela puisse paraître, comme si Rockstar avait calculé son coup, cela nous emmène au milieu de la Virginie, sur un sentier de montagne. Et comme vous pouvez le voir dans notre galerie d'images ci-dessous, la route a une forme particulière, celle d'un 6 romain.

Bingo. Le studio viendrait donc, d'un coup, de commencer à parler de GTA VI, dont paraît-il le développement n'est pas très avancé ? Tout est possible. On pourrait aussi imaginer qu'il ne s'agit pas d'un signe vers un nouvel épisode numéroté, mais le début d'un mot, d'un nom, qui se complètera avec d'autres vidéos. Et pourquoi des routes ou des enseignes qui au final nous donneraient à lire VI...CE CITY ? Après tout, pourquoi pas ?

Grand Theft Auto V est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

