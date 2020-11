The World Ends With You : L'anime annonce sa date de diffusion dans une vidéo saillante

Parce que la vie ne semble vouloir être qu'un éternel recommencement, Square Enix a décidé de ressortir de ses tiroirs magiques le RPG The World Ends With You pour proposer une adaptation en anime des aventures chronométrées de Neku Sakuraba. après un premier extrait diffusé au premier jour de l'automne, voici venue l'heure de la bande-annonce en bonne et due forme.

Rarement une dessin animé n'aura autant rendu justice au trait si singulier de Testuya Nomura : en l'espace d'une minute trente, ce trailer bien rythmé tente de rassurer les fans du jeu sorti sur DS en 2007 (tant pis pour le coup de vieux), en cochant toutes les cases de ce qui en faisait un jeu de rôle relativement singulier.

Voici la viiiiiiie !

Pour ceux qui l'auraient oublié, The World Ends With You propulse un adolescent et sa crinière de feu dans une version alternative du quartier de Shibuya, pour participer au grand jeu des Reapers, et tenter de décrocher une seconde chance dans un autre grand jeu : celui de la vie.

Combat élémentaires, esprit de camaraderies et autres clichés du J-RPG seront donc au programme, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo du jour, qui dévoile enfin le look de Shiki, Beat, Rhyme ou Joshua, et ainsi contenter le plus de joueurs possibles.

Japanimation oblige, cette adaptation en anime profitera de la participation du groupe ALI (pour Alien Liberty International), un choix qui sonnait comme une évidence puisque le septuor est basé dans le quartier le plus branché de la capitale nipponne.

Pour découvrir si ce partenariat entre les studios Domerica (Flying Witch) et Shin-Ei Animation (Doraemon ou Crayon Shin-chan) sera au niveau du jeu qui avait conquis le très exigeant RaHaN, il faudra patienter jusqu'à sa diffusion, désormais officiellement prévu en avril 2021.