The World Ends With You : Premier teaser pour l'anime

Ce week-end, l'Anime Expo Lite s'est tenu, en ligne évidemment. Un jeu issu de l'imagination de Tetsuya Nomura était à l'honneur pour parler de son adaptation en série animée.

À voir aussi : TEST de The World Ends With You Final Remix sur Switch : On Nomura pas deux fois !

Annoncé il y a quelques semaines, The World Ends With You : The Animation débarquera en 2021. Supervisé par Tetsuya Nomura, bénéficiant d'une bande-son signée Takeharu Ishimoto, cet anime sera produit par les studios Domerica et Shin-Ei Animation, avec Kazuya Ichikawa à la réalisation, comme on peut l'apprendre sur le site officiel.

Le scénario, confié à Midori Goto, reprendra bien entendu les grandes lignes de celui de The World Ends With You, RPG paru initialement sur DS en 2007 et disponible depuis 2018 sur Nintendo Switch. Le pitch est le suivant :

Parcourez les rues de Shibuya et survivez au jeu des Reapers pendant sept jours !



Le personnage principal, Neku, se réveille au milieu d'un carrefour de Shibuya noir de monde, sans savoir comment il est arrivé là. Il se trouve dans un plan alternatif de l'existence appelé l'Underground. Participant à contre-coeur au mystérieux jeu des Reapers, Naku doit s'associer une jeune fille nommée Shiki pour survivre. Ensemble, il accomplissent des missions et triomphent de monstres connus sous le nom d'Echos alors qu'ils découvrent petit à petit la véritable nature de ce jeu tordu.



"Il n'y a qu'une seule façon de rester en vie à Shibuya : faites confiance à votre partenaire."



Survivront-ils au jeu des Reapers ?

Tu flippes, hein ?