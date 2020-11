Pourquoi des jeux current-gen vont tourner en 120 fps sur Xbox Series X|S mais pas sur PS5

En cette période de lancement des consoles de nouvelle génération, la question de la rétrocompatibilité est au coeur des débats. Combien de jeux rétrocompatibles, leurs temps de chargement sont-ils raccourcis, de quels types d'améliorations bénéficient-ils sur les nouvelles machines, nombreuses sont les questions posées. En termes d'augmentation du framerate, il apparaît que les nouvelles consoles de Microsoft ont un avantage sur leur concurrente directe.

Parmi les arguments de vente de la PS5 et des Xbox Series X|S mis en avant par Sony et Microsoft respectivement se trouve la possibilité de proposer des jeux tournant en 120 images par seconde. Mais du côté de la PS5, seuls les jeux next-gen peuvent disposer d'un tel framerate tandis que sur Xbox Series X|S, cette fonctionnalité peut également être activée sur des jeux Xbox One.

Parmi les titres concernés se trouve Rocket League. Psyonix a récemment annoncé que son jeu recevrait une mise à jour lui permettant de tourner en 120 fps sur Xbox Series X|S, chose qui ne sera pas proposée sur PS5. Interrogé à ce sujet par le site britannique Eurogamer, le studio américain explique que les raisons de la différence de traitement résident dans la manière qu'ont les machines de gérer la rétrocompatibilité :

L'objectif principal de notre équipe cette année était de gérer notre transition vers un modèle Free-to-Play et de mettre à jour les fonctionnalités majeures comme notre système de Tournois. Par conséquent, nous avons eu à prendre des décisions difficiles en ce qui concerne les autres choses que nous pourrions réaliser. Activer les 120Hz sur Xbox Series X|S ne nécessite qu'un patch mineur tandis que l'activer sur PS5 demande un portage natif total vu comment la rétrocompatibilité a été implémentée sur la console. Et cela n'a malheureusement pas été possible vu que nous étions concentrés sur d'autres choses.

Possible ET nécessaire ?

Pour résumer, rendre Rocket League jouable en 120 fps sur PS5 aurait nécessité de créer une version PS5 à part entière du jeu. Selon Richard Leadbetter de Digital Foundry, lui aussi interrogé par Eurogamer, les 120 fps sont une fonctionnalité techniquement présente sur Xbox depuis des années, même si les machines précédentes ne pouvaient pas nécessairement l'exploiter.

Il affirme que Microsoft intégrait des fonctionnalités de ce type en avance afin de donner une idée aux fabricants d'écrans des éléments à tenir en compte en prévision de l'arrivée de la nouvelle génération de jeux. Il ajoute que sur le papier, Sony pourrait bel et bien permettre aux jeux PS4 de tourner en 120 fps sur PS5. Mais que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle vis-à-vis des ressources requises :

Il serait théoriquement possible pour Sony d'ajuster la chose, des jeux PSVR peuvent après tout tourner en 1080p et jusqu'à 120Hz, mais cela nécessiterait une certaine quantité de travail. Et j'imagine que la véritable question est de savoir si les ressources en matière d'ingénierie actuellement focalisées sur la PS5 pourrait être redirigée vers la PS4. Il apparaît véritablement que la balle est dans le camp de Sony dans cette histoire. Philosophiquement parlant, Sony n'a jamais accordé autant d'importance à la rétrocompatibilité que Microsoft. Les diverses déclarations de Jim Ryan à ce sujet en sont la preuve. Il sera intéressant de voir si le constructeur japonais va décider de faire profil bas à ce sujet en attendant que la transition générationnelle se fasse ou s'il va changer son fusil d'épaule pour permettre lui aussi à des jeux de la génération qui vient de se terminer de tourner en 120 fps sur PS5.

Que vous inspire cette situation ? Pensez-vous que Sony aurait intérêt à faire l'effort de faciliter l'activation des 120 fps sur les jeux rétrocompatibles ? Un tel framerate peut-il donner une seconde jeunesse commerciale et populaire à des jeux selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.