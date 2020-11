PS5 : Jim Ryan laisse entendre qu'une réponse au Xbox Game Pass est en préparation

Jim Ryan est un homme très occupé. En plus d'avoir à gérer les lancements mondiaux d'une console en pleine pandémie, il doit également accorder de nombreuses interviews à des médias venus des quatre coins du globe. Et au cours d'une de celles-ci, il a laissé glisser quelque chose qui risque de faire parler.

Parmi les nombreuses interviews de Jim Ryan publiées ces dernières semaines se trouve celle publiée hier par TASS, une agence de presse russe. Au cours de cette dernière, de nombreux sujets abordés précédemment par le patron de Sony Interactive Entertainment ont à nouveau été mis sur le tapis, sans que le discours officiel ne change.

Mais il a également été questionné de manière directe sur ce que Sony compte faire pour contrer la montée en puissance du Xbox Game Pass. Si Jim Ryan n'est pas rentré dans les détails dans sa réponse, cette dernière montre qu'il se trame bel et bien quelque chose du côté du constructeur japonais :

TASS : Comment allez-vous répondre au Game Pass de Microsoft ?



Jim Ryan : À vrai dire, il y a des nouvelles à venir à ce sujet. Mais pas aujourd'hui. Nous disposons du PlayStation Now, qui est notre service par abonnement et qui est disponible dans un certain nombre de marchés.

Chacun sa route, chacun son Game Pass

Cette réponse pousse donc à croire que Sony travaille à sa réponse au Xbox Game Pass. Mais il est impossible de savoir quelle forme prendra cette dernière. Sera-t-il question d'une évolution du PlayStation Now ? Une nouvelle formule liée au PlayStation Plus ? Rien ne permet d'émettre la moindre affirmation à ce sujet pour le moment. Il est aussi possible de ce demander quand viendront ces "nouvelles." Malheureusement pour les curieux ou les personnes intéressées, Jim Ryan ne donne pas le moindre indice.

En attendant une éventuelle version Sony du Game Pass, le géant de l'électronique a récemment annoncé l'arrivée de la PlayStation Plus Collection. Cette dernière permet aux joueurs PS5 abonnés au PlayStation Plus de pouvoir télécharger et jouer à une sélection de "jeux phares de la PS4" sans avoir à débourser le moindre centime supplémentaire. Une fois téléchargés, ces jeux restent en possession du joueur tant que ce dernier est abonné au PS Plus.

Si la liste des titres proposés dans la PlayStation Plus Collection est moins longue que celle des jeux dans le Xbox Game Pass, il apparaît désormais qu'il s'agissait d'une première réponse "rapide" à la stratégie de Microsoft.

Que pensez-vous de ces déclarations de Jim Ryan ? Seriez-vous intéressés par une Game Pass à la sauce PlayStation ? Si oui, à quel prix ? Et que devrait-il selon vous faire différemment du service de Microsoft ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.