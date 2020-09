PS5 : Pas de rétrocompatibilité avec les jeux PSOne, PS2 et PS3 selon Jim Ryan

Il y a quelques mois, un brevet déposé par Sony révélait que le constructeur japonais avait conçu une solution permettant de jouer sur une machine actuelle à des titres issus des catalogues de la PSOne, PS2 et PS3 (et potentiellement d'autres consoles) via le cloud. Mais un dépôt de brevet ne garantit pas l'exploitation du concept sur un produit commercialisé. Les joueurs viennent d'en avoir la preuve à nouveau.

À lire aussi : PS5 : Sony donne le prix de la manette DualSense et des accessoires

Parmi les nombreuses interviews accordées par Jim Ryan des suites du PS5 Showcase de mercredi soir se trouvait un entretien avec le magazine japonais Famitsu. Au cours de cette dernière, le sujet de la rétrocompatibilité a été abordé. Et malheureusement pour les joueurs PlayStation de longue date, le patron de Sony Interactive Entertainment a brisé leurs espoirs :

Famitsu : Nous avons également été surpris en apprenant que la PS5 disposera de 99% de compatibilité avec les jeux PS4. Au fait, y aura-t-il une compatibilité avec les jeux PS1, PS2 et PS3 ?



Jim Ryan : Nous avons conçu la PS5 en nous concentrant sur une architecture qui lui est spécifique. Mais la PS4 disposant de 100 millions de joueurs, nous nous sommes dits que ces derniers aimeraient certainement pouvoir jouer aux jeux PS4 sur PS5. Nous avons donc ajouté cette compatibilité sur PS5. En parallèle à l'intégration de cette compatibilité, nous nous sommes également concentrés sur l'intégration du SSD à haute vitesse ainsi que sur la nouvelle manette DualSense. La compatibilité avec ces anciennes consoles n'a pas été atteinte.

Jim Ryan laisse donc entendre que l'intégration de la rétrocompatibilité avec les jeux des anciennes consoles PlayStation se serait faite au détriment du travail effectué sur les nouvelles spécificités de la PS5.

Un Jim Ryan pas retrogamer

Il convient cependant de rappeler que Jim Ryan n'a jamais caché son désintérêt pour la rétrocompatibilité et le rétrogaming. Le dirigeant de SIE avait en effet déclaré en 2017 lorsqu'il était encore en charge des ventes et du marketing chez PlayStation :

Nous avons fait des essais en matière de rétrocompatibilité, et je peux dire qu'il s'agit d'une de ces fonctionnalités qui est très réclamée mais qui, dans les faits, n'est pas beaucoup utilisée.



En parallèle à ça, j'étais à un événement Gran Turismo récemment où ils avaient des jeux PS1, PS2, PS3 et PS4. Et les jeux PS1 et PS2 avaient l'air antiques. Mais qui voudrait jouer à ça ?

L'absence de rétrocompatibilité avec les consoles PlayStation plus anciennes n'est donc pas véritablement surprenante. Reste maintenant à voir si des jeux rétro seront proposés sur le PlayStation Store en cours de génération ou si ce blocage est définitif. Pour rappel, les deux modèles de PS5 sortiront en France le 19 novembre prochain.

L'absence d'une rétrocompatibilité avec les jeux PlayStation, PS2 et PS3 sur PS5 vous déçoit-elle ? Que pensez-vous des déclarations de Jim Ryan ? Êtes-vous d'accord avec sa façon de voir les choses ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.