Marvel's Avengers : Kate Bishop nous dira AIM en décembre, le futur imparfait se tease

Le jeu d'action Marvel qui ne se rendra disponible sur PS5 et Xbox Series X|S en 2021 a tenu ce jeudi 19 novembre sa War Table. Celle-ci a permis de savoir que la troisième Hawkeye de la franchise avait sa date d'arrivée en ligne de mire.

La mission Kate Bishop - Assaut sur l'AIM pour Marvel's Avengers sera disponible le 8 décembre prochain. La très surpuissante archère et bretteuse deviendra un nouveau personnage jouable, dans une campagne prolongeant l'histoire principale. Ce scénario enverra la belle affronter le Super-Adaptoïde, un vilain androïde tout vert qui peut copier les pouvoirs de ses adversaires.

Voici un descriptif de ses pouvoirs, par Leilan Nishi, en lien avec la communauté pour Crystal Dynamics :

Les techniques héroïques de Kate sont uniques, et nous voulions qu'elles reflètent sa personnalité et apportent une touche d'authenticité. La technique de soutien héroïque de Kate s'appelle Decoy. Elle crée une réplique holographique de Kate qui tire des flèches d'énergie quantique sur ses cibles pour les distraire. Si vous souhaitez que l'illusion soit encore plus réaliste, utilisez After Image, une amélioration qui vous permet d'échanger votre place avec le leurre. Vous pouvez même utiliser Self-Destruct remote pour faire explorer le leurre et déclencher une gigantesque explosion quantique. Deux fois plus de dégâts ! Son assaut héroïque, Warp Arrow, lui permet de se téléporter sur une longue distance et de déclencher une énorme explosion quantique qui fait s'envoler les ennemis quand elle atterrit. Worm Hole est une option d'amélioration pour Warp Arrow qui crée des portails que les alliés peuvent utiliser pour se téléporter sur le champ de bataille et rejoindre Kate plus facilement. Quantum Overdrive est son attaque héroïque ultime. Elle fournit une énergie intrinsèque illimitée, et son arc peut alors lancer des flèches d'énergie quantique qui explosent. Il nous tarde de voir comment vous allez personnaliser le kit de Kate !

Le chemin que va suivre Marvel's Avengers en 2021 commence également à se dévoiler. La War Table s'est terminée sur l'annonce de l'arrivée de Clint Barton, le premier Hawkeye, à travers la mission Futur Imparfait, qui nous emmènera dans un avenir lointain où l'on retrouvera le Maestro. Rien à voir avec l'érudit des séries animées Il était une fois..., puisqu'il s'agit ici d'une variation de Hulk ayant survécu à une apocalypse nucléaire et ayant sombré dans la folie. Devenu un puissant dictateur, il a annihilé les derniers super-héros de son époque.

Et justement, vers 7:48 dans la War Table, on peut le voir sur son trône, plusieurs trophées à ses pieds : le marteau de Thor, le bouclier de Captain America, le casque de Captain America, mais aussi le masque de Black Panther. Les révélations concernant son intégration au roster avaient été annulées en septembre dernier, en mémoire à son interprète sur grand écran, le regretté Chadwick Boseman, qui a perdu son combat contre le cancer en août dernier. On peut imaginer que le roi du Wakanda nous en dira plus en 2021.

