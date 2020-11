PS5 : La capacité de stockage de la console n'est pas un problème selon Jim Ryan

Les deux dernières générations de consoles l'ont progressivement montré, l'espace de stockage disponible sur les machines est de la plus haute importance pour les joueurs. Et malheureusement pour ces derniers la nouvelle génération n'a pas vu ses capacités de stockage augmenter proportionnellement à la taille des jeux qu'elle fait tourner. Mais à en croire le patron de Sony Interactive Entertainment, ce n'est pas un problème.

À voir aussi : PS5 : Vidéo et images du magnifique lancement japonais

Comme nous vous l'indiquions plus tôt aujourd'hui, Jim Ryan a récemment accordé une interview au site du journal britannique The Telegraph dans le cadre de la semaine de sortie de la PS5. Au cours de cette dernière, le journaliste du Telegraph a demandé au président de Sony Interactive Entertainment si l'espace de stockage à disposition des utilisateurs de PS5 était un problème pour ces derniers. Jim Ryan estime que non :

Ce n'est pas les retours que nous recevons. Nous allons évidemment surveiller ce qui se passe tandis que les gens ouvrent leurs PlayStation (5) et commencent à les utiliser. Nous pensons que ça va aller. Nous avons évidemment pu surveiller l'utilisation du disque dur sur PS4 de manière microscopique et tout ce que nous avons vu indique que nous devrions nous en sortir.

Pour rappel, les deux modèles de PS5 qui sortiront officiellement en France le 19 novembre prochain sont équipés d'un SSD de 825 Go. Une fois l'espace requis par le système d'exploitation de la console mis de côté, les utilisateurs de PS5 disposent d'environ 664 Go pour stocker jeux, sauvegardes et autres contenus multimédia (films, vidéo de gameplay, screenshots, etc.).

Pas de solution pour l'instant

Comme indiqué précédemment, les premiers utilisateurs de PS5 ne pourront pas accroitre la capacité de stockage de la console en ajoutant un SSD M.2. dans l'emplacement pourtant prévu à cet effet sur la console. Sony a en effet annoncé qu'il activera ce dernier via une mise à jour prévue ultérieurement. Le constructeur japonais devrait également communiquer par la suite la liste des SSD M.2. compatibles avec sa console.

Et pour ce qui est des SSD externes classiques, ces derniers ne permettent pour l'instant que de stocker des jeux PS4. Sony réfléchit à un moyen de permettre également aux joueurs de stocker leurs jeux PS5 dessus. Mais s'il active cette possibilité, les joueurs devront obligatoirement transférer ces derniers sur le SSD interne de la console pour pouvoir y jouer.

Que pensez-vous de ces déclarations de Jim Ryan à propos des capacités de stockage de la PS5 ? Pensez-vous que ces 664 Go sont suffisants ? Avoir à supprimer régulièrement des jeux de votre console vous dérange-t-il ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.