PS5 : Hausse du prix des jeux et God of War Ragnarok cross-platform, Jim Ryan répond

Comme le savent les joueurs qui suivent l'actualité vidéoludique et ceux qui ont décidé de se procurer une PlayStation 5, Sony a choisi d'augmenter le prix de ses exclusivités First Party majeures. Et selon le grand patron de Sony Interactive Entertainment, cette hausse est totalement justifiée.

À voir aussi : PS5 : Un jeu gratuit vous propose d'unboxer et d'installer virtuellement la console

La PS5 sortant en Europe cette semaine, Jim Ryan est à nouveau présent dans les colonnes de médias du vieux continent. Cette fois, il est question d'une interview accordée au site du journal britannique The Telegraph.

Comme nous vous l'indiquions précédemment, les principaux jeux First Party de Sony sur PS5 seront vendus 80 euros en France, soit plus cher que ne l'étaient leurs prédécesseurs sur PS4. Cette hausse de prix a également eu lieu outre Manche où ces mêmes titres seront vendus 70 livres sterling. Prenant l'exemple de Demon's Souls, le journaliste de The Telegraph a demandé à Jim Ryan si 70 livres sterling était selon lui un prix "juste" pour un jeu vidéo. Pour le président de Sony Interactive Entertainment (SIE), la réponse est évidente :

Oui, oui je le pense. Si vous comptabilisez le nombre d'heures de divertissement procurées par un jeu vidéo comme Demon's Souls et que vous le comparez à celui procuré par n'importe quelle autre forme de divertissement, je pense que c'est une comparaison juste à faire.

Jim Ryan en profite par ailleurs pour affirmer que l'information diffusée par Bloomberg selon laquelle Sony a initialement envisagé d'augmenter encore plus le prix de ses jeux est "catégoriquement fausse." Comme toujours, ces démentis de représentants d'éditeurs ou constructeurs sont à prendre pour ce qu'ils sont.

God of War Ragnarök également sur PS4 ?

Parmi les autres sujets abordés pendant cette interview se trouvait God of War Ragnarök, et plus particulièrement son statut d'exclusivité PS5. Initialement très à cheval sur le concept de génération de consoles et l'idée de ne proposer ses nouveaux jeux que sur PS5, Jim Ryan a changé son fusil d'épaule comme l'a montré l'annonce de la sortie sur PS4 et PS5 de titres comme Marvel's Spider-Man : Miles Morales ou Horizon II Forbidden West. Interrogé sur le statut de God of War Ragnarök, Jim Ryan a fait une réponse qu'il laisse planer le doute :

The Telegraph : Pouvez-vous confirmer que God of War Ragnarök sera une exclusivité PS5 ?



Jim Ryan : Désolé. Je n'ai rien à dire à ce sujet aujourd'hui.Sachant que Sony a récemment sorti sur PC plusieurs de ses exclusivités First Party, il n'est pas totalement exclu que la suite des aventures de Kratos sorte également sur PC un jour. Pour rappel, Sony a récemment déclaré que la transition PS4-PS5 pourrait prendre trois ans. Dans un tel contexte, il ne paraît donc pas improbable que God of War Ragnarök ait lui aussi droit à une version PS4. À l'heure où sont écrites ces lignes, le jeu n'a pas encore de date de sortie annoncée.

Que pensez-vous de ces déclarations de Jim Ryan ? Pensez-vous que 80 euros est le juste prix pour un jeu AAA ? Le fait que des "exclusivités" PS5 sortent également sur PS4 influe-t-il sur vos intentions d'achat de la nouvelle console ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.