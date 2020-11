Rambo vs Terminator, avec leurs voix françaises, dans un trailer de Mortal Kombat 11 Ultimate

Warner Bros. opposait déjà Rambo à Terminator dans une précédente vidéo de Mortal Kombat 11 Ultimate. L'éditeur, qui a bien conscience de la puissance d'attrait que la présence de ces deux personnages dans un même jeu exerce chez une certaine génération de joueurs, vient d'en remettre une couche.

Warner Bros. Games a donc récemment mis en ligne une bande-annonce de gameplay de Mortal Kombat 11 Ultimate entièrement consacrée à un combat opposant Rambo au Terminator. Histoire de faire vibrer la corde nostalgique des fans français de ces deux personnages, la version de la vidéo disponible ci-dessus permet d'entendre Alain Dorval et Daniel Beretta, voix françaises de Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger respectivement, échanger quelques mots en tant que deux de leurs personnages les plus célèbres.

Câlins à volonté

Un autre intérêt de cette bande-annonce est de mettre en scène un combat entre deux personnages mythiques que le cinéma n'a jamais eu l'occasion de montrer. Bien évidemment, cet extrait de gameplay sert également à montrer ce que Rambo, un des nouveaux personnages de Mortal Kombat 11 Ultimate peut faire. En plus de découvrir plusieurs attaques spéciales du vétéran du Vietnam, les joueurs peuvent par exemple découvrir une des Fatalities de Rambo. Comme d'habitude, délicatesse et poésie sont au programme.

Pour rappel, Mortal Kombat 11 Ultimate contient le jeu de base, le Kombat Pack 1, l'extension Mortal Kombat 11 : Aftermath ainsi que le Kombat Pack 2 (qui ajoute Rambo, Mileena et Rain). Mortal Kombat 11 Ultimate est officiellement disponible à partir d'aujourd'hui sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia.